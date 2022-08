Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „V první půli nám to fungovalo. Měli jsme tlak, presinkem ve středu pole jsme získávali balony a chodili do rychlého přečíslení. Vedli jsme 3:0, pak jsme však nepohlídali rohový kop a hosté zkorigovali. Protivín hrál na brejky, při nichž byl docela nebezpečný. Do přestávky jsme však přidali čtvrtou trefu a velmi dobře jsme zahájili i druhý poločas. Neproměnili jsme však obrovskou šanci a poté následovala naše hluchá pasáž, během které Protivín nejprve vstřelil druhý gól opět po nepohlídané standardce a o tři minuty později potrestal velký kiks v naší obraně. Snížení na rozdíl jediné trefy hosty samozřejmě nabudilo, ale dokázali jsme znovu nahodit motory a když v 79. minutě Toman přidal pátou branku, odpor soupeře to zlomilo. Premiéra nám ukázala, že pokud budeme hrát disciplinovaně a s pokorou, půjde to, ale jakmile polevíme, budeme mít problémy s každým protivníkem. A také musíme zapracovat na hlídání standardních situací a defenzivě obecně.“

Miroslav Říha, trenér Protivína: "Na domácích bylo znát, že hráli vyšší soutěž a nám trvalo celý poločas si na vyšší tempo hry zvyknout. Hlavně díky dvojici Toman - Votava šli domácí do kabin s třígólovým náskokem za stavu 4:1. Po hodině hry se nám dvěma slepenými góly podařilo snížit na rozdíl jedné branky a rázem se obraz hry změnil. Za tohoto stavu jsme si vypracovali dvě dobré příležitosti, které jsme bohužel nevyužili, a když v 80. minutě přidali domácí pátou branku, bylo o vítězi rozhodnuto."

FK Jindřichův Hradec – FK Protivín 5:3 (4:1)

Branky: 4. a 79. Toman, 23. a 41. F. Votava, 9. Waník – 29. a 62. Vojta, 65. Petr. Bez karet. Rozhodčí: Krčín – Vican, Votava. Diváci: 100.

J. Hradec: Hulík – Fical, Koktavý, Rejthar, Hauser – Janák (74. Strejček), Mischnik (57. Petr), Šmíd, F. Votava, Waník (90. Fiža) – Toman.