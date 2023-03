Fotbalový krajský přebor pokračoval třetím jarním kolem. Jindřichohradecký tým potvrdil roli favorita v Milevsku a vede soutěž o čtyři body. Třeboň naopak doma neuspěla a od probuzeného Oseku inkasovala čtyřikrát. Jak střetnutí hodnotí trenéři?

Jindřichohradecký brankář Jakub Hulík podal v Milevsku výborný výkon a jeho tým si po výhře 2:0 upevnil první příčku. | Foto: Jan Škrle

FC ZVVZ Milevsko – FK Jindřichův Hradec 0:2 (0:0)

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: Milevsko hrálo velmi dobře, nenechalo nás v klidu rozehrát, bylo to pro nás zatím nejtěžší utkání v jarní části. Tří bodů si proto velmi ceníme, kluci si museli hodně sáhnout do zásobníku sil, aby zápas zvládli, protože jsme narazili na opravdu kvalitního protivníka. Těší i fakt, že jsme vzadu udrželi nulu. První gól padl po akci Votavy, který zleva zatáhl balon a poslal jej do volného prostotu Waníkovi, který prostřelil domácího brankáře. V úplném závěru šel Strejček odvážně do brankáře, který udělal chybu a náš hráč dával do prázdné branky. Spokojenost je tentokrát veliká, navíc se hrálo na těžkém terénu, protože celý první poločas pršelo.“

Branky: 62. F. Waník, 90.+1. Strejček. ŽK: 1:5 (Kálal – Rejthar, Madar, R. Mischnik, Šmíd, M. Völfel). Rozhodčí: Novotný – Mach, Kaštánek. Diváci: 140.

J. Hradec: Hulík – Blažek (46. Madar), Koktavý, Rejthar, Hauser – F. Waník, R. Mischnik, Šmíd (87. M. Völfel), Škarda (90. Strejček), Votava (90. J. Jaroš) – Toman (90. Petr).

Jiskra Třeboň – TJ Osek 1:4 (1:1)

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „V prvním poločase jsme udělali chybu v obraně a soupeř ji v 16. minutě potrestal vedoucím gólem. Drželi jsme míč, hosté na nás čekali a snažili se jednoduchými nákopy překvapovat. Ve 30. minutě jsme po levé straně prošli a Radosta centrem trefil ruku jednoho z protihráčů. K pokutovému kopu se postavil Hromádka a vyrovnal. Po změně stran Osek dvakrát zužitkoval standardní situaci a vedl 3:1. Za tohoto stavu jsme po faulu ve vápně kopali druhou penaltu. Opět se k ní postavil Hromádka, ale neproměnil ji. V nastaveném čase jsme ještě z brejku inkasovali počtvrté. Bohužel, dostáváme moc gólů a nedisciplinovaně bráníme standardní situace.“

Branky: 31. Hromádka (pen.) - 53. a 79. Carda, 16. J. Říský, 90. Sigmund. ŽK: 4:4 (Hromádka, Průcha, Rezek, Týnavský – Šrámek, Němeček, Hoch, D. Říský). Rozhodčí: Votava – Krčín, Hošek. Diváci: 90.

Třeboň: Kopecký - Rezek, Zavadil, Týnavský, Schneider (79. Bartl) - Kubata, Hromádka, Vrána, Matoušek (57. Candra) - Radosta (79. Kocanda), Průcha.