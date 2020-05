Hradecký kouč Regásek posunul Pelhřimov na špici krajského přeboru

Dva a půl roku. To je dlouhá doba v životě, natož pak ve fotbale. Tento čas už strávil na pelhřimovské lavičce mladý trenér Pavel Regásek (ročník 1984) z Jindřichova Hradce a tým ze šedi průměru krajského přeboru posunul na jeho špici. Pokud by nepřišlo zrušení sezony, možná by se radoval z postupu do divize.

Trenér fotbalistů Pelhřimova Pavel Regásek většinu hráčské kariéry strávil v Jindřichově Hradci, kde také u mládeže začínal v roli kouče. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot