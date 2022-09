FK Jindřichův Hradec – FC Silon Táborsko B 6:0 (2:0)

Roman Lukáč, trenér Jindřichova Hradce: „Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Vyšel nám výborně úvod a než hosté vytřepali nohy z aut, po trefách Tomana jsme vedli ve třetí minutě už 2:0. Táborsko v první půli hrozilo výhradně ze standardek, které zahrávalo výborně, a dostalo se z nich do dvou velkých šancích, při nichž se však zaskvěl náš brankář Cettl. My se v závěru první půle dostali trochu do útlumu, ale v kabině jsme si řekli, jak to zlepšit, a po přestávce jsme na hřišti opět dominovali. Převahu jsme vyjádřili dalšími góly, které musely oko diváka potěšit. Vzadu nám trochu chyběl stoper Koktavý, ale nakonec jsme to i bez něj uhráli s nulou. V neděli nás čeká derby v Třeboni, která má nového trenéra i zajímavý tým a zvlášť doma je hodně nepříjemným protivníkem, takže nás určitě nečeká nic lehkého. Ale do utkání půjdeme s pokorou a respektem a pokud podáme odpovídající výkon, věřím, že tam uspějeme.“