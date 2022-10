Roman Lukáč, trenér Jindřichova Hradce: „V první půli jsme podali mdlý výkon, nebyli jsme dostatečně agresivní a moc jsme neběhali. Přesto jsme šli brzy do vedení, když při souboji ve vápně jeden z hostujících hráčů nakopl našeho a pískala se penalta, kterou proměnil Janák. Ale to nás spíše uspalo. Po trochu hlasitější debatě v kabině jsme po změně stran zlepšili především pohyb i důraz v osobních soubojích a zaslouženě jsme přidali druhý gól, který zaznamenal Mischnik po ataku Waníka. Na druhou stranu jsme dalších minimálně pět čistých pět vyložených šancí promarnili. Špatná produktivita nás trápí, některé příležitosti snad nejde nedat, ani kdybychom nechtěli….“

Branky: 6. (pen.) Janák, 60. R. Mischnik. Rozhodčí: Leiš – Dimitrov, Albert. ŽK: 2:1 (Petr, Fical – Luňáček). Diváci: 123.

J. Hradec: Hulík – M. Völfel, Šmíd, Rejthar, Hauser – Janák (84. Ježek), J. Jaroš (69. Fiža), F. Votava (84. Petr), R. Mischnik, F. Waník (64. Fical) – Toman (64. Strejček).

FK Protivín - Jiskra Třeboň 2:1 (0:0)

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „V prvním poločase se hrálo nahoru dolů, bylo však vidět hodně nepřesností a nakopávaných míčů. Přesto jme se dostali do tutové šance, kdy Bicenc poslal průnikovou přihrávku za obranu Tůmovi, ale ten tváří v tvář brankáři neskóroval. Do druhé půle jsme nevstoupili dobře a v 56. minutě jsme inkasovali. O pět minut později jsme však dokázali vyrovnat. Protivín jsme zatlačili před vápno, Kubata přihrál Bicencovi, ten obešel tři hráče až na hranu vápna a přenechal míč Hromádkovi, jenž ho uklidil k tyči. Bohužel, v 67. minutě jsme po chybách dostali druhý gól. Do konce zápasu jsme se snažili vyrovnat, to jsme však nezvládli.“

Branky: 56. Vorel, 67. Říha – 61. Hromádka. Rozhodčí: Brych – Barva, Talíř. ŽK: 5:4 (Petr, Nedvěd, Štěpka, Vojta, Hrachovec – Matoušek, Hromádka, Kubata, Radosta). ČK: 0:1 (90. Rezek ml.). Diváci: 150.

Třeboň: Kopecký – Rezek ml., Bartoš, Doucha (31. Zavadil), Týnavský (74. Schneider) - Kubata, Hromádka, Bicenc ml., Matoušek - Radosta, Tůma.