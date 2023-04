/FOTOGALERIE/ Jindřichohradečtí fotbalisté v 20. kole krajského přeboru porazili Rudolfov 4:0 a na čele tabulky zvýšili náskok na šest bodů na druhý Olešník. Uspěla i Třeboň, která zvítězila na půdě semického nováčka 3:1. Jak zápasy viděli trenéři?

Jindřichohradečtí fotbalisté (v tmavých dresech) v 20. kole krajského přeboru porazili Rudolfov 4:0. | Foto: Deník/Zdeněk Prager

Rudolfovský celek u Vajgaru odolával celý první poločas, kdy se lídr soutěže nemohl střelecky prosadit. Po přestávce už to byla jiná káva. První gól nejlepšího kanonýra krajského přeboru Tomana dodal na domácí kopačky potřebný klid a hradecký celek pak beze zbytku potvrdil roli favorita. Navíc po senzační porážce do té doby druhé Hluboké na půdě posledních Prachatic zvýšil v čele tabulky náskok už na šest bodů.

Zabral i druhý zástupce okresu. Třeboň po nepříjemné domácí porážce s Osekem potřebovala bodovat, což se jí povedlo na hřišti nováčka v Semicích. Jiskra byla po celé utkání výrazně lepší a kdyby si počínala lépe v koncovce, mohla být její zasloužená výhra mnohem výraznější.

FK Jindřichův Hradec – SK Rudolfov 4:0 (0:0)

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Rudolfov přijel bránit a využívat standardní situace, na které má vhodné typy hráčů. My se je snažili eliminovat, ale moc nám to nešlo. Hosté hráli zkušeně, chytře, trochu zdržovali a polehávali po hřišti, což jim celý první poločas vycházelo. My měli některé nadějné příležitosti, ale nedokázali jsme je zužitkovat. Zklidnil nás až vedoucí gól po změně stran. Za stavu 1:0 jsme přežili velkou šanci soupeře, což byl, myslím, klíčový moment. Když jsme přidali druhou trefu, už nebylo pochyb, jak utkání dopadne. Spokojeni jsme s výsledkem i s naší hrou.“

Branky: 54. a 60. Toman, 77. (pen.) Janák, 86. Strejček. Bez karet. Rozhodčí: Nedvěd – Leiš, Albert. Diváci: 100.

J. Hradec: T. Cettl – J. Madar (61. M. Völfel), Koktavý, Rejthar, Hauser – F. Waník (83. Petr), J. Jaroš, F. Votava (83. Ježek), R. Mischnik, Janák (83. Wölfl – Toman (66. Strejček).

FC AL-KO Semice – Jiskra Třeboň 1:3 (1:1)

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Hned od úvodu jsme na soupeře vlétli a vytvořili si několik šancí. Bohužel, žádná neskončila v brance. Vyšlo to až v 30. minutě, kdy míč doklepl do sítě Radosta. Ve 42. minutě jsme si špatně přebrali hráče, prohráli souboj ve vápně a bylo vyrovnáno. V úvodu druhého poločasu jsme zužitkovali rohový kop, když míč propadl až k Zavadilovi a ten nás poslal do vedení. V 66. minutě domácí Pohnán nebezpečně fauloval Rezka a dostal červenou. Přesilovku jsme využili v 75. minutě gólem Radosty. V zápase jsme si vytvořili hodně brankových příležitostí a mohli jsme vyhrát větším rozdílem. Hráči mě potěšili a hráli jako tým."

Branky: 42. P. Keclík – 30. a 75. Radosta, 50. Zavadil. ŽK: 1:1 (Sádlo – Kubata). ČK: 1:0 (66. Pohnán). Rozhodčí: Krčín – Vican, R. Šťastný. Diváci: 90.

Třeboň: Kopecký - Rezek (84. Schneider), Širhal, Zavadil, Týnavský - Kubata, Hromádka, Vrána (68. Macho, 76. Candra), Matoušek - Radosta, Průcha.