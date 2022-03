Marek Černoch, trenér Třebětic: „Utkání neslo prvky prvního jarního kola, alespoň na nás to bylo znát a myslím, že kluci byli i lehce nervózní. Strašně moc chtěli v úvodním zápase uspět, a to jim trochu svazovalo nohy. Víme, že náš herní projev nebyl ideální, nicméně ten cíl číslo jedna, tedy získat tři body, jsme splnili. V zápase se nám hodně dařilo v úvodu obou poločasů, bohužel ke dvěma brankám už jsme žádnou další nepřidali. Ve finální fázi jsme byli hodně nepřesní a své si samozřejmě k tomu řekl i soupeř. Hrál velmi organizovaně a má řadu fotbalistů. Proto jsme spokojeni se ziskem tři bodů.“

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Do prvního jarního utkání jsme nastoupili v okleštěné sestavě, navíc jsme v první půlhodině museli dvakrát nuceně střídat, což byla citelná rána. To už jsme prohrávali 0:1, když centr Habra uklidil zkušeně Martin Kelbler. Utkání mělo typické znaky úvodního jarního kola. Domácím znemožňoval kombinaci hrbolatý terén, my vycházeli z poctivé defenzivy a čekali na případný brejk nebo standardní situaci. Nebezpečně pálil z přímáku Havel, domácí se dostali několikrát do koncovky. Před přestávkou jsem měl na hlavě vyrovnání já, ale branku jsem minul. Na druhé straně se po smolném odrazu dostal k balonu Vojta Habr a zkušeně trefil. Ve druhém poločase se obraz nezměnil, Třebětičtí tlačili, dostali se i do šancí, ale vetšinou byli nepřesní. V 80. minutě mohl utkání zdramatizovat Bobál, ale v čisté šanci domácího gólmana nepřekonal. Nám pomohla ještě tyč, ale výsledek už se nezměnil. Gratulace do Třebětic k třem bodům, my se pokusíme dát dohromady na Studenou.“

Branky: 3. M. Kelbler, 44. V. Habr. ŽK: 1:2. Rozhodčí: J. Chvála - Novotný, Janák. Diváci: 261.

Tatran Lomnice nad Lužnicí – FK Studená 5:4 (3:1)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: "Zápas to byl výsledkově hodně divoký. Nám vyšel výborně začátek a po 20 minutách jsme vedli už 3:0. Studená v těchto chvílích nebyla vůbec nebezpečná. K zamyšlení pro nás je, že jsme vedli 3:0, 4:1 a 5:2, ale vždy jsme polevili a umožnili soupeř vrátit se do hry. První poločas skončil 3:1, když se dvakrát trefil Strouha a jednou Jirka Burda. Na začátku druhé půle zvýšil z penalty Fiktus a poté začal nervák, ve kterém nám několikrát pomohl Ondra Vala v brance. Hosté snížili z penalty, za nás přidal svůj třetí gól Strouha. Studená korigovala z brejku a poté z další penalty. V závěru jsme měli vyloženou šanci, kterou jsme nevyřešili dobře a hned z protiútoku mohli hosté vyrovnat, ale naštěstí pro nás míč skončil mimo branku. Pro nás jsou získané body velmi příjemným začátkem jarní části sezony.“

Petr Adamec, trenér Studené: „Jaro jsme nezačali vůbec dobře a to hlavně přístupem. Na začátku nám dělala velké problémy přírodní tráva a rozehrávka odzadu, kvůli hrubým individuálním chybám jsme domácím přihrávali a okolo dvacáté minuty jsme prohrávali 0:3. I když jsme byli fotbalovější, možná to poprvé na přírodní trávě chtělo trochu zjednodušit. Lomničtí nás jednoduše řečeno přetlačili, byli důraznější v osobních soubojích, a to zápas rozhodlo. Jediné pozitivum je, že jsme se za stavu 1:4 a 2:5 zvedli a v závěru měli, dokonce i přes pět inkasovaných branek, šance na bodový zisk. Nyní nás čeká těžký zápas v Bystřici a pokud bude přístup podobný a defenziva celého týmu stejná jako v Lomnici, nedopadne to dobře.“

Branky: 3., 22. a 68. Struha, 15. Burda, 50. Fiktus (pen.) - 57. (pen.), 78. a 84. (pen.). Dvořák, 38. Brunner. ŽK: 6:4. Rozhodčí: Svoboda – Saidl, Novotný. Diváci: 60.

Sokol Suchdol nad Lužnicí – TJ Dolní Bukovsko 4:1 (0:0)

Otakar Matouš, trenér Suchdola: „V živém paměti jsem měl podzimní premiéru v Bukovsku, kde jsme prohráli 0:1 a byli jsme hodně zklamaní. Sice jsme nevěděli, co přesně od soupeře čekat, a taky naše výsledky v přípravě nebyly bůhvíjaké, ale kluci k utkání přistoupili zodpovědně a zvládli to velmi slušně. Celý zápas jsme byli lepší, už v první půli jsme měli tři tutovky, ale ty jsme ještě neproměnili. O přestávce jsem hráčům říkal, že když budou takto pokračovat, góly přijdou. Což se potvrdilo a brzy jsme se dostali do dvoubrankového vedení, když se nejprve hlavou prosadil Černoch a pak po krásné kombinaci Čáp. Sice jsme poté udělali školáckou chybu, po níž hosté snížili, ale rychle jsme zareagovali a Dan Trmal za dvě minuty přidal třetí gól. Skóre ještě po individuální akci završil opět Černoch. Vyhráli jsme zaslouženě, ale nepřeceňoval bych to. Při vší úctě k Bukovsku nás čekají náročnější soupeři. Kluky bych ovšem chtěl pochválit za kolektivní výkon.“

Branky: 47. a 72. O. Černoch, 52. Čáp, 61. D. Trmal – 59. Kokeš. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Kollárik – Novák, Kříž. Diváci: 100.

