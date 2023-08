Krajský fotbalová I. B třída mužů měla ve skupině D na programu utkání druhého kola. V něm znovu uspěl Horní Žďár, který tentokrát zvítězil v Lomnici, a s plným počtem bodů bez inkasované branky se usadil na čele tabulky.

Fotbalisté Slavonic (ve žlutomodrém) doma v I. B třídě podlehli Nové Bystřici 1:3 a zatím zůstávají bez bodu. | Foto: Andreas Berger

Stoprocentní bilanci si udržela i Kardašova Řečice, která si poradila se Ševětínem, a také novobystřický celek. Ten zase uspěl ve Slavonicích. První výhru si připsali fotbalisté Buku, kteří přehráli nováčka z Dobré Vody, Studená se pak rozešla smírně se Suchdolem. Strážský novic po úvodní kanonádě ve druhém kole prohrál na hřišti favorizovaného Neplachova. Třeboňské béčko si premiérový bod připsalo v Nemanicích, kde uhrálo bezbrankovou remízu.

Tatran Lomnice nad Lužnicí – SK Horní Žďár 0:4 (0:2)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Soupeř byl celý zápas lepší. Trpělivě kombinoval, držel míč a čekal na mezery v naší obraně, kterých zkušeně využíval. My jsme se mockrát k brance Horního Žďáru nedostali, a tak výsledek je jednoznačný.“

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Domácí od začátku hráli v hlubokém bloku a my tak po celý zápas dobývali jejich branku. Nám se i přesto povedlo do 10. minuty vstřelit dva góly. Od té doby to bylo jen o tom, jestli si pohlídáme brejkové situace a neuděláme zbytečnou chybu v rozehrávce, kterou by Lomnice mohla využít. Nestalo se tak, ve druhé části jsme přidali ještě dvě branky a zvládli další venkovní utkání. Teď už se těšíme na první domácí zápas s Nemanicemi.“

Branky: 3. M. Völfel, 10. Voldán, 56. Koranda, 59. Jan Beneda. ŽK: 2:4. Rozhodčí: Leiš – Rous, Bumba. Diváci: 50.

Sokol Slavonice – Jiskra Nová Bystřice 1:3 (1:1)

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Tento zápas se mi hodnotí velice obtížně. Troufám si říci, že herně jsme měli navrch, ale bohužel, jak je u nás již zvykem, jsme opět nedokázali proměnit naše šance. K tomu se přidávají nepochopitelné individuální chyby v rozehrávce, kvůli nimž jsme nekompromisně trestáni. Tím je náš do té doby dobrý fotbalový výkon degradován. Na druhou stranu, soupeř chytře vyčkal na naše chyby a dokázal je využít.“

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „I vzhledem k četným absencím jsem do Slavonic odcestovali s cílem pozorně bránit a pokusit se urvat slušný výsledek. První poločas se nám ale vůbec nevydařil. Už v 8. minutě se dostal k odraženému balonu nejrychleji domácí Marhoun a poslal domácí do vedení. My neměli odražené balony, všude jsme byli pozdě a jen zásluhou špatného zakončení soupeře nebo výborným zákrokům gólmana Podolského jsme se udrželi v zápase. Za první poločas jsme zahrozili šancí Kubáta a těsně před odchodem do kabin si dlouhý nákop od Králíčka našel Kapias, jenž krásnou křižnou střelou vyrovnal. Po přestávce jsme trochu proházeli posty a postupně získávali půdu pod nohama. V soubojích jsme se domácím vyrovnali a brzy šli i šťastně do vedení, když si Králíčkův rohový kop srazil domácí brankář do sítě. Po hodině hry se probil po levé straně až do pokutového území Jan Schramhauser a naservíroval tutovku Králíčkovi, jenž touto příležitostí nepohrdl. Tlak Slavonic postupně uvadal, dvakrát nás ještě podržel Podolský, ale myslím, že jsme si závěr už zkušeně pohlídali. Za tři body jsme hrozně rádi, a jak řekl Luboš Králíček při rozcvičce: nechte si držení balonu, my si vezmeme tři body.“

Branky: 8. Marhoun – 45. Kapias, 50. vlastní (Fabriger), 59. Králíček. ŽK: 1:1. Rozhodčí: M. Vican – P. Vican, Z. Havlík. Diváci: 140.

FK Studená – Sokol Suchdol nad Lužnicí 1:1 (0:0)

Petr Adamec, trenér Studené: „Zápasu jsem nebyl přítomen, ale informací mám dost. Bohužel se nám nepovedlo zopakovat výkon z prvního kola a body jsme ztratili. Je nutno dodat, že soupeř se prezentoval dobrým výkonem. Bohužel ale rozhodlo nevyužívání vyložených šancí: Už první poločas jsme měli vyhrát minimálně 3:1. Velké šance spálili Lacina a Brunner. Po změně stran šli hosté do vedení, Dvořák však brzy vyrovnal. Do konce zápasu jsme měli více ze hry a mohli i měli rozhodnout. Doležal trefil v poslední minutě tyč. Výkon nebyl úplně dobrý, přesto jsme měli vyhrát, místo toho jsme ztratili dva body. Po dobrém předchozím výkonu přišel opět výkon matný.“

