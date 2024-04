/FOTOGALERIE/ Krajská fotbalová I. B třída mužů pokračovala druhým jarním kolem. O velikonočním víkendu pořádnou nadílku utržila Lomnice, jež doma inkasovala od Suchdola sedm gólů. O senzaci na účet favorita se postaraly poslední Nemanice, které porazily Horní Žďár.

Slavoničtí fotbalisté (ve žlutomodrém) nebodovali ani v druhém jarním kole I. B třídy, když doma podlehli Dobré Vodě 1:3. | Foto: Foto: Sokol Slavonice

Festival zahozených šancí předvedla Kardašova Řečice a stálo jí to body, neboť Nová Bystřice vytěžila z minima maximum a v závěru střetnutí připravila soupeře o vítězství.

Důležitou výhru v boji o záchranu zaznamenali fotbalisté Buku, kteří zdolali nováčka ze Stráže nad Nežárkou. Naopak podruhé na jaře padly Slavonice i třeboňské béčko, i když je pravda, že za protivníky měly týmy z čela tabulky. Remíza se zrodila pod Javořicí, kde však utkání kazil nepřesnými verdikty rozhodčí.

Tatran Lomnice nad Lužnicí – Sokol Suchdol nad Lužnicí 1:7 (0:3)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Jedním slovem zmar! Míčům za obranu jsme odolávali asi pouze patnáct minut, pak jsme z nich dostali rychlé dva góly a penalta završila poločas na 0:3. V druhé polovině jsme opět chvilku odolávali, ale po dalších dvou brankách a hrubce našeho brankáře byla už na hráčích ke konci zápasu znát odevzdanost. Takhle se o záchranu nebojuje!“

Jan Heřman, trenér Suchdola: „Zápas v Lomnici se nám povedl. Od začátku jsme měli mírnou převahu a dostávali jsme se i do gólových šancí. V 17. jsme vstřelili úvodní branku, náš tlak se stupňoval a do přestávky jsme z něho vytěžili ještě dvě trefy. Po změně stran se obraz hry nezměnil, dál jsme měli hru pod kontrolou, dobře jsme pokrývali prostory a nepouštěli jsme domácí do nebezpečných akcí. Postupem času jsme přidali další čtyři branky a po zásluze zvítězili.“

Branky: 77. Jan Burda – 30. (pen.), 68., 74. a 80. J. Záruba, 18. Měkuta, 29. Špale, 88. Marek. Rozhodčí: Valeš – Tauber, J. Šťastný. ŽK: 2:1. Diváci: 80.

AC Buk – Sokol Stráž nad Nežárkou 3:2 (1:0)

Libor Vrána, trenér Buku: „Za pěkného počasí a před rekordní návštěvou jsme první domácí zápas na jaře začali velmi dobře. Už ve 14. minutě vsítil vedoucí gól Kocourek a přestože jsme měli i další šance, do přestávky už se skóre neměnilo. Aktivita nám nechyběla ani v druhém poločase a po trefách Waníka s Moravcem to vypadalo na jasnou záležitost. Nezvládnutých posledních dvacet minut, kdy soupeř dvakrát skóroval, budiž pro nás varováním do dalších zápasů. Důležité body však zůstaly zaslouženě doma.“

