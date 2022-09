Českým Velenicím zhořkla premiéra na nově zrekonstruovaném stadionu, kde od Borku inkasovala pětkrát. Slavonický nováček si vyšlápl na Ševětín, který v minulé sezoně působil o soutěž výš, a raduje se z prvního vítězství. Nová Včelnice doma s Bukem doplatila na mizernou koncovku, a tak utkání skončilo smírně, stejně se vedlo i Suchdolu v souboji s třeboňskými mladíky. Duel Studení s Neplachovem byl pro nezpůsobilý stav hrací plochy odložený.

Tatran Lomnice nad Lužnicí – SK Horní Žďár 1:6 (0:3)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Tento výkon byl nesrovnatelný s tím z minulého týdne. Je sice pravda, že nám chyběli oproti předchozímu zápasu tři hráči, ale i tak náš výkon byl velice slabý. První poločas jsme neměli dopředu vůbec nic, naopak hostům jsme nabízeli mnoho prostoru a dostávali jsme velice laciné branky. Začátek druhého poločasu byl o něco lepší, ale opět po několika chybách jsme obdrželi tři góly, stejně jako v tom prvním. A jen zásluhou našeho brankáře jich nebylo víc. Do příštího zápasu musíme změnit úplně všechno, nebo si budeme koledovat o další podobný příděl.“

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Celých 90 minut jsme byli aktivním týmem a kvalitní kombinací jsme soupeře přehrávali. Vstřelili jsme šest branek a několik dalších vyložených gólovek jsme neproměnili. Je třeba říct, že domácí nám to svým výkonem dost ulehčili. Teď nás čká nás první domácí zápas se Suchdolem a budeme chtít body potvrdit.“

Branky: 82. Melichar – 14. a 85. (pen.) Beneda, 43. a 70. princ, 17. Rybčák, 88. Vopravil. Rozhodčí: Ovčáček – Saidl, Devera. Bez karet. Diváci: 100.

TJ Nová Včelnice – AC Buk 1:1 (1:0)

Zdeněk Malý, trenér Nové Včelnice: „Ztratili jsme dva body. Měli jsme totiž vyhrát rozdílem pěti gólů, protože jsme si vytvřili opravdu hodně šancí, které jsme však zahodili. Celý zápas jsme byli lepší, akorát nejsme schopni dát gól, což je naše stará bolest. Zatím nám chybí střelec, ale doufáme, že se do toho pod svém návratu z Pelhřimova brzy dostane Ondra Blažek. Fotbal se hraje na branky a ty my zatím, bohužel, nedáváme.“

Filip Tomšík, stoper Buku: „Zápas v Nové Včelnici nedopadl vůbec podle našich představ. Hned v první minutě šli domácí po naší individuální chybě do vedení. První půle nebyla příliš pohledná a na naší straně k tomu přispěla i špatná koncentrace a zbytečně dohady ve vlastních řadách. O přestávce jsme si k tomu řekli pár věci a do druhé půle šli s jasným cílem vývoj otočit. Úvodních deset minut se to dařilo a přiblížili jsme se hře, kterou jsme chtěli praktikovat. Vyústěním toho byl vyrovnávací gól po přímém kopu. Jenže poté jsme zase začali hrát hurá fotbal a ve finále je pro nás bod zlatý.“

Branky: 1. Didek – 55. Kubín. Rozhodčí: Šíma – Hnilička, Buma. ŽK: 3:3. Diváci: 80.

FK Kardašova Řečice – Jiskra Nová Bystřice 1:6 (0:2)

Roman Kačur, trenér K. Řečice: „ Před utkáním jsme měli při skládání sestavy ještě větší problémy než minulý týden. Především v obraně máme mnoho hráčů mimo hru. Příležitost tak dostali mladí, kteří teprve sbírají zkušenosti. Naopak tým Nové Bystřice, to je soubor zkušených hráčů, kteří je dokázali v zápase maximálně zužitkovat. Náš výkon na hosty nestačil a tak jedním z mála světlých okamžiků byla premiérová trefa Martina Žižky mezi dospělými. První dvě kola se nám herně ani výsledkově nepodařila, ale já doufám, že od příštího zápasu už budeme kompletnější, zlepšíme herní výkon a získáme potřebné body.“

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Nám se v posledních letech v Kardašce nedařilo, o špatných výsledcích jsme si hodně povídali a přijeli jsme s odhodláním nepříznivou bilanci zlomit. Po opatrnější čtvrthodince si ve 20. minutě naskočil na Celého centr Radek Schramhauser a přesnou hlavičkou otevřel skóre. O dvě minuty později nám domácí nabídli chybnou rozehrávkou dárek, který si Havel s chutí rozbalil. V poslední desetiminutovce zahrozil i soupeř, který zahrával několik standardek. Začátek druhé půle patřil domácím, měli více ze hry, ale Frühauf po pěkné individuální akci přidal třetí gól. Tento moment hodně mladé řečické mužstvo definitivně zlomil a zbytek utkání jsme už dohrávali v pohodě. Po pěkných kombinacích se postupně trefili Bobál, opět Frühauf a nakonec ještě z pokutového kopu Schmidt. Mrzí mě, že jsme v závěru nepomohli udržet nulu brankáři Podolskému, když se domácím povedla pěkná akce a teprve patnáctiletý Žižka ji přesně zakončil.“

Branky: 87. Žižka – 54. a 77. Frühauf, 20. R. Schramhauser, 23. Havel, 55. Bobál, 86. (pen.) Schmidt. Rozhodčí: Hnilička – Šíma, Bumba. ŽK: 1:1. Diváci: 80.