Jan Heřman, trenér Suchdola: „Tento zápas byl velmi těžký, ale s dobrým koncem pro nás. První půle nabídla zajímavý fotbal, obě mužstva si vytvářela i brankové příležitosti, ale bez efektu. Druhý poločas jsme nezačali vůbec špatně, a když jsme se po hezké akci na tři přihrávky dostali do brejku a Karel Trmal z něho vstřelil gól, byli jsme chvíli na koni. Pak však přišla vyrovnávací trefa domácích, i když po faulu na našeho obránce, a utkání tak sklončilo remízou. Skvěle opět zachytal Venca Kanděra, ale pochvalu zaslouží celý mančaft.“

Branky: 66. Dvořák – 60. K. Trmal. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Novák – Studený, Cech. Diváci: 80.

FK Kardašova Řečice – SK Ševětín 3:1 (1:0)

Pavel Kučera, trenér K. Řečice: „Ze základní sestavy z úvodního kola chyběli hned tři hráči, ale na naší hře se to neprojevilo. Na hrotu tak dostali důvěru dva veteráni soupisky, kdy součet jejich věku skoro odpovídal součtu věku čtyř záložníků soupeře. Ovšem bránit tuto dvojici nebylo pro Ševětín nic příjemného a svou roli splnili na výbornou. Ve středu zálohy pak předvedl, jenž eliminoval všechny náznaky akcí soupeře a hned nato zakládal jeden protiútok za druhým. V 10. minutě poprvé udeřil neúnavný Kovář, kdy dával vedoucí gól do prázdné branky. Následovaly další naše šance, ať už to byl znovu Kovář, Roubík či další, ale do přestávky už se skóre neměnilo. V 59. minutě vybojoval míč benjamínek Jirsa, jenž ten den hrál už druhé utkání, přihrávkou do uličky naše Kováře a ten se levačkou nemýlil. V 66. minutě přišlo naše jediné zaváhání, kdy po rohovém kopu ševětínský hráč poslal odvrácený balon obloučkem do naší sítě. Následovala ale velmi rychlá odpověď. Valek od čáry našel Kováře, ten Kloknera a mistr výběru místa v pokutovém území zvýšil na 3:1. Výsledek už se nezměnil, přestože jsme k tomu měli ještě několik slibných příležitostí.“

Branky: 10. a 59. Kovář, 67. Klokner – 66. Syrovátka. Bez karet. Rozhodčí: Křížek – Picka, Tomeček. Diváci: 98.

AC Buk – SK Dobrá Voda u ČB 4:2 (3:2)

Libor Vrána, trenér Buku: „První domácí zápas máme úspěšně za sebou, i když jednoduché to rozhodně nebylo. Hned v úvodní minutě přišla velká šance hostů a v druhé náš vedoucí gól. Další branky padaly rychle za sebou a první půlhodinu zakončil nás kapitán Ondra Jasanský nejhezčí trefou zápasu přímo z rohu na 3:2. Po obrátce byl soupeř herně lepší, hodně jsme se bránili, ale šance se rodily i na naší straně. Musím pochválit všechny hráče od brankaře až po náhradníky za velkou bojovnost a kolektivní výkon. Odměnou jsou tři body, které po proměněné penaltě v závěru utkání zůstaly u nás v Buku.“

Branky: 2. Bula, 17. Heger, 29. O. Jasanský, 87. (pen.) Tomšík – 19. Serbin, 22. C. Novotný. ŽK: 3:4. Rozhodčí: Janovský – Saidl, Devera. Diváci: 120.

Sokol Neplachov – Sokol Stráž nad Nežárkou 3:1 (1:0)

Vladimír Vrána, trenér Stráže: „Zápas na „letišti“ v Neplachově se nám nevydařil herně ani výsledkově. V prvním poločase jsme hráli pomalu, nepodrželi balon, a tak si naše obrana moc neoddechla. Přesto jsme vypracovali více tutovek než domácí, bohužel bez gólového efektu. Tečkou za bojácným výkonem pak byl gól do šatny, jemuž předcházela naše velká chyba. Do druhé poloviny jsme přece jen vstoupili lépe a soupeř se chvilku možná bál. Jenže místo vyrovnání jsme inkasovali dvě opravdu velmi laciné branky, čímž bylo rozhodnuto. Přesto jsme se snažili s výsledkem něco udělat, ale kromě hlavičky Honzy Kozla, jenž krásně uklidil do sítě roh Vráti Labutě, jsme další šance zase zahazovali. Klukům nelze upřít snahu, všichni makali až do konce. Je to pro nás další zkušenost, jedeme dál. Závěrem bych chtěl poděkovat našim fanouškům, kteří nás přijeli podpořit v hojném počtu.“

Branky: 45. a 70. Hindy, 57. P. Novotný – 81. Kozel. ŽK: 1:2. Rozhodčí: R. Valeš – P. Šťastný, Hora. Diváci: 120.

SK Nemanice – Jiskra Třeboň B 0:0

ŽK: 2:1. Rozhodčí: Marek – Pánek, Feitl. Diváci: 50.