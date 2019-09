Suchdol – Slavonice 3:1 (0:0)

Rostislav Kuchyňka, trenér Sokola Suchdol (1. místo): „Máme za sebou náročný zápas, v němž jsme tak trochu bojovali sami se sebou. A to především v koncovce, v níž jsme měli těžké nohy a zároveň také ve finální fázi předváděli zbytečně složité věci. I proto dlouho platil bezbrankový stav a ještě deset minut před koncem to bylo 1:1. Klukům musím poděkovat, že je inkasovaný gól nezlomil. Naopak, snažili se v závěru urvat tři body a díky Černochovi, jenž proměnil pokutový kop, a Radku Arenbergerovi se to povedlo.“

Ladislav Burghard, trenér Sokola Slavonice (8.): „Nejeli jsme kompletní a musím přiznat, že jsme zvolili taktiku zaparkovaného autobusu na vlastní polovině s cílem uhrát co nejlichotivější výsledek. Suchdol byl lepší, ale v první půli jsme i trochu se štěstím udrželi čisté konto. Inkasovali jsme po hodině hry, necelých deset minut před koncem vyrovnal výstavním angličanem z přímáku Milan Trávníček, jenže o tři minuty později nesmyslně fauloval veterán Jahoda, soupeř si z penalty vzal vedení zpět a vzápětí jej ještě pečetil.“

Buk – Nová Bystřice 1:3 (0:1)

Václav Picka, předseda AC Buk (4.): „Do utkání jsme vlétli plni odhodlání pokračovat na vítězné vlně. Čtvrthodinu se hrálo pouze na půlce soupeře, ale bohužel bez gólového efektu. Pak se hra začala vyrovnávat a v 31. minutě po dlouhém centru poprvé zaúřadoval bystřický kanonýr Havel. Začali jsme víc útočit, ale hosté si vývoj s přehledem kontrolovali. Po změně stran jsme začali odvážněji, ale v 70. minutě se po našem nepřesném obranném zákroku krásným lobem prosadil opět Havel. Nevzdali jsme se, ale náš herní projev tentokrát nebyl ideální. V 82. minutě proměnil Petr Jaroš penaltu a vykřesal naději. Snažili jsme se vyrovnat a více riskovali, takže se soupeř dostával do nebezpečných přečíslení. Jedno takové zužitkoval znovu Havel, který tak docílil hattricku.“

Aleš Benkovský, trenér Jiskry Nová Bystřice (2.): „Na zápas jsme se celý týden pečlivě připravovali, znali jsme sílu Buku zvlášť v domácím prostředí. Úvodních deset minut jsme se vyrovnávali s menším hřištěm a velmi tvrdým terénem, který znemožňoval nějakou souvislejší kombinaci. Poté, co jsme vše zjednodušili, nás uklidnila vedoucí branka, kdy výborný centr Celého uklidil přesně hlavou Havel. Dá se říct, že domácí jsme do vážnější šance nepustili a největší hrozbu pro nás na nerovném povrchu představovaly malé domů. Po obrátce jsme pokračovali v soustředěném a bojovném výkonu, včas jsme dostupovali protihráče a vytvořili si několik šancí, v nichž se ocitli Havel, celý a Frühauf. Uklidnil nás až chytrý gól Jirky Havla, ale závěr byl ještě dramatický. Buk totiž snížil z penalty a vzápětí jsme museli řešit nepříjemný závar v našem malém vápně. O definitivní rozuzlení se po přihrávce výborně hrajícího Celého postaral potřetí v utkání Havel. Celkově to byl nejlepší výkon, co jsem v Bystřici, a to především z pohledu dodržování taktiky, organizace hry, kázně na hřišti a bojovnosti. Pochvalu si zaslouží všichni.“

Kardašova Řečice – Třebětice 1:0 (1:0)

Roman Kačur, trenér FK Kardašova Řečice (5. místo): „Minule jsem tým, i přes prohru, za předvedený výkon pochválil. Tentokrát můžu pochválit pouze prvních dvacet minut a získané tři body, o kterých rozhodl po přihrávce Valka náš nejlepší hráč Slavík. Poté jsme bohužel přestali hrát v pohybu, proto nám začala váznout kombinace a hra dopředu vůbec. V obranné fázi jsme nepůsobili dostatečně důrazně a předvedli opět několik zbytečných chyb. Hosté hráli jednoduše, hrozili především ze standardních situací a měli několik vyložených příležitostí. Největším kladem jsou tak získané tři body. Že jich budeme mít po šesti odehraných kolech více než za celý loňský podzim, to jsme určitě nečekali a kluci za to zaslouží pochvalu a uznání. Pokud ale chceme pomýšlet na další, musíme podávat lepší výkony.“

