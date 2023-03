Jindřichohradečtí fotbalisté potvrdili v druhém jarním kole roli favorita a doma porazili Dražice 3:0. Lídr krajského přeboru tak udržel čtyřbodový náskok před Olešníkem a Hlubokou nad Vltavou.

Jindřichohradečtí fotbalisté porazili Dražice 3:0. Na snímku obránce Ondřej Blažek. | Foto: Jan Škrle

Hosté víceméně rezignovali na útočné snahy a snažili se hlavně o to, aby neinkasovali. Jejich taktika slavila úspěch až do poslední minuty první půle, kdy se po rohu prosadil Rejthar

I po obrátce favorit herně dominoval a dobýval dražickou svatyni, což se mu podařilo dvakrát zásluhou mladíčka Martina Petra, který tím korunoval svůj výborný výkon.

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Dražice přijely s vyloženě defenzivní taktikou. Hosté se zakopali do vápna a nechali se po celý zápas dobývat. My se první poločas trápili s neproměňováním šancí, kterých jsme z kategorie gólových měli minimálně čtyři pět. Naštěstí se nám povedlo vstřelit těsně před přestávkou vedoucí branku, když se po rohovém kopu prosadil Rejthar. Byl to vyloženě šatnář, protože hosté rozehráli a sudí pískl poločas. I po změně stran jsme se snažili soupeře napadat a nenechat ho chvíli v klidu. Po hodině hry přidal druhou trefu Petr, což nás uklidnilo a v závěru jsme ještě zasloužené vítězství pojistili. Dražice jsme po celý zápas do žádné šance nepustili. Dvěma góly a výborným výkonem se blýskl dorostenec Petr. Terén ještě není pro náš styl hry ideální, proto jsme rádi, že jsme utkání takhle zvládli.“

V dalším kole Hradec v neděli 26. března zajíždí do Milevska.

FK Jindřichův Hradec – TJ Dražice 3:0 (1:0)

Branky: 66. a 86. Petr, 45. Rejthar. Rozhodčí: Kollmann – Cigáň, M. Vican. ŽK: 0:2 (Svojše, Fořt). Diváci: 100.

J. Hradec: Hulík – Blažek, Koktavý, Rejthar – F. Waník (86. Wölfl), Šmíd, Petr, R. Mischnik (86. Fiža), Hauser (46. F. Votava) – Janák (82. Ježek), Toman (71. Strejček).