Vladimír Vrána, trenér Stráže: „Zápasy s Bukem vždycky bolí a nebylo tomu jinak ani tentokrát. Většina kluků vypadala po zápase jak kraslice, ale aspoň to bylo při Velikonocích stylové. V první půli byli domácí o poznání aktivnější, více chtěli, nám se nedařilo téměř nic. Přesto jsme branku obdrželi po hrubé chybě brankáře. Na konci půle jsme tu samou chybu domácího gólmana nevyužili naopak my. Do druhého poločasu jsme šli s nějakou taktikou, jenže po čtyřech minutách to bylo 2:0 po naší špatné rozehrávce, kdy jsme soupeři namazali do brejku. Pak jsme se konečně osmělili i my, ale špatné finální řešení nám hatilo šance na skórování. Když pak Buk po standardní situaci, kdy jsme byli za statisty, přidal třetí trefu, byli někteří na ručník. K tomu naštěstí nedošlo, přeskupili jsme řady a začali domácí přehrávat. Nejprve snižoval na 1:3 Kalvas a pak na 2:3 Neumann. Bohužel jsme ze závěrečného tlaku i kvůli špatně zahrávaným standardkám nevytěžili už nic. Tým si dokázal, že na I. B třídu má. Jenže nejde hrát jen třicet minut, stejně tak prostě nejde dostávat laciné branky. Do příštího zápasu se musíme dát do pořádku hlavně zdravotně, bohužel máme po neděli tři zraněné. Závěrem opět děkuji našim fanouškům, kteří nás dorazili podpořit v hojném počtu.“

Branky: 14. Kocourek, 49. Waník, 67. L. Moravec – 74. Kalvas, 89. Neumann. Rozhodčí: Janovský – Prinz, Saidl. ŽK: 4:4. Diváci: 200.

FK Kardašova Řečice – Jiskra Nová Bystřice 1:1 (1:0)

Pavel Kučera, trenér K. Řečice: „Možná jsme měli jít místo zápasu na melouch k zedníkům, když si vzpomenu, co všechno jsme dokázali zazdít. Naši hráči se tentokrát nedokázali trefit ani z těch nejvyloženějších pozic. Hosté z Bystřice si měli odvézt šestku, a to je ještě milosrdné číslo. Sami tomu asi ještě ani dnes nevěří, že získali bod, a smějí se naší neschopnosti trefit ten obrovský obdélník na obou stranách hřiště. Takhle se nám povedlo vstřelit pouze jeden jediný gól, o který se postaral krátce před přestávkou střelou o tyč Tajml, který už měl předtím několik výborných příležitostí. Do druhé půle jsme nastoupili správně nažhaveni, ale pálili jsme jednu tutovku za druhou. Na naše kopačky se pomalu začínala vkrádat nervozita a celý stadion začíná mít pocit, že si koledujeme. A přesně tak to dopadlo, když hosté v 88. minutě po přesné a vlastně i jediné hlavičce vyrovnali. V jednoznačném zápase jsme tak přišli o dva body, kdy naprosto selhala naše koncovka.“

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Nám se až na jednu výjimku v Kardašce dlouhodobě nedaří a i tentokrát to bylo podobné. V úvodu jsme vůbec nezachytili tempo, domácí byli všude o krok dřív a důraznější na obou stranách hřiště. Jednoduchou šablonou se dostávali za naší obranu a jen kvůli špatné koncovce nebo zákrokům brankáře Podolského jsme odcházeli do kabin pouze s jednogólovým mankem. O přestávce jsme si k tomu něco řekli, změnili jsme rozestavení, vystřídali a ve druhé půli už snesla naše hra trochu parametry. Řečice dál hrozila hlavně Tajmlem, Podolský vytáhl fantastický zákrok a dal nám šanci udržet se ve hře. V poslední půlhodině nám už trochu fungovala i kombinace, zahrozili jsme čerstvou posilou Wölflem, a v samém závěru posadil Nováček centr na hlavu Králíčka, který přesnou hlavičkou rozhodl o dělbě bodů. Bod bereme, zápas se nám nevydařil, takhle špatně jsme dlouho nehráli. Se Studenou chceme předvést kvalitnější výkon.“

Branky: 40. Tajml – 88. Králíček. Rozhodčí: Zabilka – Prinz, Rous. ŽK: 2:2. Diváci: 120.

SK Nemanice – SK Horní Žďár 1:0 (0:0)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „V Nemanicích jsme si uřízli zatím největší ostudu za dobu mého působení v Horním Žďáru. Byl to jeden velký zmar, který se ke konci zápasu umocnil neproměněnou penaltou a přímou červenou kartou. Uvidíme, co přinese sobotní domácí zápas proti lídrovi tabulky.“

Branka: 61. Matoušek. Rozhodčí: Ovčáček ml. - Ovčáček st., Hora. ČK: 0:1 (80. Maňour). Diváci: 150.

