Tým z lázeňského města v první půli tahal za kratší konce a Osek se dostal do dvoubrankového náskoku. Po změně stran se však karta otočila a Jiskra v rozmezí čtyř minut dokázala srovnat skóre po trefách Tůmy a Rezka. Prvně jmenovaný pak měl na kopačce vítězný gól, ale velkou šanci neproměnil a tak uhodilo na druhé straně, když se prosadil kanonýr Jakub Říský. Třeboň však lídra soutěže hodně potrápila a za své počínání by si aspoň bod zasloužila.

Petr Skála, trenér Třeboně: „První poločas byl z naší strany špatný a dvakrát jsme inkasovali ze standardek. První gól padl po rohovém kopu, druhý pak po trestném kopu ze strany. Druhý poločas zase vyzněl v náš prospěch a zaslouženě jsme dokázali vyrovnat. Nejprve v 58. minutě po krásné akci Týnavského z levé strany skóroval Tůma, o čtyři později po přihrávce Hromádky přidal druhou trefu Rezek. V závěru platilo to otřepané nedáš – dostaneš. Nejprve měl čistou gólovku Tůma, ale brankář Křížek mu ji zmařil, vzápětí jsme propadli při dlouhém nákopu, na které to soupeř hrál, domácí šli sami na brankáře a proměnili. Pak už byl konec… Je to škoda, po změně stran jsme měli navrch a bod jsme si určitě zasloužili.“

Celek z lázeňského města je v tabulce jedenáctý a v předposledním kole v neděli 12. června doma přivítá Rudolfov.

TJ Osek – Jiskra Třeboň 3:2 (2:0)

Branky: 40. a 88. J. Říský, 34. Kubiš – 58. P. Tůma, 62. Rezek. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Albert – Votava, Kaštánek. Diváci: 120.

Třeboň: Kopecký – Schneider, Zavadil, Cimerhanzl (46. Týnavský), Bartoš – Rezek (89. Bartl), Kubata, Hromádka, Matoušek – P. Tůma, Průcha.