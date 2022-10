V I. A třídě se úvod sezony vydařil dačickému celku a velkou pohodu dokresluje i pohled do kanonýrské listiny, kde na čele figurují Robin Štolba s Janem Vackem a bernartickým Adamem Rakovanem. Všichni snajpři mají na pažbě osm přesných zásahů. Z hráčů třebětického nováčka soutěže se zatím střelecky nejvýrazněji prosadily posily Roman Nehyba a Ondřej Černoch, kteří shodně zaznamenali po čtyřech trefách.

Jestliže v Nové Včelnici žehrají na to, že nemají střelce, což se v minulé sezoně týmu stalo osudným a sestoupil do I. B třídy, nyní se zdá, že by se mohlo blýskat na lepší časy, neboť po pěti kolech pořadí vévodí se sedmi góly Zdeněk Didek. O dva zásahy méně má Petr Marhoun z týmu slavonického nováčka a nová akvizice Horního Žďáru Lukáš Rybčák. Nejlepší střelec uplynulého ročníku napříč všemi krajskými soutěžemi Libor Dvořák ze Studené, jenž si připsal úctyhodných 38 gólů, má pozvolnější rozjezd a zatím nastřílel čtyři branky.

V okresním přeboru není nic nového. Pořadí jasně vévodí Vlastimil Mikuláštík ze Stráže, který konto soupeřů zatížil už 11 brankami a na druhého Jana Hrbka ze Staré Hlíny má k dobru pět přesných tref.

Krajský přebor

8 – Filip Votava (J. Hradec), 7 – Adam Petr (Protivín), Dominik Dumbrovský (Týn), 6 – Martin Toman (J. Hradec), Lukáš Gažák (Trhové Sviny), 5 – Maksim Maitak (Týn), … 3 – Martin Průcha, Leoš Hromádka (oba Třeboň), Kevin Strejček (J. Hradec)

I. A třída sk. B

8 – Robin Štolba, Jan Vacek (oba Dačice), Adam Rakovan (Bernartice), 6 – David Král (Chýnov), 5 – Michal Sokolt (Jistebnice), Lukáš Neruda (Meteror Tábor), 4 – Roman Nehyba, Ondřej Černoch (oba Třebětice), Petr Kukla (Ml. Vožice), Lukáš Rak (Kovářov), 3 – Milan Trávníček (Třebětice)…

I. B třída sk. D

7 – Zdeněk Didek (N. Včelnice), 5 – Petr Marhoun (Slavonice), Lukáš Rybčák (H. Žďár), 4 – Jiří Havel, David Frühauf (oba N. Bystřice), Jiří Kocourek (Buk), Libor Dvořák (Studená), Petr Houska (Neplachov), Martin Kocina (Borek), 3 – Vojtěch Princ, Jan Beneda (oba H. Žďár), Pavel Heger (Buk), Jiří Tajm (K. Řečice), Václav Samec (Č. Velenice)

Okresní přebor

11 – Vlastimil Mikuláštík (Stráž), 6 – Jan Hrbek (Stará Hlína), 5 – Jan Demeter (Lásenice), Patrik Jecha (Chlum), Miroslav Beneda, Martin Hladílek (oba Stará Hlína), Miroslav Diviš, Šimon Hric (oba Dačice B), 4 – Jiří Novák (Peč), Jiří Hájek (Chlum), Pavel Hornek, Lubomír Králíček (oba Číměř), Josef Mazanec (Novosedly)