Krajská fotbalová I. B třída pokračovala dalším kolem. O první příčku přišla Nová Včelnice, protože její duel v Horním Žďáru byl kvůli podmáčenému hřišti odložený, a přeskočily ji Neplachov i Borek. Přinášíme ohlasy.

Fotbalisté Nové Bystřice (ve fialových dresech) se doma střetli s Neplachovem, který se po výhře 2:0 posunul do čela tabulky. | Foto: Andreas Berger

Sokol Suchdol nad Lužnicí – Tatran Lomnice nad Lužnicí 2:2 (1:1)

Jan Heřman, trenér Suchdola: „Chtěli jsme získat tři body a začátek nasvědčoval, že by se nám mohlo podařit. Hráli jsme celkem slušně dopředu a vytvořili si i nějaké šance, ale bez zakončení. Pak ale z brejku hosté vstřelili gól a museli jsme dotahovat. To se naštěstí do přestávky podařilo. V druhé půli jsme šli brzy do vedení z penalty a měli jsme i další příležitosti, ale kýžený třetí branku jsme nedali, a tak ke konci přišel trest, neboť jediný nebezpečný lomnický hráč Melichar vyrovnal. Jsme však rádi i za bod, protože v konečném účtování může mít cenu zlata.“

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Jaký smysl má nějaká revoluce ve fotbalu? Semináře o změnách pravidel jsou vyhozené peníze, čtení emailů o změnách pravidel je ztráta času, protože ti, co mají pravidla přenášet na hřiště, je stejně používají tak, jak se jim hodí do krámu! Zápas jsme začali dobře a brzy se nám povedl rychlý protiútok, který zakončil přesně Novák. Poté jsme několikrát špatně obsazovali ve vápně, z čehož vyústil vyrovnávací gól. Několikrát zahrozili domácí, my jsme neproměnili asi tři protiútoky a poločas skončil 1:1. Pak přišla druhá půle… V 49. minutě si náš hráč trefil ve vápně vlastní ruku a následovala penalta, po níž se Suchdol dostal do vedení. V 60. minutě náš hráč běží sám na branku, pět metrů před pokutovým územím je zkosen domácím obráncem a nic. Podle rozhodčího hrál míč, jenže to viděl pouze on. I suchdolští fanoušci řekli, že to byla jasná červená, protože míč byl dva metry před oběma hráči! Pak po úniku v 80. minutě vyrovnal Vašek Melichar, který o pět minut později z vlastní půlky vybíhal i s domácími obránci, ale když se dostal před ně a běžel sám na branku, tak pomezní zvedl praporek pro údajný ofsajd. Je mi líto těch jedenácti kluků, kteří tentokrát jezdili po zadku a „někdo“ jim tu snahu takto sráží!“

Branky: 27. Durek, 49. (pen.) J. Záruba – 18. Novák, 80. V. Melichar. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Picka – Ernst, J. Šťastný. Diváci: 100.

AC Buk – Sokol Slavonice 2:0 (2:0)

Luboš Jasanský, trenér Buku: „Začátek zápasu nám vyšel a hned ve třetí minutě jsme se dostali do vedení. Hra se nám dařila a v 28. minutě jsme přidali druhy gól. Několik dalších příležitosti jsme nmavíc neproměnili. Do druhého poločasu vstoupili aktivněji hosté. Začali nás přehrávat kombinační hrou ve středu hřiště, ale do přímého ohrožení brány se nedostali. Hrozili jsme ojediněle z protiútoků, které jsme nezvládli zužitkovat. V prvním poločase jsme byli lepší my, po změně stran zase hosté, ale díky dvěma proměněným šancím jsme body získali my.“

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „První poločas jsme nezačali dobře, hráči Buku nám po nejistém zákroku brankáře vstřelili branku a bylo jich plné hřiště. Nedokázali jsme se vyrovnat s herní intenzitou soupeře, byli jsme pomalí, málo důrazní, dělali zbytečné chyby a a fauly. Buk zahrával velké množství standardních situací a jen díky štěstí nebyl brankový rozdíl vyšší. Po obrátce se hra vyrovnala, hrál se rychlý a pohledný fotbal. Bohužel jsme nevstřelili gól a i přes diametrálně odlišný výkon v druhém poločase se nám nepodařilo utkání zdramatizovat.“

Branky: 3. O. Jasanský, 28. L. Waník. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Janovský – Svoboda, P. Vican. Diváci: 120.

Jiskra Třeboň B – Lokomotiva České Velenice 6:0 (2:0)

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Musím říct, že k nám přijel odevzdaný soupeř, který je asi smířený s tím, že sestoupí. Velenicím odešli nejlepší hráči a vypadá to, že to hosté vzdali, protože hráli bez zájmu. My naopak k utkání přistoupili zodpovědně, protože jsme nutně potřebovali naplno bodovat, zvlášť když nás teď čeká náročný duel ve Slavonicích. Jsem rád, že se to povedlo. Dali jsme gól hned v první minutě, to nám taky hodně pomohlo. Do přestávky jsme přidali další z pokutového kopu a po změně stran ještě tři. Soupeř ve druhé půli neproměnil dva pokutové kopy, což asi také o něčem svědčí.“

Karel Macho, předseda klubu, Č. Velenice: „Po hrubé chybě jsme inkasovali hned v první minutě, a to je pak těžké. Krátce před pauzou domácí zvýšili z penalty, přesto jsme se chtěli po obrátce pokusit s nepříznivým vývojem ještě něco udělat. Ale bohužel. Udělali jsme další hrozné kiksy a domácím jsme prakticky všechny góly darovali.“

Branky: 1. a 70. Schneider, 57. a 59. Pfeifer, 42. (pen.) Rešl, 90. Matoušek. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Náprava – Saidl, Racz. Diváci: 70.

