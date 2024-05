/FOTOGALERIE/ Krajská fotbalová I. B třída mužů rychlým tempem uhání do finiše. Ve skupině D vrcholí boj o jediné postupové místo i o záchranu. Kardašova Řečice potvrdila roli lídra a zdolala Slavonice. Pomohlo jí i zaváhání Neplachova, který si dojel pro porážku do Suchdola. Na druhé místo se tak posunula Nová Bystřice, která ve šlágru kola přehrála Horní Žďár. Na opačném pólu tabulky si situaci hodně zkomplikoval strážský nováček, jenž prohrál na půdě předposlední Lomnice.

Fotbalisté Nové Bystřice pokračují ve výborných výkonech, což potvrdili i v souboji s Horním Žďárem, který doma porazili 3:0. | Foto: Andreas Berger

Sokol Suchdol nad Lužnicí – Sokol Neplachov 2:1 (1:0)

Jan Heřman, trenér Suchdola: „Konečně jsme doma zvládli utkání tak, jak bychom si představovali, a porazili velmi silné mužstvo Neplachova. Od začátku jsme měli mírnou převahu, kterou jsme korunovali v 27. minutě gólem dorostence Fučíka z trestného kopu. Nadále jsme měli hru ve své moci a vytvořili jsme si ještě jednu vyloženou šanci, kterou jsme však už neproměnili. Po změně stran jsme čekali nápor hostů, což se také potvrdilo. Jejich mírný tlak vyústil ve vyrovnávací trefu. Nás to však nepoložilo, naopak jsme zvýšili obrátky a deset minut před koncem jsme vstřelili vítěznou branku, když se opět z trestného kopu prosadil Radek Arenberger. Utkání mělo svižné tempo a divákům se muselo hodně líbit.“

Branky: 27. Fučík, 80. R. Arenberger – 68. Hindy. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Ovčáček ml. – Ovčáček st., Kříž. Diváci: 200.

Jiskra Nová Bystřice – SK Horní Žďár 3:0 (1:0)

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Žďár nepatří zrovna mezi naše oblíbené soupeře, navíc někteří kluci nastoupili se sebezapřením. Chtěli jsme proto hrát trochu z hlubšího bloku a být nebezpeční z brejkových situací. Začátek nám vyšel skvěle. Ze složité situace se dostal Janoušek, Frühauf uvolnil na křídle Schmidta, který krásnou přihrávkou vyzval ke skórováni Bobála. Hosté se otřepali a byli nebezpeční hlavně že standardek, jednou jim neuznal rozhodčí gól kvůli ofsajdu. Hrál se kvalitní fotbal plný soubojů a emocí. Začátek druhé půle nám zase vyšel. Po hezké kombinaci Frühauf uvolnil Havla a ten se bombou pod břevno prosadil podruhé. Začali jsme soupeře přehrávat hlavně ve středu hřiště, k výbornému výkonu se rozehrála hlavně středová řada a po faulu na střídajícího Janatu proměnil penaltu Frühauf. Utkáni jsme už víceméně kontrolovali. Hosté zkoušeli balony nakopávat, ale s tím si naše obrana v čele s výborným Nováčkem poradila. Kluci plnili vše, co jsme si řekli, předvedli jsme kvalitní a takticky vyspělý výkon a za tři body proti nesmírně kvalitnímu soupeři jsme moc rádi.“

Tomáš Roštek, trenér H. Žďáru: „Vstup do zápasu nám nevyšel a hned ve druhé minutě jsme inkasovali. To samé se stalo na začátku druhé půle, což byl rozhodující moment. Domácí pak na hřišti vládli, přičemž přidali ještě třetí trefu z penalty. Z naší strany se dá hodnotit jen první poločas, kdy jsme byli více na míči i na soupeřově polovině, ale ve finální části nám chyběla větší kvalita a klid na míči. Bystřice vyhrála zcela zaslouženě.“

Branky: 3. Bobál, 48, Havel, 62. (pen.) Frühauf. ŽK: 2:5. Rozhodčí: M. Vican – P. Vican, Z. Havlík. Diváci: 120.

Tatran Lomnice nad Lužnicí – Sokol Stráž nad Nežárkou 4:2 (1:2)

Vladimír Vrána, trenér Stráže: „Souboj dvou týmů o sestupového černého Petra moc fotbalové krásy nepobral. Lomnici na výhru stačily tři šance. My si vstřelíme vlastní gól a pak zahazujeme tutovky, jak kdyby o nic nešlo. Takže místo toho, abychom v klidu vyhráli, dáme prostor rozhodčímu, aby mohl s výsledkem udělat, co on chce. Naše chyba. Bohužel jsme potvrdili, že jsme nejhorším týmem jara. Směrem dopředu jsme neproduktivní a branky, co dostaneme, jsou někdy až úsměvné, kdyby to nebylo k pláči. Pořád máme vše ve svých rukách, ale musíme všichni do jednoho máknout.“

Branky: 54. a 78. Melichar, 9. vlastní (Rychlý), 90. Strouha – 16. a 44. Kalvas. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Janovský – Saidl, Tomeček. Diváci: 150.