Vojtěch Novák, trenér Sokola Třebětice (11.): „Od úvodního hvizdu bylo jasné, že nepůjde o snadný zápas. Hra byla plná nepřesností a chyb na obou stranách a přestože jsme se dostali do několika šancí, žádnou jsme proměnit nedokázali. Stejně se vedlo i Řečici, jejíž příležitosti zmařil debutant v naší brance Pejcl. Na co však nestačil, byla dorážka v 27. minutě, která domácí poslala do vedení. Po změně stran jsme soupeře přehrávali, z našeho tlaku vzešly další možnosti, ale v koncovce se nám momentálně nedaří. Porážka velmi mrzí, neboť za výkon ve druhé půli jsme si minimálně bod zasloužili.“

Třeboň B – Studená 0:4 (0:2)

Roman Cigáň, trenér Jiskry Třeboň B (10.): „Zápas nám nevyšel, hráli jsme špatně, což mrzí, protože doma bychom měli bodovat. Od začátku jsme však působili ospale, bez šťávy i bez bojovnosti. Někteří hráči si sice to svoje uhráli, ale bylo jich málo a na Studenou to nestačilo. Hosté se prezentovali dobrým fotbalem, v kádru mají zkušené hráče, kteří si to vzadu pohlídali. Nám naopak v ofenzivě chyběl patřičný důraz a v útočné fázi jsme lacino ztráceli balony.“

Petr Adamec, trenér FK Studená (3.): „Soustředili jsme se hlavně na začátek, domácí na nás vyrukovali s trojicí hráčů, kteří byli v základní sestavě v dopoledním zápase áčka. Od začátku jsme byli ale pohyblivější a v 10. minutě Dvořák postupoval sám na domácího gólmana, který ho však vychytal. Ve 26. minutě dostal do křídla pěkný pas Maška, natlačil se před obránce a byl faulován ve vápně. Šimánek penaltu proměnil. Nadále jsme měli více šancí, Dvořák v 36. minutě konečně propálil domácího brankáře a dostal nás zaslouženě do dvoubrankového vedení. Soupeř měl v prvním poločase pouze jednu šanci. V dobrém výkonu jsme pokračovali i po změně stran a vytvářeli si hodně šancí. Maška přestřelil z malého vápna, Dvořák dal tyč, dali jsme gól z těsného ofsajdu a další šance zůstaly nevyužité. Po druhých trefách Šimánka a Dvořáka jme vedli už 4:0 a na další penaltu mohl jít brankář Kadlec. Jeho kolega v domácí brance jej ale vychytal. Předvedli jsme výborný a hlavně kompaktní výkon a domácí v silné sestavě zaslouženě porazili.“

Neplachov – České Velenice 1:0 (1:0)

Karel Macho, předseda Lokomotivy České Velenice (7.): „Do Neplachova jsme jeli opět bez pěti hráčů základní sestavy a v podstatě bez klasických útočníků. Podle toho také naše hra vypadala. Za celé utkání jsme kromě nastřeleného břevna Samcem z trestného kopu na bránu soupeře ani nevystřelili. Neplachov se jednoduchým fotbalem dostával do vyložených šancí z brejků. Kopali proti nám penaltu, kterou zneškodnil výborný Maroušek a dalších několik samostatných úniků také zlikvidoval. Paradoxně jedinou branku jsme dostali z ofsajdového postavení, které rozhodčí neviděl. Náš brankář byl určitě mužem zápasu, protože pouze díky němu jsme neodjeli z Neplachova s přídělem. Jak jsme dobře začali, tak se nyní trápíme. Pokud někteří hráči nezmění svůj přístup a odpovědnost k týmu, tak si zaděláváme na zbytečné problémy.“

Mladé – Lomnice 1:4 (0:3)

Michal Rybák, trenér Tatranu Lomnice (9.): „Do utkání jsme vstoupili dobře a hned po prvním rohu se dostali do vedení, když skóroval Vačkář. Měli jsme od začátku více ze hry a dostávali se i do dalších šancí. Na 2:0 zvyšoval Rakušan a ke konci poločasu si domácí navíc dali vlastní branku. O přestávce jsme kluky upozorňovali na to, že není ještě nic hotovo, a že si pořád musíme dát pozor na hru dozadu. Druhá půle už z naší strany nebyla taková, někteří se nechali náskokem ukolébat. Dostali jsme opět zbytečný gól po trestném kopu, ale Mladé to k žádnému velkému náporu nenakoplo. V 77. minutě nás čtvrtou brankou uklidnil Jan Burda. Myslím, že jsme vyhráli naprosto zaslouženě, i když žádný krásný fotbal to nebyl. Ale pro nás jsou v tuto chvíli důležité body. Pochvalu zaslouží celý tým.“