TJ Osek – FK Jindřichův Hradec 0:5 (0:1)

Roman Lukáč, trenér Jindřichova Hradce: „Byli jsme lepším týmem a už v prvním poločase jsme si vytvořili dostatek šancí na to, abychom si udělali rozhodující náskok. Bohužel, proměnit se nám je s výjimkou jediné těsně před přestávkou nepovedlo, což je naše největší bolest. Zároveň jsme tím nechali nadechnout soupeře, který po dvou standardkách trefil tyč a měl i jednu nebezpečnou hlavičku, kterou náš brankář naštěstí zneškodnil. I po změně stran jsme ale pokračovali v aktivním pojetí a konečně se nám povedlo některé příležitosti dotáhnout do konce, o což se postaral především Toman, který nakonec vstřelil čtyři góly. Osek předvedl snaživý výkon, ale kvalita byla na naší straně. V neděli nás čeká doma semický nováček, což je v uvozovkách písecké béčko. Určitě to nebude jednoduchý zápas a musíme si to především dobře nastavit v hlavách, abychom tento duel zvládli.“