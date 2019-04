Jindřichohradecký tým v divizi zaznamenal v souboji sestupem ohrožených celků důležité vítězství nad Hořovickem. Třeboň v KP po čtyřech výhrách v řadě na jaře poprvé prohrála, když doma nestačila na Lom u Tábora.

Divize - 21. kolo

Jindřichův Hradec – Hořovicko 3:1 (1:1)

Marek Černoch, trenér FK J. Hradec (14. místo): „Zkraje bylo znát, že jde o záchranářskou bitvu, takže oba týmy hrály opatrně a čekalo se na první chybu. V 16. minutě jsme se dostali do vedení, když se Toman trefil z přímého kopu z pětadvaceti metrů. Pak se hra vyrovnala, v závěru první půle však Hořovicko získalo převahu, kterou v 41. minutě zaslouženě korunovalo vyrovnávací brankou. Po obrátce jsme zvýšili aktivitu a pomohl nám i rychlý zásah Tomana na 2:1, jehož do brejku pěkně uvolnil Králíček. Následovaly další dva samostatné úniky a stoprocentní šance Votavy s Lukokim, které však neproměnili. Nakonec jsme náskok ještě navýšili, když se v 75. minutě krásně hlavou po přímém kopu Tomka prosadil Chalupský. Poté přišel ještě únik Tomka, ale v koncovce selhal. Získali jsme cenné tři body a po výkonu zejména ve druhém poločase zcela zaslouženě.“

FK Jindřichův Hradec 1910

Hulík – Blažek, Gueye, Völfel, F. Votava – Kučera, Tomek, Chalupský, Králíček (90. Waník) – Lukoki (80. Princ), Toman.

Krajský přebor - 21. kolo

Třeboň – Lom u Tábora 1:4 (1:1)

Karel Kladenský, trenér Jiskry Třeboň (5.): „V Třeboni se představil doposud jasně nejsilnější protivník, který hrál vyspělý kombinační fotbal. Hosté se ujali vedení, nám se však před přestávkou po standardce povedlo srovnat zásluhou Průchy a tento stav zhruba odpovídal dění na hrací ploše. Nástup do druhé půle nám však vůbec nevyšel a Lom se z druhé tutové šance znovu dostal do vedení. Pak jsme přišli o Koktavého, jenž po faulu spatřil červenou kartu. I v deseti jsme se mohli dostat zpět do zápasu z pokutového kopu, jenže Vávra jej neproměnil. V dalším průběhu ukázal své kvality Šimák, který prošel naší obranou a zaznamenal třetí trefu soupeře. V nastaveném čase jsme poté inkasovali ještě jednou. Výsledek náš výkon úplně neodráží, ale zkušený soupeř si vítězství zasloužil.“

Jiskra Třeboň

Skála – Tůma (87. Týnavský), Koktavý, Schneider (87. Cimerhanzl) – Holzepl, Doležal (65. Lonsmín), Kubata, Vávra, Matoušek (80. Franěk) – Růžička (81. Diviš), Průcha.