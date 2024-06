/FOTOGALERIE/ Nerozhodné výsledky se zrodily v zápasech obou týmů z Jindřichohradecka v 28. kole krajského přeboru. Fotbalisté Třeboně doma remizovali se sousedem v tabulce z Milevska a pojistili si čtvrtou příčku. Třebětický nováček zase uhrál plichtu s Dražicemi, jež bojují o záchranu, a dost možná je tím odsoudil k sestupu, který už má jistý poslední Jankov. Prvenství a postup do divize si dvě kola před koncem zajistila Hluboká nad Vltavou.

Třebětičtí fotbalisté remizovali s Dražicemi 2:2. | Foto: Miroslav Jánský

Jiskra Třeboň – FC ZVVZ Milevsko 1:1 (0:1)

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „V prvním poločase se rodily šance na obou stranách a hrál se pohledný fotbal. Do 20. minuty jsme měli příležitosti ke skórování, bohužel jsme je neproměnili a soupeř nás po ztrátě míče ve středu hřiště potrestal a vstřelil úvodní gól zápasu. Po změně stran jsme se tlačili více do útoku a odměnou byla vyrovnávací trefa Radosty. Od té doby jsme soupeře přehrávali, ale nepřetavili jsme to v další branku, a museli jsme se tak smířit s remízou.“

Branky: 63. Radosta – 23. J. Hadáček. ŽK: 3:4. Rozhodčí: Barva – Pečenka, Brych. Diváci: 80.

Třeboň: Flaška - Tůma, Pánek, Zavadil (89. Meškán), Vrána - Kubata, Matoušek (88. Divoký), Radosta, Bouška, Hromádka - Průcha (87. Širhal).

FK Sokol Třebětice - TJ Dražice 2:2 (1:0)

Petr Kelbler, asistent trenéra Třebětic: „Chtěli jsme doma před našimi fanoušky na jaře konečně zvítězit. Od úvodu zápasu hosté hráli nátlakový fotbal plný nakopávaných míčů a soubojů. Tento styl nám moc nevoněl a na soupeři bylo v prvním poločase vidět, že hraje o všechno a potřebuje zvítězit. Nám se navíc nedařila kombinace a hra byla plná nepřesností. Změna přišla až v posledních pěti minutách, kdy jsme si vypracovali dvě vyložené šance a vstřelili gól do šatny z rohového kopu. Povedený závěr poločasu nás nakopl a po změně stran jsme měli převahu, ale bohužel jsme neproměnili několik jasných šancí, které by zápas rozhodly. V 74. minutě hosté vyrovnali z velice sporné penalty, kterou s přehledem proměnili. Dražice vrhly všechny síly do útoku a v 83. minutě se po rohovém kopu dostaly do vedení. Nám se naštěstí povedlo v 89. minutě po pěkné akci z pravé strany zásluhou našeho nejlepšího hráče Cecha vyrovnat. V úplném závěru mohly oba týmy strhnout vítězství na svoji stranu, ale další gól už nepadl. Chtěl bych poděkovat našim fanouškům za podporu a zároveň ocenit příznivce hostů, kterých dorazilo hodně, a přispěli k fotbalové atmosféře.“

Branky: 45. a 89. Cech – 74. (pen.) Stuchlík, 83. Mareš. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Smola – Kaštánek, Hrušková. Diváci: 110.

Třebětice: V. Zejda – Novák, Trávníček, Černoch, Havlík – Habr – V. Švarc, R. Nehyba, F. Nehyba, P. Švarc (88. D. Kelbler) – Cech.