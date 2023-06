Krajská fotbalová I. B třída má za sebou další porci zápasů. Ve skupině D si dvě kola před koncem na čele vybudovala opět čtyřbodový náskok Nová Včelnice, která deklasovala zdecimovanou Novou Bystřici. Druhý Borek totiž ztratil všechny body v Horním Žďáru, kde domácí rozhodli o svém vítězství v poslední minutě po dorážce neproměněné penalty. Pokud včelnický tým nyní uspěje na hřišti předposledního Ševětína, bude slavit po roce návrat do I. A třídy.

Fotbalisté Nové Včelnice jsou na nejlepší cestě k prvenství v I. B třídě. Po vysokém vítězství 7:2 nad Novou Včelnicí vedou dvě kola před koncem skupinu D se čtyřbodovým náskokem na Borek.skupin | Foto: Deník/Zdeněk Prager

Definitivní klid si pro zbytek sezony zajistilo třeboňské béčko po výhře nad Bukem, kterou mu zajistil hattrick Pfeifera, a také slavonický celek, jemuž v souboji se Studenou zlatý bod vystřelil v 90. minutě z pokutového kopu Nevrkla. Suchdol nečekaně doma podlehl Ševětínu, který tak v tabulce může ještě teoreticky přeskočit Lomnici, s níž má lepší vzájemný zápas. Tatran v 25. kole utrpěl debakl 0:5 na hřišti Kardašovy Řečice, která už nastoupila bez odvolaného trenéra Zemana. Beznadějně poslední České Velenice nestačily na Neplachov.

TJ Nová Včelnice – Jiskra Nová Bystřice 7:2 (4:2)

Luboš Cypra, předseda klubu, N. Včelnice: „Začali jsme výborně. Už v 2. minutě Petráš přeloboval brankáře a krásným gólem otevřel skóre, o čtyři minuty později přidal Didek druhou trefu. Bylo vidět, že budeme hrát v pohodě, což záhy dokumentoval třetí brankou Blažek. Bystřice během první půle dvakrát korigovala, ale vždy jen na dvoubrankový rozdíl, takže jsme se nemuseli o výsledek strachovat. Do druhé půle jsme mohli prostřídat, aby si všichni zahráli., přesto jsme dokázali ještě třikrát skórovat. Je však třeba uznat, že soupeř nepřijel v ideální sestavě.“

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „V tomto případě nemám moc co hodnotit. Jedenáct se nás sešlo až těsně před zápasem, navíc ne všichni zdraví hráči. V šesté minutě jsme prohrávali 0:2, bohužel se nám k tomu všemu ještě postupně zranili čtyři obránci. Do dresu tak musel i náš předseda Michal Komárek a na půl hodiny naštěstí ještě dorazil Filip Kapias, abychom to nějak dohráli. Výsledek hovoří za vše.“

Branky: 6. a 82. Didek, 51. a 56. Neubauer, 3. Petráš, 17. Blažek, 37. Pivko – 33. Králíček, 40. Celý. Bez karet. Rozhodčí: Svoboda – P. Vican, M. Vican. Diváci: 50.

SK Horní Žďár – FK Borek 3:2 (2:1)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „První poločas nabídl vyrovnaný průběh, ale my na rozdíl od Borku dokázali dvě šance proměnit. Ke konci se nám zranil Kubinec, což s námi hodně zatřáslo, navíc Borek ještě před přestávkou po rohovém kopu snížil, čímž se nakopl. Hned na začátku druhé půle hosté vyrovnali a pak nás mačkali a takřka nepustili na jejich půlku. Ještě v závěrečných deseti minutách měl Borek tři tutovky, které však neproměnil. My naopak úplně na konci podnikli ojedinělou akci, po níž se pískala penalta a Voldán ji nadvakrát proměnil. Vyhrál šťastnější tým.“

Branky: 22. a 90. Voldán, 11. Peňáz – 40. Houška, 47. Šťastný. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Janovský – Novák, Tomeček. Diváci: 100.

Sokol Suchdol nad Lužnicí – SK Ševětín 0:1 (0:1)

Jan Heřman, trenér Suchdola: „Přivítali jsme předposlední Ševětín a ze začátku se hrál docela zajímavý fotbal. Hosté šli už v 10. minutě do vedení, když se pěkně trefili po rozehraném rohovém kopu. My do přestávky odpovědět nedokázali, naopak jsme začali ztrácet v osobních soubojích, byli u všeho pozdě a chyběla celkově síla. V druhé půli jsme se snažili mančaft trochu oživit střídáním, ale aspoň vyrovnat se nám nepodařilo. Mrzí mě, že po dobře rozjeté jarní části jsme v posledních dvou zápasech totálně selhali. Nad tím se budeme muset zamyslet.“

Branka: 10. Bárta. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Šíma – P. Šťastný, Bicek. Diváci: 90.

Lokomotiva České Velenice – Sokol Neplachov 2:5 (1:3)

Karel Macho, předseda klubu, Č. Velenice: „Kvalitní soupeř těžil hlavně z našich chyb, přísnější měřítko snese pouze Mikudim, který vstřelil dvě krásné branky.“

Branky: 7. a 72. Mikudim – 6. a 28. O. Dvořák, 37. Houska, 47. vlastní (Srpek), 58. Mizera,. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Valeš – Janovský, Devera. Diváci: 80.

Jiskra Třeboň B – AC Buk 3:1 (1:0)

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Po výhře nad Bukem jsme si oddechli a jsem rád, že jsme si to uhráli sami, zvlášť když jsem tušil, že Ševětín asi ještě bude zlobit. K utkání proti oslabenému soupeři jsme přistoupili velmi zodpovědně a utkání měli pod kontrolou. Po odmlce se zase probudil střelec Pfeifer, který se postaral o všechny góly. Z áčka jsme měli půjčeného jen mého syna, který nám pomohl ve středu zálohy, přestože už měl v nohách dopolední zápas s Táborskem. S výkonem i výsledkem můžeme být spokojeni.“

Luboš Jasanský, trenér Buku: „V poslední době se potýkáme s velkou marodkou, na druhou stranu se na to nemůžeme vymlouvat. Třeboň byla od začátku víc aktivní a my hrozili jen ojediněle. Po našem nedorozumění šli domácí rychle do vedení, my pak měli dvě dobré šance, ale bohužel jsme je nevyužili. Druhý gól jsme inkasovali hned po změně stran, čímž se soupeř dostal do pohody. My se na dostřel dostávali jen ojediněle, ale po jednom z našich brejků byla nařízen pokutový kop, z něhož Šenkýř snížil. Bohužel, o čtyři minuty později jsme dostali třetí gól. Sice jsme v závěru kopali ještě jednu penaltu, ale tu jsme neproměnili. Je třeba uznat, že Třeboň byla lepší a vyhrála zaslouženě.“

Branky: 7., 47. a 73. Pfeifer – 69. (pen.) M. Šenkýř. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Ondra – Rous, Bumba. Diváci: 50.

Sokol Slavonice – FK Studená 1:1 (0:0)

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Chtěli jsme hrát rychle a přímočaře, soupeř však od začátku utkání prodlužoval rozehrávku a nepouštěl nás tak do tempa. Přesto jsme se snažili tlačit do pokutového území a do 15. minuty jsme měli po jasných faulech kopat dvě penalty. Bohužel, píšťalka zůstala němá. Je to škoda, jsem si jist, že by to změnilo ráz utkání a hrál by se rychlý a bojovný fotbal. Druhý poločas příliš fotbalové krásy nepřinesl, až v posledních deseti minutách se hra výrazně oživila. Po neuvěřitelné chybě našeho brankáře a stopera jsme darovali soupeři gól, který nás po dobrém výkonu doslova srazil na kolena. Naštěstí jsme se z toho ještě dokázali zotavit a v poslední minutě jsme z pokutového kopu vyrovnali, čímž jsme si připsali aspoň jeden bod.“

Petr Adamec, trenér Studené: „K zápasu jsme bohužel přijeli ve velmi okleštěné sestavě, chyběli hlavně Dvořák, Brunner a Makovička. Začátek se bohužel nesmyslně zpozdil o patnáct minut, což odnesl hned v úvodu svalovým zraněním nejlepší hráč posledních zápasů Adam Přikryl. To už pro nás byly absence na pováženou. Hrál se vyrovnaný zápas. V prvním poločase způsobily rozruch hlavně dvě situace. Nejprve měl být vyloučen domácí obránce, jenž fauloval Doležala. Ten postupoval sám na bránu, faul se pískal, ale na červenou kartu chyběla rozhodčímu odvaha. Na druhé straně se následně měla kopat penalta, přišla kompenzace a nepískalo se. V druhém poločase pokračoval průměrný zápas bez větších šancí. Deset minut před koncem se srazil domácí stoper s brankářem a Doležalovi stačilo být na správném místě a trefit prázdnou bránu. V poslední minutě se bohužel pískala přísná penalta a my opět přišli v závěru o body. Remíza je ale spravedlivým výsledkem tohoto nepříliš pohledného zápasu.“

Branky: 90. (pen.) Nevrkla – 79. Doležal. ŽK: 3:4. Rozhodčí: Macháček – Saidl, Z. Havlík. Diváci: 128.

FK Kardašova Řečice – Tatran Lomnice nad Lužnicí 5:0 (4:0)

Václav Virt, předseda klubu, K. Řečice: „S trenérem Zemanem jsme v týdnu před utkáním předčasně ukončili spolupráci, jeho nástupce budeme hledat. Lomnice k nám přijela oslabená, naši kluci naopak hráli s chutí a elánem. Během první půle nastříleli čtyři krásné góly a navíc zahodili penaltu. Po změně stran se zápas spíše dohrával a my mohli dát příležitost celé lavičce včetně druhého gólmana.“

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Naše sestava je v dezolátu, někteří kluci nastupují na postech, kde nikdy nehráli a podle toho vypadal i zápas. Domácí nás přehrávali hlavně po stranách, proměnili pět šancí, my ani jednu. A to ještě Ondra Vala chytil penaltu. Proto výsledek vypadá tak, jak vypadá.“

Branky: 12. a 36. Tajml, 10. Šergl, 38. V. Roubík, 54. vlastní (Pumpr). ŽK: 0:1. Rozhodčí: Ovčáček – Ernst, Studený. Diváci: 100.