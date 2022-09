Tým od Vajgaru měl snový úvod a po trefách Filipa Votavy a Michala Völfela vedl už po dvou minutách 2:0. To mu však paradoxně spíše uškodilo, neboť Třeboň se ze šoku rychle otřepala a postupně přebrala iniciativu. Domácí celek rivala zatlačil, ale ve vápně už tak důrazný a šikovný nebyl, a tak se mu povedlo skórovat pouze jednou, konkrétně v 33. minutě zásluhou Pavla Tůmy.

Ani po obrátce se obraz hry nezměnil, ale Jiskra žádnou ze slibných možností zužitkovat nedokázala, a tak tři minuty před koncem při hře vabank inkasovala potřetí a ze zisku všech bodů se tak radoval favorit.

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Do zápasu s Hradcem jsme vstoupili hodně špatně a po dvou minutách už jsme prohrávali po vlastních chybách 0:2. Pak už jsme hráli dobře, vytvářeli si šance a drželi soupeře daleko od naší brány. Ve 33. minutě jsme zásluhou Pavla Tůmy snížili na 1:2 a pokračovali v tlaku. Do přestávky se nám však nepodařilo vyrovnat. Do druhého poločasu jsme šli s úkolem otočit výsledek. Bohužel, splnit se nám jej nepovedlo, ale naše předvedená hra mě těšila. Věřil jsem, že můžeme uspět. Neproměnili jsme však šance a nebyla nám přiznaná penalta. V závěru jsme hru otevřeli ve snaze vyrovnat, místo toho jsme ale dostali třetí gól. Myslím, že jsme byli lepším týmem, ale výsledek tomu neodpovídá, Hradec bral tři body, my nic.“

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Neodehráli jsme dobrý zápas, byli jsme nesoustředění, chybělo nám více bojovnosti, prostě náš výkon neměl celý zápas potřebnou kvalitu. Soupeř byl lepší v poli, bojoval, měl motivaci. Naštěstí jen po šestnáctku, což byla pro nás jediná záchrana. Nevím, zda nám ty dva rychlé góly ublížily, nebo pomohly, ale díky tomu jsme utkání vyhráli, jinak jsme byli bezzubí. Třetí gól pak padl v závěru do otevřené obrany Třeboně, která se snažila o vyrovnání a my rychlým brejkem nedovolili konec duelu zdramatizovat. Musíme se trochu vzchopit, teď nás čekají velmi kvalitní protivníci, na které by podobný výkon asi nestačil.“

Vítězové uhájili pozici lídra a v dalším kole v neděli 25. září přivítají Týn nad Vltavou (16 hodin), Třeboň je jedenáctá a už o den dříve se představí v Jankově (16.30).

Jiskra Třeboň – FK Jindřichův Hradec 1:3 (1:2)

Branky: 33. Tůma – 1. a 87. F. Votava, 2. M. Völfel. Rozhodčí: Boček – M. Vican st., M. Vican ml. ŽK: 1:1 (Schneider – Rejthar). Diváci: 150.

Třeboň: Kopecký – Rezek ml., Bartoš, Tynavský, Schneider - Ježek , Matoušek, Radosta, Hromádka - Tůma, Průcha.

J. Hradec: T. Cettl – Fical, Koktavý (88. Fiža), Rejthar, Hauser – M. Völfel (46. Strejček), R. Mischnik, J. Jaroš (68. Šmíd), F. Votava, F. Waník – Toman.