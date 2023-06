/FOTOGALERIE, VIDEO/ Jindřichohradečtí fotbalisté slaví dvě kola před koncem triumf v krajském přeboru a zároveň se po roce vracejí do divize. Roli favorita potvrdili i v 29. kole, v němž doma porazili Strakonice 2:1 a s předstihem převzali pohár pro vítěze elitní jihočeské soutěže.

Jindřichohradečtí fotbalisté slaví triumf v krajském přeboru. | Video: Deník/Zdeněk Prager

Tým od Vajgaru mohl do utkání vstupovat v naprostém klidu, protože jeho největší konkurent z Olešníku den před tím překvapivě prohrál v Semicích 3:4, čímž ztratil i teoretickou naději svého konkurenta v tabulce předstihnout.

Hradečtí fotbalisté svého soupeře jasně přehrál, ale bylo patrné, že stoprocentní koncentrace už na jejich straně není, což se projevovalo především v koncovce. Přesto se favorit dvakrát dokázal prosadit a snaživému strakonickému celku dovolil korigovat skóre až v úplném závěru.

Vítězný celek hned po utkání převzal medaile a kapitán Filip Votava pak před své mužstvo předstoupil s pohárem, který převzal z rukou místopředsedy výkonného výboru jihočeského krajského fotbalového svazu Karla Musila.

„Už před utkáním jsme samozřejmě věděli, že Olešník prohrál a tudíž nás nemůže dohnat, což náš výkon ovlivnilo. Byť jsme byli herně lepší a Strakonice téměř do ničeho nepustili, v šestnáctce soupeře jsme si počínali trochu laxně a chybělo nám více důrazu v zakončení. S koncovkou jsme se trápili celý poločas a vstřelili jsme až gól do šatny po odraženém balonu. Po změně stran jsme v zahazování šancí pokračovali, naštěstí jsme po pěkné akci z křídla přidali druhou pojišťovací trefu. Sice jsme v závěru po tečované střele inkasovali, ale jinak jsme byli dominantní a zaslouženě zvítězili. Po loňském trochu hořkém sestupu z divize je to pro nás satisfakce, že jsme se dokázali po roce zase vrátit,“ spokojeně konstatoval hradecký trenér Roman Lukáč.

Ve zbývajícím programu krajského přeboru se Jindřichův Hradec v neděli 11. června představí na půdě zachraňujícího se Jankova (17) a derniéru obstará v sobotu 17. června domácí souboj s Olešníkem (10.30).

FK Jindřichův Hradec 1910 – Junior Strakonice 2:1 (1:0)

Branky: 45. J. Jaroš, 67. Toman – 89. Chalupa. ŽK: 0:1 (Pomej). Rozhodčí: Krčín – Nedvěd, Šťastný. Diváci: 100.

J. Hradec: Hulík – J. Madar (85. Hauser), Koktavý, Rejthar (72. Blažek), M. Völfel – F. Waník, J. Jaroš, F. Votava, Škarda (85. Petr), Janák – Toman (72. Strejček).