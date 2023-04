Jindřichohradečtí fotbalisté zvládli v 21. kole krajského těžké utkání na půdě táborského béčka a po vítězství 4:1 se stoprocentní jarní bilancí nadále vedou tabulku s náskokem šesti bodů na druhý Olešník.

Fotbalisté Jindřichova Hradce na jaře ještě v KP neztratili ani bod. | Foto: Jan Škrle

Lídr elitní jihočeské soutěže se na Soukeníku musel vypořádat s absencí nejlepšího střelce soutěže Martina Tomana, který má zdravotní problémy, ale na hrotu jej dobře zastoupil Kevin Strejček, který zaznamenal dva góly. Poctivý výkon však odvedli všichni.

Kouč hradeckého celku Roman Lukáč se podivoval nad tím, že se zápas odehrál na umělém trávníku, přestože travnatá hrací plocha byla v perfektním stavu.

Hosté byli v prvním poločase aktivnější a dostali se do vedení po rohovém kopu zásluhou Strejčka, nicméně radovali se necelé dvě minuty, neboť Táborsko ze stejně standardní situace vyrovnalo.

Po změně stran se favorit nějaký čas trochu hledal, čehož domácí fotbalisté nedokázali využít, přestože k tomu měli několik slibných možností.

Hradci pomohla v 68. minutě trefa Jaroše opět po rohu. Po ní šel jeho soupeř ve snaze vyrovnat do většího rizika a čtvrt hodinky před koncem dvakrát během dvou minut inkasoval z rychlých brejků. Pak už bylo naprosto jasné, kam poputují všechny tři body.

„V první řadě bych chtěl říct, že nevím, který fotbalový odborník rozhodl o tom, že se bude hrát na umělce, když na Soukeníku byl skvěle připravený trávník. Pravděpodobně si hřiště šetří na spartakiádu, aby se tím pochlubili. Tohle nějak nemohu pochopit. Je to škoda, na trávě mohl mít zápas ještě větší kvalitu, i když i tak byl z obou stran velmi povedený. My měli v první půli mírnou převahu a po rohovém kopu jsme se dostali zásluhou Strejčka do vedení, ale dlouho jsme jej neudrželi, neboť už po dvou minutách Táborsko rovněž po rohu srovnalo. Vstup do druhého poločasu se nám nepovedl podle představ a takových patnáct, dvacet minut jsme nebyli aktivní, ztráceli jsme v soubojích a kazili jednoduché přihrávky. Soupeře jsme v tomto úseku pustili do tří velmi dobrých příležitostí. Zlom přinesla 68. minuta, kdy nás poslal opět po rohovém kopu do vedení Jaroš. Domácí to pak museli trochu otevřít, což nám vyhovovalo, dostávali jsme se do rychlých brejků a dva z nich se nám rychle pod sobě podařilo proměnit. Byl to velmi těžký zápas, Táborsko má kvalitní mladý tým, který je běhavý a dostatečně agresivní, ale naši hráči zaslouží pochvalu, jak utkání poctivě odpracovali. Nakonec jsme si užili i společnou velikonoční večeři v Táboře,“ konstatoval jindřichohradecký trenér Roman Lukáč.

V dalším kole v neděli 16. dubna jeho tým čeká okresní derby, k němuž na stadion u Vajgaru dorazí Třeboň (16 hodin).

FC Silon Táborsko B – FK Jindřichův Hradec 1:4 (1:1)

Branky: 35. Trantýr – 33. a 74. Strejček, 68. J. Jaroš, 75. F. Waník. ŽK: 4:4 (Fišer, Chotovinský, Jansa, neužil – Strejček, Škarda, F. Votava, Madar). Rozhodčí: Mach – Němec, Smola. Diváci: 150.

J. Hradec: Hulík – Škarda (84. Blažek), Koktavý, Rejthar, Hauser – F. Waník (84. M. Völfel), J. Jaroš (79. Petr), R. Mischnik, F. Votava, Janák (90. Ježek) – Strejček (79. Madar).