V 21. kole krajské fotbalové I. B třídy se prvního jarního vítězství dočkal strážský nováček, který přetlačil Ševětín. Na půdě posledních Nemanic rozpoutala kanonádu Kardašova Řečice, k čemuž vydatně přispěli třígóloví střelci Madar a Petrásek. Podobně si vedli i fotbalisté Horního Žďáru, kteří vyprovodili Studenou půltuctem branek. Nová Bystřice v Dobré Vodě dlouho prohrávala a bod ji zajistil až v poslední minutě Bobál. Nečekaný výsledek se zrodil v Břilicích, kde domácí třeboňské béčko porazilo Suchdol a také se ve druhé části sezony prvně radovalo z výhry.

SK Horní Žďár – FK Studená 6:0 (1:0)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Po dlouhé době nám vyšel vstup do zápasu, když jsme vstřelili gól hned v úvodu. To nám dodalo sebevědomí a po celý zápas jsme dominovali. A přidali dalších pět branek. Od Studené jsme čekali víc, ale každý den není posvícení.“

Karel Duchoň, trenér Studené: „Výsledek vypadá hrozivě, ale hra minimálně v prvním poločase od nás byla slušná. Brzy jsme inkasovali, své šance jsme ale v prvním poločase, stejně jako soupeř, měli. Dvořáka dvakrát vychytal Rešl, jednou jeho lob směřoval nad bránu. Přikryl také v další příležitosti neuspěl. Na začátku druhého poločasu opět Dvořák ve slibné situaci neproměnil a v tomto okamžiku se zápas nejspíše zlomil, protože soupeř během dvou minut odskočil na 3:0 a bylo vymalováno. Poté už na hřišti existovalo jen jedno mužstvo. Zatímco my své šance promarnili, Žďár ne. Ten byl fotbalovější a vyhrál zaslouženě.“

Branky: 51. a 52. Peňáz, 9. Blažek, 70. Princ, 85. Koranda, 89. Josef Beneda. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Černý – Ťupa, Bumba. Diváci: 121.

Jiskra Třeboň B – Sokol Suchdol nad Lužnicí 2:0 (0:0)

Jan Heřman, trenér Suchdola: „Chtěli jsme v Břilicích bodovat, ale v cestě nám stála naše střelecká nemohoucnost. Vytvořili jsme si asi pět stoprocentních šancí, ani jednu jsme však nevyužili. Domácí dali vedoucí gól z rohového kopu, kdy se míč odrazil k volnému hráči, který skóroval. Soupeř výsledek ubránil, navíc jsme si na konci vstřelili vlastní gól. Sice jsme ještě orazítkovali z přímého kopu břevno, ale to bylo vše. Stínem zápasu jsou bohužel dvě zranění na naší straně, a tyto hráče budeme těžko nahrazovat.“

Branky: 50. Meškan, 89. vlastní (Brabec). Rozhodčí: Ryklík – Šimek, J. Šťastný. ŽK: 1:3. Diváci: 84.

SK Nemanice – FK Kardašova Řečice 0:7 (0:4)

Pavel Kučera, trenér K. Řečice: „Od začátku bylo jasné, kdo je pánem na hřišti a nakonec jsme si v tréninkovém tempu připsali povinné vítězství. Po dvanácti minutách jsme vedli 3:0, do přestávky přidali další gól. Po změně stran jsme zaznamenali ještě tři a mohli jsme sledovat i střelecké dostihy Madara s Petráskem, kteří si nakonec oba připsali hattrick. Po prostřídání už další gól nepadl, ale velkým pozitivem byl přístup našich hráčů k tomuto utkání. Je to ta nejlepší pozvánka před soubojem o čelo tabulky, v němž v sobotu přivítáme Neplachov.“

Branky: 8., 32. a 56. Madar, 10., 53. a 74. Petrásek, 12. Roubík. ŽK: 1:0. ČK: 1:0 (8. Tomandl). Rozhodčí: Janovský – Saidl, Hora. Diváci: 110.

AC Buk – Tatran Lomnice nad Lužnicí 3:2 (0:1)

Libor Vrána, trenér Buku: „Ponechali jsme sestavu z minulého týdne, ale od první minuty, kdy jsme inkasovali z rohu, prakticky celý první poločas nic nevymyslela. Někdy to prostě nejde. O přestávce jsme třikrát vystřídali, změnili rozestavení a hned to bylo o něčem jiném. Sice Lomnice ještě zvýšila po špatné rozehrávce brankáře Moudrého na 0:2, ale v poslední půlhodině se děly velké věci. Za neustálé podpory fanoušků kluci třemi góly skóre otočili a ukázali ohromnou vnitřní sílu. Další důležité body tak zůstávají v Buku.“

