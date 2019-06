Jindřichohradecko bude mít v krajském přeboru jeden tým (Třeboň), v I. A třídě dva (Nová Včelnice a Dačice ) a v I. B třídě rovných deset celků. Soutěže budou rozlosované v pondělí 24. června v 17.45 hodin na aktivu KFS v sále Vysoké škole technické v Českých Budějovicích. Přinášíme návrh losovacích čísel (není-li uvedeno, hrací dny soboty).

KRAJSKÝ PŘEBOR: 1. Jankov (neděle), 2. Český Krumlov, 3.. Táborsko B (na Svépomoci), 4. Dražice, 5. Milevsko (Ne), 6. Osek, 7. Rudolfov, 8. Třeboň (Ne 10.30), 9. Protivín (So 15), 10. S. Ústí, 11. Lom u Tábora (Svépomoc), 12. Lažiště (Ne 15), 13. Blatná , 14. Strakonice (Ne Fezko), 15. Čimelice, 16. Olešník.

I. A TŘÍDA, skup. A: 1. Olešnice (Ne 15), 2. Vimperk (So 15), 3. Sousedovice (So 3,5 hod. před ÚT), 4. Nová Ves (So 10.15), 5. Semice (So 3,5 před ÚT), 6. Vodňany, 7. Lhenice, 8. Velešín (Ne 15), 9. Roudné (So 3,5 před ÚT), 10. Čt. Dvory (So 10.15), 11. Prachatice, 12. Planá u ČB, 13. Kaplice (Ne), 14. T. Sviny.

I. A TŘÍDA, skup. B: 1. Veselí (So 16), 2. Bernartice (Ne), 3. Met. Tábor (Ne), 4. SlaviaCB, 5. Loko ČB (So 10.15), 6. Lišov, 7. Týn, 8. Hluboká (Ne), 9. Ševětín, 10. Chýnov (Ne), 11. Kovářov (So 3,5 před ÚT), 12. N. Včelnice (So 15), 13.Dačice, 14. Nemanice.

I. B TŘÍDA, skup. A: 1. Loučovice, 2. Frym᠆burk, 3. Sedlce, 4. Zl. Koruna, 5. D. Fvořiště, 6. Bavorovice (So 10), 7. Hrdějovice, 8. Boršov (So 3,5 před ÚT), 9. Roudné B (Ne), 10. Netolice (2,5 před ÚT), 11. K. Újezd (Ne), 12. Dříteň, 13. Chvalšiny (So 3,5 před ÚT), 14. Větřní (3,5 před ÚT).

I. B TŘÍDA, skup. B: 1. Sedlice, 2. Stachy (So 15), 3. Čkyně, 4. Cehnice, 5. Bělčice, 6. Střelské Hoštice (So 3,5 před ÚT), 7. Vacov, 8. Volyně, 9. Kestřany (So 3,5 před ÚT), 10. Husinec (So 3,5 před ÚT), 11. Prachatice B (Ne 10.30 Záblatí), 12. Strunkovice, 13. Osek B (Ne 15), 14. Dražejov.

I. B TŘÍDA, skup. C: 1. Hradiště (Ne), 2. Kluky (So 16), 3. Božetice, 4. Řepeč-Opařany (So 16), 5. Ml. Vožice, 6. Větrovy, 7. Želeč (So 3,5 před ÚT), 8. Březnice (So 3,5 před ÚT), 9. Sepekov, 10. Chyšky (Ne 15), 11. Mirovice, 12. Milevsko B (Ne), 13. Planá/Luž. (So 10.30), 14. Chotoviny.

I. B TŘÍDA, skup. D: 1. Studená (So 16), 2. Ledenice, 3. N. Bystřice, 4. Mladé, 5. Buk (So 3,5 před ÚT), 6. D. Bukovsko, 7. Třeboň B (Ne Břilice), 8. K. Řečice, 9. Suchdol (Ne), 10. Neplachov (Ne), 11. Č. Velenice (Ne), 12. Slavonice, 13. Třebětice (Ne 15), 14. Lomnice).

KP DOROSTU: 1. Netolice / Vitějovice (So 10), 2. Vimperk (Ne 10), 3. Met. Tábor (Ne 9), 4. Čtyři Dvory/Rudolfov (So 10), 5. Prachatice (So 10), 6. Vodňany (Ne 10), 7. Protivín (So 10), 8. Č. Krumlov (Ne 10), 9. Třeboň (So 10 Břilice), 10. Milevsko (Ne 10), 11. Hradiště / Písek B (So 10), 12. Slavia ČB/Borovany (So 10). (ort)