SK Ševětín – FK Studená 3:0 (2:0)

Petr Adamec, trenér Studené: „Bohužel jsme zaspali úvodních dvacet minut, a to rozhodlo. Na začátku jsme byli všude později, hráli jsme bojácně a domácí nás za to potrestali. Zbytek poločasu byla hra už vyrovnaná. My měli dvě velké šance a kdyby je Lacina proměnil, asi to mohlo dopadnout jinak. Po změně stran jsme hned v úvodu inkasovali třetí gól z výrazného ofsajdu. Celkově se dvěma mladíkům, kteří řídili tento zápas, dosti nedařilo. Chápu, že se to někde naučit musí, ovšem jejich rozhodnutí byla zpravidla v náš neprospěch. Třetí, zkušenější rozhodčí se za ně po zápase omlouval. V druhém poločase jsme totiž Ševětín uzamkli na jeho polovině a vytvořili jsme si spoustu šancí. Bohužel jsme trefovali brankovou konstrukci a byl to přesně ten zápas, v němž bychom nedali gól ani za týden. Za prospaných úvodních dvacet minut jsme byli tedy potrestáni, pozitivem může být dobrý výkon ve druhé části a to, že jsme fyzicky zvládli dva zápasy za prodloužený víkend.“

Branky: 12. Kyrian, 18. Bárta, 51. Kupec. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Hakr – Jelínek, Heider. Diváci: 60.

Jiskra Nová Bystřice – Sokol Neplachov 0:2 (0:0)

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Neplachov byl nejlepší soupeř který se u nás představil. V prvním poločase se na těžším terénu hrál kvalitní fotbal. Bylo vidět, že na sebe narazily týmy, které vyznávají kombinační fotbal. Nám se dařilo dostávat k odraženým balonům a dvě skvělé příležitosti si vypracoval Havel. Neplachovský brankář Dvořák však hosty skvělými zákroky podržel. My řešili pár závarů před naší bránou, ale celkově Podolský zasahovat nemusel. Do druhého poločasu poslal trenér hostů Brozman tři čerstvé ofenzivní hráče a Neplachov nás nepříjemně zatlačil a zlepšil pohyb. Hindy v první velké šanci branku netrefil, poté už se však hosté dostali do vedení, když hlavička střídajícího Ludvíka zapadla za Podolskeho. Chvilku na to se soupeř přesnou dorážkou prosadil podruhé. Závěr si Neplachov zkušeně pohlídal a do vážnější šance už nás nepustil. Nám ve druhém poločase chyběly síly po náročném pátečním utkání ve Studené, kde jsme dohrávali minulé kolo, které si domácí nechali přeložit proto, že se jejich hřiště údajně ocitlo pod vodou. My v den utkání asi hodinu po zrušení zápasu viděli sice podmáčenou, ale naprosto regulérní hrací plochu…“

Branky: 68. Ludvík, 71. Hruška. ŽK: 0:1. Rozhodčí: D. Macháček – Rous, Bartyzal. Diváci: 90.

FK Borek – FK Kardašova Řečice 5:1 (1:1)

Miroslav Zeman, trenér K. Řečice: „Odehráli jsme velice dobře první poločas a kdybychom vedli 3:1, asi by se nikdo nemohl divit. Tajml, Roubík a Bačák však své obrovské šance trestuhodně zahodili. Po změně stran jsme udělali dvě individuální chyby, když jsme špatně vyhodnotili situaci, čehož domácí využili. Pak jsme hru trochu otevřeli a domácí to měli jednodušší. Bohužel, na kvalitu z úvodního poločasu jsme po změně stran nenavázali. Borek byl efektivnější, my jsme směrem dopředu vyhořeli, protože jsme i přes další šance nedokázali dát gól.“

Branky: 3. Leština, 54. Houška, 57. (pen.) Horejš, 66. Hájek, 86. Baščevan – 12. Kovář. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Handšuh – Pšenička, Ryšlavý. Diváci: 100.

SK Horní Žďár – TJ Nová Včelnice nehráno (odloženo pro nezpůsobilý terén)

Dohrávka 16. kola

FK Studená – Jiskra Nová Bystřice 4:0 (2:0)

Petr Adamec, trenér Studené: „Výsledek neodpovídá dění na hřišti a pro nás jsou to velmi cenné body. Bystřice byla celý zápas lepší a fotbalovější, naštěstí se nedostávala do vyložených šancí a všechny střelecké pokusy zpoza vápna vyřešil nejlepší hráč na hřišti brankář Ondra Kadlec, který parádně lapil i penaltu za stavu 3:0. Kluci v poli makali, vytvořili si pět šest tutových příležitostí, které se dařilo naštěstí proměnit. Odměnou všem byla výhra proti velmi silnému soupeři. Na domácí zápas jsme se moc těšili a fanoušci nás v tom opět, jak je jejich dobrým zvykem, nenechali.“

Branky: 20. Brunner, 30. Přikryl, 47. Dvořák, 85. Doležal. ŽK: 4:4. Rozhodčí: Ovčáček – P. Vican, Z. Havlík. Diváci: 250.