SK Horní Žďár – AC Buk 2:2 (2:1)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Bylo to klasické úvodní jarní utkání, umocněné tím, že šlo o derby, takže to bylo plné nepřesností i nervozity a o fotbal chvílemi ani moc nešlo… Nakonec však diváci aspoň viděli čtyři góly… Jsem rád, že je to za námi, snad se kluci zklidní a začnou hrát svoji hru. Bod bereme, Buk měl v poslední desetiminutovce tři vyložené šance, ale nedal je. Třeba Jasanský běžel sám na Rešla, ale ten obrovskou příležitost zneškodnil.“

AC Buk se k utkání nevyjádřil, což se nestalo poprvé…

Branky: 13. Koranda, 38. Beneda (pen.) - 7. Opička, 70. Jasanský. ŽK: 1:5. Rozhodčí: Barva – Tůma, Kovařík. Diváci: 80.

FK Kardašova Řečice – Jiskra Třeboň B 4:2 (2:1)

Roman Kačur, trenér K. Řečice: „Jsme rádi, že se nám podařilo do jarní části soutěže vstoupit vítězně. Skvěle nám vyšel úvod utkání, již ve třetí minutě se ze samostatného úniku prosadil Tajml. Ten samý hráč pak po přímém kopu Janečka uplatnil důraz v pokutovém území a zvýšil. Těsně před přestávkou jsme zaváhali při autovém vhazování a inkasovali jsme. Ovšem opět jsme zachytili začátek druhého poločasu, kdy po přihrávce Kováře zkompletoval hattrick Tajml. Hosté sice dokázali po rohovém kopu opět snížit na rozdíl jediné trefy, ale i na to jsme dokázali odpovědět a po přihrávce Kováře se prosadil Valek. Hosté mohli být rádi, že dohráli v plném počtu. Ze zřejmé frustrace předvedli ke konci utkání několik zákroků za hranicí normálního chápání. Na fotbalovou reakci se již nezmohli. Závěr jsme si pohlídali. V utkání jsme podali několik nadstandardních individuálních výkonů, autor tří branek Jiří Tajml, nestárnoucí Jiří Kovář nebo nováček v týmu Adam Švec. Za předvedený výkon a nasazení však musím jednoznačně pochválit celý tým.“

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Když jsme viděli to náhradní tréninkové hřiště, na kterém Řečice teď kvůli rekonstrukci hlavní plochy hraje, už jsme prohrávali… Bylo jasné, že na tom „házenkářském“ hřišti to bude hodně o soubojích, což pro naše mladé kluky, kteří váží padesát šedesát kilo, nebylo zrovna optimální, neboť domácí měli hlavně v obraně samé hromotluky. Nedostali jsme se do kombinaci ani technické hry, to prostě na zhuštěném prostoru nešlo. Okamžitě jsme naráželi na velké hráče soupeře. Domácí moc vymyšlených akcí neměli, byly to klasické dlouhé nákopy do vápna. Prohrávali jsme 0:2, krátce před přestávkou jsme snížili, ale brzy po změně stran jsme po závaru před brankou znovu inkasovali. Ještě se nám povedlo v 55. minutě korigovat na 2:3, ale po dlouhém autu Řečice v 77. minutě udeřila počtvrté a bylo rozhodnuto. Bylo to docela vyhrocené, k tomu se přidali i domácí diváci, takže jsme rádi, že jsme jej zvládli bez další újmy.“

Branky: 3., 30. a 49. Tajml, 77. Valek – 42. Pfeifer, 55. Pancíř. ŽK: 3:3. Rozhodčí: Picka – Saidl, Novotný. Diváci: 40.

Lokomotiva České Velenice – Slavoj Ledenice 4:0 (2:0)

Karel Macho, předseda klubu, Č. Velenice: „Vzhledem k naší situaci jsme nastupovali s tím, že nic jiného než tři body nebereme. Od začátku jsme měli vše pod kontrolou a šli jsme si za naším cílem. Vytvořili jsme si několik brankových příležitostí, ale do vedení jsme se dostali až ve 21. minutě po standardce Fialy, kdy se Samec výborně orientoval ve vápně soupeře a míč uklidil do sítě. V 36. minutě Samec našel Fialu, který z otočky nekompromisně zvýšil na 2:0. Ve druhé části hry šel Mikudim sám na bránu soupeře, ale ledenického gólmana nepřekonal, následně byl faulovaný a nařízený pokutový kop proměnil Khanh. V 88. minutě zahrával trestný kop opět Khanh a krásnou střelou okolo zdi upravil výsledek na konečných 4:0. Za zmínku stojí standardka Fialy ze zhruba třiceti metrů, která skončila na tyči. Navíc jsme ještě dvakrát nastřelili břevno Samcem a Škáchou. Kluci odehráli to, co jsme si před utkáním řekli, jak v obranné, tak útočné fázi a soupeři jsme nedovolili takřka nic. Je to zasloužené vítězství, na které doufám navážeme v dalších utkáních.“

Branky: 75. (pen.) a 88. Tran Duy Khanh, 21. Samec, 36. Fiala. ŽK: 3:3. Rozhodčí: Filípek – Svoboda, Devera. Diváci: 64.