FK Studená – SK Ševětín 2:2 (1:2)

Petr Adamec, trenér Studené: „Zajímavý zápas, který ale fotbalové krásy příliš nenabídl. Dost nepřesností ve hře korunoval nepovedeným výkonem rozhodčí. Od začátku jsme byli trochu lepší a Dvořák nás krásnou střelou brzy dostal do vedení. Ševětín následně vyrovnal hru i skóre, když se na zadní tyči prosadil osamocený Bárta. Poté se za stavu 1:1 odehrála asi rozhodující situace zápasu, kdy ševětínský obránce neodhadl dlouhý nákop, za jeho záda se dostal Dvořák a šel sám na bránu. Přišel jasný faul, který po poločasové pauze uznali i sami rozhodčí. Měla následovat jasná červená karta a přímý kop na hranici vápna. Nic z toho se nestalo a hosté šli z protiútoku do vedení. Po obrátce jsme byli lepší a šli za vyrovnáním. Ferdan z malého vápna nemířil přesně, nastřelili jsme tyč. Nakonec soupeř podle mého vstřelil regulérní gól z brejku, kdy Duchoň vytahoval míč již za brankovou čarou. Tři minuty před koncem jsme Lacinou zaslouženě vyrovnali. Mám smíšené pocity, hosté měli hrát od 35. minuty o deseti, navíc stoper Chovanec měl asi pět žlutých faulů a dohrál jen s jednou kartou, útočník Bárta dostal v 80. minutě druhou žlutou kartu, ale i k jeho údivu si rozhodčí první nezapsal. Proto hned vystřídal a vše s úsměvem potvrdil. Hodně špatných rozhodnutí od sudího, proto i před skvělou návštěvou plály až příliš emoce. Ševětín však ukázal, že má kompaktní tým a bod si zasloužil.“

Branky: 11. Dvořák, 87. Lacina – 24. Bárta, 39. Adamica. Rozhodčí: Janovský – P. Vican, Saidl. ŽK: 1:3. Diváci: 300.

Sokol Slavonice – SK Dobrá Voda 1:3 (1:1)

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Na domácím hřišti jsme chtěli ukončit sérii proher. Do utkání jsme vletěli, měli jsme spoustu šancí, které jsme však neproměnili. Místo toho, abychom vedli o tři branky, tradičně jsme propadli ve středu hřiště a zbytečně inkasovali. Podařilo se nám sice vyrovnat, ale to bylo z naší strany vše. Přestože jsme si vytvářeli šance, branku jsme nevstřelili. Naproti tomu hosté nám uštědřili lekci z efektivity. Snaha a bojovnost se týmu nedá upřít, ale stále se nám nedaří. Musíme to zlomit v příštím utkání.“

Branky: 45. T. Lukš – 31. a 82. J. Šteyer, 69. Havliš. Rozhodčí: M. Vican – Svoboda, Tomeček. ŽK: 2:2. Diváci: 120.

Sokol Neplachov – Jiskra Třeboň B 3:1 (3:1)

Roman Cigáň, asistent trenéra Třeboně B: „Herně jsme nepropadli, ale nedaří se nám vůbec ve finální fázi. Akcí, které by se tvářily jako šance, jsme si vytvořili velmi málo. Po porážce s Nemanicemi jsme trochu pozměnili sestavu v domnění, že nám to prospěje v kombinaci směrem dopředu a v koncovce, ale ani to nepomohlo. Do podzimní formy zatím máme daleko, ale musíme věřit, že se to zlomí. Doufám, že už v nyní v důležitém souboji s Bukem. Jinak už bychom si zadělali na problémy.“

Branky: 10. a 20. Hindy, 39. Mohamed – 12. Divoký. Rozhodčí: Tauber – Valeš, Škuthan. ŽK: 1:1. Diváci: 80.