Sokol Suchdol nad Lužnicí – Jiskra Třeboň B 0:0

Otakar Matouš, trenér Suchdola: „Začali jsme dobře a herně jsme si solidně vedli po celý zápas, ale doplatili jsme na neproměňování šancí, nebo nás vychytal kvalitní hostující brankář, který by podle mého soudu mohl chytat krajský přebor i vyšší soutěž. Jen třeba Nebeský měl tři tutovky, ale nebyl zdaleka sám. Jinak jsme hráli zodpovědně a hosty pustili do jediné šance, když samostatný nájezd téměř z poloviny hřiště zlikvidoval gólman Rácik. Ztráta bodů mrzí o to víc, že jsme od 40. minuty hráli přesilovku.“

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Věřili jsme, že v Suchdole můžeme nějaké body získat, což se nakonec povedlo, ale nebylo to jednoduché. Od 40. minuty jsme totiž hráli bez vyloučeného Nehody a navíc se nám zranil jeden z nejlepších hráčů. Bylo to bojovné utkání, Suchdol nás mačkal, my se snažili hrozit z brejků. Postupně nám trochu docházely síly, ale nakonec jsme remízu i zásluhou skvělého brankáře Flašky uhájili. Suchdol bude asi smutný, my takto vybojovaný bod bereme.“

Rozhodčí: D. Macháček – Filípek, Kořínek. ŽK: 1:3. ČK: 0:1 (40. Nehoda). Diváci: 65.

Lokomotiva České Velenice - FK Borek 0:5 (0:3)

Karel Macho, předseda klubu, Č. Velenice: „Po roční rekonstrukci hřiště jsme na něm v prvnímu soutěžnímu utkání přivítali Borek. Při slušné divácké kulise jsme bohužel nastoupili bez tří klíčových hráčů. První půlhodina vypadala tak, že se dokážeme s absencí vyrovnat a hrál se vyrovnaný a svižný fotbal. My měli dvě vyložené šance Fialy a Sytnyka, bohužel, míč nedokázali dostat za záda hostujícího brankáře. Jak se říká, nedáš - dostaneš, což se potvrdilo ve 32. minutě. Od té doby až do konce utkání předváděl soupeř svižný a moderní fotbal. Do přestávky jsem dostali další dvě branky a Borek si dělal na hřišti, co chtěl. Ve druhé části přidal soupeř další dvě trefy a po zásluze vyhrál. Borek má opravdu šikovný a zkušený tým a dle mého názoru to bude jeden z aspirantů na vítězství v celé soutěži.“

Branky: 32. a 66. Kocina, 42. Hanžl, 45. Houška, 78. Baščevan. Rozhodčí: Zabilka – Ondra, Saidl. Bez karet. Diváci: 110.

Sokol Slavonice – SK Ševětín 1:0

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Do prvního domácího utkání jsme vstupovali s jasným cílem vyhrát, a to se nám podařilo. Ševětín byl pro nás velká neznámá, nevěděli jsme, co od něj čekat, proto jsme chtěli zejména v úvodu vycházet ze zabezpečené obrany a nepouštět soupeře do zakončení. To se nám na začátku úplně nepovedlo, Ševětínští začali aktivně a překvapili nás rychlou akcí po pravé straně. Naštěstí pro nás z toho nebyl gól. Rychlým vyběhnutím a skvělým zákrokem tomu zamezil navrátilec do sestavy brankář Jan Pospíchal. Od té chvíle jsme začali plnit to, co jsme si řekli. Soupeře jsme zastavovali v dostatečné vzdálenosti od naší branky a nutili ho hrát nakopávané míče, které jsme jistě sbírali. Ve 20. minutě jsme vstřelili první a vítěznou branku, Petr Marhoun předvedl svojí chytrost, při rozehrání rohového kopu si všiml špatně stojícího hráče u tyče a zahrál točený míč, který skončil v síti. V prvním poločase jsme hráli soustředěně, poctivě pracovali, dostali se do šancí, které jsme bohužel neproměnili. Druhý poločas jsme chtěli začít tak, jak jsme první skončili, ale nepochopitelně jsme v prvních patnácti minutách na hřišti působili, jako bychom tam nebyli, byl to mdlý výkon, absolutně bez energie. Naštěstí jsme se do zápasu zase dostali a začali opět předvádět fotbal. Měli jsme tři, možná čtyři šance na vstřelení gólu, ale to se nám nepovedlo, chyběla nám přesnost a klid na kopačkách. K tomu se nám nedařilo udržet míč na polovině soupeře, zbytečně jsme ho ztráceli a pro jeho vybojování jsme vynaložili spoustu zbytečných sil. Po jedné takové chybě se hosté řítili na naší branku, obránci se naštěstí dobře vrátili a společně s brankářem zamezili vyrovnání. Na konci bylo utkání hodně nervózní, padly i dvě červené karty na straně soupeře, ale nakonec jsme společně s fanoušky mohli oslavit první výhru v sezoně. Za tři body jsem rád, měli jsme pěkné, silné momenty, ale bohužel i hodně nepřesností a zbytečných ztrát. Na tom musíme hodně zapracovat.“

Branka: 20. Marhoun. Rozhodčí: Picka – Náprava, Z. Havlík. ŽK: 2:1. ČK: 0:2 (80. Syrovátka, 90. Novotný). Diváci: 80.

FK Studená – Sokol Neplachov odloženo

Petr Adamec, trenér Studené: „Naše hřiště bylo po vydatném dešti pod vodou, v sobotu se přijel podívat rozhodčí a po konzultaci s krajským svazem bylo rozhodnuto, že se utkání kvůli pro nezpůsobilý stav hrací plochy odloží a Neplachov k nám tak ani nejel. Náhradní termín bude zžejmě o svátku 28. září.“