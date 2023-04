Jindřichohradečtí fotbalisté v 22. kole krajského přeboru remizovali v Týně nad Vltavou 1:1 a poprvé na jaře ztratili body. Přesto nadále vedou tabulku se sedmibodovým náskokem na druhý Olešník.

Michal Völfel se postaral o jedinou trefu hradeckého celku v Týně nad Vltavou, kde lídr soutěže v 23. kole remizoval 1:1. | Foto: Jan Škrle

Mužstvo od Vajgaru tentokrát nepředvedlo nikterak oslnivý výkon, přesto si vytvořilo několik velkých příležitostí na to, aby utká ní rozhodlo. V závěru se přece jen dostalo po trefě střídajícího Völfela do vedení, ale domácí v 88. minutě z trestného kopu vyrovnali.

Olympie Týn nad Vltavou – FK Jindřichův Hradec 1:1 (0:0)

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Bohužel, nepotkali jsme se s bůhvíjakou formou. Nehráli jsme moc dobře, míče nám odskakovaly a situace jsme neřešili fotbalově, takže jsme si asi ani vyhrát nezasloužili. V průběhu utkání jsme si vytvořili tři opravdu obrovské šance, ale kvůli nekoncentrovanosti v zakončení jsme je nedokázali proměnit. Deset minut před koncem jsme přece jen šli do vedení, kdy jsme si pomohli standardkou a po centru ze strany se trefil Völfel, ale náskok jsme neudrželi. Jak už to tak bývá, soupeř v závěru všechny síly vrhl do útoku, my jej faulovali před vápnem a Týn z následného přímého kopu vyrovnal. Nedá se nic dělat, musíme si vyčistit hlavy a perfektně se připravit na jeden z rozhodujících zápasů v sezoně, v němž v neděli přivítáme Hlubokou.“

Branky: 88. Dobal – 81. M. Völfel. Bez karet. Rozhodčí: Kaštánek – Lepič, Němec. Diváci: 250.

J. Hradec: Hulík – Madar (62. M. Völfel), Koktavý, Rejthar, Hauser (75. Blažek) – F. Waník, Škarda, Votava, J. Jaroš, Janák – Strejček (71. Šmíd).