FK Kardašova Řečice – Sokol Slavonice 2:0 (1:0)

Pavel Kučera, trenér K. Řečice: „Tak jak se blíží konec a Kardaška je pasována do role jednoho z favoritů, předvedli jsme trochu svazující výkon, kdy musíte a ono to tak lehce nejde. Lepší jsme byli celý zápas, ale ta šťáva tomu chyběla. Akce přicházely celkem pravidelně jako v jiných zápasech, ale zakončení drhlo až do 44. minuty, kdy Madar poslal do sprintu Tajmla, jenž nás naštěstí osvobodil střelou pod brankářem a zajistil nám vedení. Pak přišla průtrž mračen a bouřka venku i v kabině, kde kapitán Madar vypral prádlo všem, včetně sebe. Druhý gól padl v 62. minutě. Tajml potvrdil, že nevzdává žádný dlouhý balon, v rohu velkého vápna si doběhl míč, udělal kličku brankáři i pozdě dobíhajícímu obránci a do prázdné branky zvýšil na 2:0. Pár akcí do konce se ještě urodilo, ale další gól nepadl, a tak povinné body zůstaly doma.“

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Kardaška si od prvních minut utkání šla za svým. Rychle nás dostupovala, nutila nás k chybám v rozehrávce a byla rychlá v přechodu do útoku. Ve finální fázi však nebyla efektivní, což nám s přibývajícím časem dávalo šanci na možné skórování. Bohužel jsme udělali tři fatální chyby. Domácím jsme kvůli zbytečným a laciným chybám obránců darovali dva góly, a třetí chybou byla naprosto zbytečná červená karta, která nám ve druhém poločase zhatila plány. I přes prohru jsem však spokojený, jak jsme čelili momentálně nejlepšímu týmu soutěže, jak jsme bojovali po celé utkání a nic nevypustili. Bylo to prostě odmakané, dalo nám to spoustu zkušeností a ukázalo, na čem musíme pracovat.“

Branky: 44. a 62. Tajml. ŽK: 1:1. ČK: 0:1 (53. Vlk). Rozhodčí: Zabilka – Prinz, Brož. Diváci: 110.

FK Studená – AC Buk 3:0 (2:0)

Petr Adamec, trenér Studené: „Pokud jsme minulý týden hráli kombinačně dobře a prohráli, tak tentokrát to s Bukem na domácím hřišti bylo naopak. Do prvního gólu v patnácté minutě to byl vyrovnaný zápas a oba týmy se snažily hrát fotbal. Bohužel, poté jsme pro mě z nepochopitelných důvodů, až na světlé výjimky, rezignovali na nějakou kombinační hru a snad i kvůli slušně promočenému hřišti řešili vše hlavně nákopy. Na Buk to fungovalo, protože spoustu dlouhých míčů jim v obraně dělalo problémy. Po jedné z mála kombinací jsme před přestávkou přidali druhou trefu, když Soukal vyslal Dvořáka do samostatného úniku. Hned po něm šel sám na bránu i Brunner, ale těsně minul. Buk byl prakticky celý zápas fotbalovější, my se až příliš soustředili na bránění náskoku. Naštěstí si hosté nevytvořili vyložené příležitosti, měli spoustu střel zpoza vápna, se kterými si v pohodě poradil nejlepší hráč na hřišti, brankář Duchoň. Před koncem upravil Maška na konečných 3:0, ovšem s výkonem tentokrát nejsem vůbec spokojen. Mrzí mě vážné zranění Laciny, kterého odvezla záchranka.“

Branky: 14. a 36. Dvořák, 86. Maška. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Klimeš – Ryneš, D. Račák. Diváci: 240.

SK Dobrá Voda - Jiskra Třeboň B 1:1 (0:1)

Branky: 70. Tomandl – 23. (pen.) Týnavský. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Jelínek – Crkva, Galovič. Diváci: 35.

SK Ševětín – SK Nemanice 5:3 (1:1)

Branky: 22., 58., 64. a 75. Bárta, 62. Mizera – 27., 66. a 76. Knietel. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Svoboda – M. Vican, P. Vican. Diváci: 45.

Program 25. kola - 1. a 2. června

Horní Ždár - Dobrá Voda (so 10.30), K. Řečice - Lomnice (so 17), Slavonice - Studená (so 17), Nemanice - N. Bystřice (ne 9.30), Buk - Suchdol (ne 14), Třeboň B - Stráž (ne 15), Neplachov - Ševětín (ne 16).