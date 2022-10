FK Jindřichův Hradec – Olympie Týn nad Vltavou 2:2 (2:0)

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Odehráli jsme dva absolutně rozdílné poločasy. Ten první jsme zvládli výborně, na hřišti jsme dominovali, dali jsme dva góly a soupeř se nedostal za půlku. O přestávce se stala velice nepříjemná věc, kdy zkolaboval kameraman televize, přijela záchranka a čtyřicet minut nehrálo. My bohužel na první poločas nedokázali navázat a byť jsme na to upozorňovali, vypadli jsme z role. Nechali jsme si dát brzy branku ze standardky, což je naše bolest, a v hektickém závěru jsme nechali Týn vyrovnat. Takhle promrhat dobře rozehraný duel, to opravdu mrzí. Úplně jsme přestali hrát, jako by se na to hráči vykašlali. Vůbec si to nedokážu vysvětlit, bylo to jako den a noc. Ve středu hrajeme v Olešníku a pokud předvedeme to, co teď ve druhé půli, což nemělo s fotbalem nic společného, nemáme nárok.“