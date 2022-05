Určitě. Víc gólů jsem dal jistě, když jsem byl malý. Ale v téhle sezoně jsem dal už pět gólů v jednom zápase za starší žáky proti Třeboni.

Nastupuješ v útoku. Vždycky jsi chtěl hrát na tomhle postu?

Samozřejmě, že jsem vždycky chtěl hrát v útoku. Skoro po celou svojí kariéru hraji v útoku. Když jsem začínal, byl jsem chvíli i v bráně, ale pořád mě to táhlo do útoku útoku a také mi to tam šlo nejlíp.

Co tě na fotbale baví nejvíc?

Střílet góly. Ale baví mě celkově být v té partě, v týmu, kde si všichni rozumí.

Jak nejčastěji dáváš góly?

Nejčastěji asi když jdu sám na brankáře. Buď vystřelím ještě před ním, nebo si ho nějak obehraju. Ale třeba z dálky moc góly nedávám. Teď naposledy za mladší dorost jsem dal svůj první gól hlavou. Sice to bylo z malé vzdálenosti, ale byla to moje první trefa hlavičkou a byl jsem nadšený. A navíc za dorost!

Jsi víc střelec, nebo dokážeš i přihrát?

Tak víc jsem střelec, ale taky přihrávám. Mívám asi tak přihrávku na gól na zápas. V posledním utkání s mladším dorostem jsem měl dokonce tři asistence. Když jsem v dobré pozici, tak vystřelím, ale když vidím, že je někdo v lepší, tak mu nahraji.

V čem by ses chtěl zlepšit?

Určitě v technice s míčem. Tam je to u mě potřeba.

Hraješ tedy za starší žáky, ale nastupuješ i za mladší dorost. Co ti přináší hra ve starší kategorii?

Když nastupuji za ty starší, myslím, že se zlepšuji. Hraje se tam víc do těla. Jsou tam kluci, kteří váží třeba i o dvacet kilo víc než já, hlavně obránci. Myslím, že budu tak nějak víc otrkanej. A ve starších žácích je to potom i vidět.

Máš nějaký fotbalový vzor?

Líbí se mi, jak hraje Kai Havertz a určitě i Kylian Mbappé. Je hodně rychlý, navíc má skvělou techniku a díky tomu dává góly, jaké dává.

Kam bys to chtěl ve fotbalu dotáhnout?

Chtěl bych se dostat do některého z velkoklubů v anglické lize, nebo prostě do některé z top pěti lig v Evropě. A samozřejmě bych se chtěl někdy podívat i do reprezentace. To je sen.