Rozhodčí: Nedvěd – Boček, M. Vican. ŽK: 1:1. Diváci: 130.

J. Hradec: Hulík – Fical, Koktavý, Rejthar, Hauser – Janák, Jaroš, M. Votava, Waník (88. Ježek) – Toman, Strejček (65. Petr).

TJ Osek – Jiskra Třeboň 4:4 (2:3)

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Věděli jsme, že to bude těžké utkání, ale mužstvo podalo dobrý výkon. Hned během dvou úvodních minut jsme měli dvě střely na branku, s nimiž si brankář poradil. Skóre otevřel ve 14. minutě Průcha, a přestože jsme hráče upozorňovali na to, aby nefaulovali před vápnem, neboť soupeř je při standardkách velice nebezpečný, minutu po vedoucím gólu přesně na to došlo a Osek vyrovnal. V dalším průběhu první půle jsme si vypracovali několik velkých příležitostí, ale proměnili jsme pouze dvě. Fotbal se hrál nahoru a dolu, pro diváka velice atraktivní. Po změně stran soupeř v 69. minutě vyrovnal z pokutového kopu, ale v 80. minutě strhl vedení na naši stranu po standardní situaci Radosta. Domácí dokázali za čtyři minuty odpovědět, když vyrovnali rovněž ze standardky. V závěru měl velikou šanci Týnavský, který trefil tyč. Celý tým zaslouží pochvalu, i když vstřelit na hřišti soupeře čtyři góly a přivézt jen bod, je škoda.“

Branky: 15. a 34. Hoch, 69. (pen.) J. Říský, 84. Carda – 14. Průcha, 25. Hromádka, 30. vlastní (Šrámek), 80. Radosta. Rozhodčí: Němec – Lepič, Smola. ŽK: 2:1. Diváci: 120.

Třeboň: Kopecký – Rezek ml., Zavadil, Bartoš, Schneider (74. Bartl) – Matoušek, Radosta (85. Týnavský), Hromádka, Ježek (74. Rešl) – Kubata, Průcha (31. Tůma).