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „V Buku to byl dle očekávání hodně soubojový zápas, boj o každý metr hřiště, dlouhé auty až před branku. Nám se povedl hned první roh už v první minutě a Vašek Melichar skóroval. Vedení jsme udrželi až do přestávky, i když to gólem zavánělo na každé straně několikrát. Po změně stran jsme zvýšili na 2:0 a vypadalo to slibně. Bohužel, ať to fauly byly nebo ne, nepohlídali jsme si u dvou standardek, kterých ve druhé půli bylo požehnaně, zadní tyč a dvakrát inkasovali. Penaltu raději komentovat nebudu. A nemohu si na závěr odpustit, že velkou kaňkou zápasu byl velice, ale velice arogantní pán s píšťalkou, který si z průběhu utkání tahal, co se mu hodilo do krámu a dokazoval všem, kdo má tu moc v rukách. My dostali sedm žlutých, občas možná i za špatný pohled, na druhé straně zůstali bez trestu dvě regulérní kosy zezadu přes kotníky unikajících hráčů. Pokud se říká, že dobrý rozhodčí by měl být na hřišti nenápadný, tak to v případě tohoto pána rozhodně neplatilo!“

Branky: 62. Heger, 69. Tomšík (pen.), 86. Kocourek – 1. Melichar, 58. V. Nohava. ŽK: 1:7. ČK: 0:1 (87. V. Nohava). Rozhodčí: Ťupa – Černý, Devera. Diváci: 200.

Okresní fotbal: Strmilov tvrdě narazil u Dyje, Kunžak a Číměř nadělovaly

SK Dobrá Voda – Jiskra Nová Bystřice 3:3 (2:1)

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Trochu komplikovaně jsme skládali sestavu, obrana nastoupila v hodně netradičním složení, což způsobilo, že jsme vůbec nechytli začátek utkání a po zmatcích v defenzivě jsme brzy inkasovali. Působili jsme zakřiknutě, dvakrát nás podržel brankář Podolský. Po půlhodině zahrával domácí Novotný rohový kop, kterému jsme se na přední tyči nepochopitelně uhnuli a rázem to bylo o dvě branky. I my měli své šance, ale Havel i Bobál volili v koncovce hodně špatná řešení. Postupně jsme však získali půdu pod nohama a výsledkem bylo snížení po přesné hlavičce Nováčka. Ve druhém poločase už jsme otěže zápasu naplno přebrali my, umocnilo to ještě vyloučením domácího Chobody, ale soupeř z ojedinělého brejku dokázal potřetí skórovat. Dobrovodský gólman předvedl pár skvělých zákroků, ale v 78. minutě se prosadil na zadní tyči Bobál. V závěru jsme už vrhli všechny síly do útoku a v 92. minutě se po centru Nováčka prosadil hlavou opět Bobál. O minutu později jsme mohli definitivně zápas otočit ale třetí hlavičku Bobála už domácí brankář zneškodnil. Chtěli jsme vyhrát, ale bod musíme brát.“

Branky: 6. Pytlík, 31. Novotný, 65. Tomandl – 75. a 90.+2. Bobál, 44. Nováček. ŽK: 3:6. ČK: 1:0 (60. Choboda). Rozhodčí: Rothschedl – Háša, Špelina. Diváci: 105.

Sokol Neplachov – Sokol Slavonice 5:1 (3:0)

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Do zápasu jsme šli s tím, že budeme hrát aktivní fotbal a nebudeme jen bránit a čekat na protiútoky, protože jsme v tomto případě mohli jen získat. Nezačali jsme špatně, ale bohužel i přes dobrý herní projev jsme po školáckých chybách soupeři darovali branky a sami jsme nebyli schopni naše příležitosti efektivně využít. Na druhou stranu se v Neplachově hrál pohledný fotbal, který se musel líbit. K tomu se do zápasu zapojili všichni dorostenci, kteří s námi absolvovali výjezd, a vedli si skvěle. Tobiáš Suchan na konci utkání korigoval nepříznivý výsledek svou první brankou v dospělé kategorii. Teď se musíme připravit na nadcházející dvě domácí kola, která jsou pro nás klíčová.“

Branky: 42., 48. a 59. Houska, 2. Hruška, 21. Hindy – 88. Suchan. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Křížovský – Ernst, Škuthan. Diváci: 86.

Sokol Stráž nad Nežárkou – SK Ševětín 1:0 (1:0)

Vladimír Vrána, trenér Stráže: „Začátek zápasu jsme asi ještě strávili v kabině, protože během prvních pěti minut zahrávali hosté snad šest rohů. Postupně jsme se dostali do tempa a přestože byli kluci ze Ševětína lepší ve hře, větší šance jsme měli my. Ale využili jsme jen jednu, když vrácený balon do vápna poslal ve skluzu Vráťa Labuť před bránu, kde byl na správném místě Kuba Kalvas. Druhý poločas se odehrával po většinu času na naší polovině, docházela nám šťáva. Hosté měli za celý zápas snad pětadvacet standardek, my naštěstí vše zvládli odskákat a mohli tak slavit první body jara. Ševětín ukázal, že má kvalitní tým. Z mého pohledu k napínavému, tvrdému, ale fér zápasu, přispěli krom hráčů i rozhodčí. Čekání na body bylo hodně dlouhé, ale stále je před námi spousta práce. Opět díky našim fanouškům za skvělou atmosféru.“

Branka: 20. Kalvas. ŽK: 2:2. Rozhodčí: P. Vican – Svoboda, Landa. Diváci: 149.