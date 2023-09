Krajská fotbalová I. B třída mužů má za sebou 6. kolo. Po něm se ve skupině D, v níž je zastoupeno deset týmů z Jindřichohradecka, zahušťuje pořadí v popředí tabulky. První Studenou a pátý Neplachov totiž dělí jen tři body.

Bukovský krajní obránce či záložník Marek Šenkýř se v souboji s Nemanicemi blýskl hattrickem. Jeho tým deklasoval poslední Nemanice 11:0. | Foto: Deník/Zdeněk Prager

O pozici lídra přišel Horní Žďár, který „jen“ remizoval ve Slavonicích, a vystřídala jej Studená, jež doma pod Javořicí zdolala snaživého nováčka ze Stráže nad Nežárkou. Jedenáctibrankovou kanonádu viděli diváci v Buku, který si smlsl na posledních Nemanicích a snad už se konečně po nepovedeném startu do soutěže odrazí k lepším výsledkům. Suchdol nad Lužnicí sice dobrovodského nováčka zdolal, ale po změně stran nepředvedl oslnivý výkon a o výhru se strachoval až do konce. Zabrala i Kardašova Řečice a její snažení odneslo třeboňské béčko pěti góly. Lomnice doma prohrávala se silným Neplachovem už 0:3, ale dokázala se vrátit do zápasu a získat aspoň bod. Fotbalisté Nové Bystřice odjeli do Ševětína jen v jedenácti, ale domů se vracejí s nejtěsnějším vítězstvím, které jim zařídil špílmachr Frühauf.

Sokol Slavonice – SK Horní Žďár 2:2 (2:1)

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Od počátku šlo vidět, že zápas bude vyrovnaný a budou rozhodovat maličkosti. Hráli jsme dobře, bohužel, nechali jsme si dát zbytečný gól. Hrál se svižný fotbal, díky naší aktivitě jsme donutili soupeře k chybám a vstřelili jsme dvě branky. Bohužel, nadějné skóre jsme neudrželi. Naší naprosto zbytečnou a lacinou chybou jsme soupeři nabídli rychlý protiútok, který vyústil v penaltu, z níž jsme inkasovali. O minutu později byl za svojí nedisciplinovanost vyloučen náš hráč, což byla další nabídnutá šance pro hosty. Takřka celý poločas v deseti jsme odpracovali, hosté si vytvořili nějaké šance, ale bez úspěchu, a tak bereme bod všemi deseti. Velmi pozitivně vnímám, že i když jsme hráli o deseti, tak jsme chtěli dát třetí branku, nebáli jsme se toho a jakmile byla byť sebemenší příležitost, chtěli jsme jí využít. Děkuji soupeři za kvalitní a férový boj a našim fanouškům, kteří se na tribuně sešli opět v hojném počtu.“

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Po úvodním oťukávání nás dostal do vedení Rybčák, začali jsme domácí přehrávat, ale jen do chvíle, kdy jsme ve 30. minutě neproměnili vyloženou šanci. Od té doby jsme byli jak na kolotoči. Domácí vstřelili dva góly a další šance zahodili. Po důrazné promluvě v kabině proběhla druhá půle v naší režii. Vyrovnání přišlo hned zkraje z penalty, za minutu se vykartoval domácí hráč, což nám hrálo do not. Podařilo se nám však už jen dvakrát nastřelit tyč. Remíza je spravedlivá, Slavonice bojovaly a dřely, my si mysleli, že to půjde samo.“

Branky: 33. Balík, 35. P. Lukš – 16. Rybčák, 48. (pen.) Voldán. ŽK: 4:0. ČK: 1:0 (49. Nevrkla). Rozhodčí: Svoboda – P. Vican, Cech. Diváci: 180.

AC Buk – SK Nemanice 11:0 (5:0)

Libor Vrána, trenér Buku: „Po delší době zavládla v Buku radost. Od začátku jsme měli jasně navrch ve všech činnostech a v poločase bylo prakticky rozhodnuto. Soupeři nelze upřít snahu, ale jejich brankař určitě neměl svůj den. Postupně jsme vystřídali všechny hráče z lavičky a jsem rád, že i oni se prosadili střelecky. Doufáme, že nabyté sebevědomí nám pomůže do dalších bojů o lepší postavení v tabulce.“

Branky: 26., 36. a 50. M. Šenkýř, 7. a 59. L. Moravec, 30. Tejnor, 35. Kubín, 66. L. Waník, 76. Vondráček, 88. Bula, 89. O. Jasanský. ŽK: 2:2. ČK: 0:1 (58. Nováček). Rozhodčí: Svoboda – P. Vican, J. Šťastný. Diváci: 111.

Sokol Suchdol nad Lužnicí – SK Dobrá Voda u ČB 2:1 (1:0)

Jan Heřman, trenér Suchdola: „První poločas jsme zvládli velmi dobře, měli jsme mírnou převahu a vytvořili si gólové šance, ale proměnili jsme jen jedinou. Druhý poločas se nám však vůbec nepovedl. Přestože jsme dali druhý gól, hosté během tří minut z penalty vyrovnali a rázem jsme se ocitli pod obrovským tlakem. Kluci ale bojovali a také díky skvělým zákrokům brankáře Kanděry zůstaly všechny body doma.“

Branky: 35. Kuchyňka, 70. Koranda – 73. (pen.) Serbin. ŽK: 5:1. Rozhodčí: Vejčík – Ernst, Bartyzal. Diváci: 100.

FK Studená – Sokol Stráž nad Nežárkou 3:1 (1:0)

Petr Adamec, trenér Studené: „Opět nás limitovaly absence, na lavičku jsem musel i já. A to proti nám stál soupeř, který má v tomto ohledu jiné starosti a ze šesti zápasů byl čtyřikrát v kompletní, stejné sestavě. Do zápasu jsme ale vstoupili velmi dobře. Úvodních třicet minut jsme hosty mačkali a ti nevěděli, kam dřív skočit. Bohužel, vyložené šance, včetně tyče Přikryla, jsme nevyužili. Urodilo se až v 39. minutě, kdy Přikryl krásně uvolnil Dvořáka a ten si věděl rady. První poločas však měl skončit výraznějším rozdílem. Hned po přestávce se výstavně z voleje z velké dálky trefil Dokulil a bylo to 2:0. Po hodině hry jsme trochu zbytečně přestali hrát a Stráž v 69. minutě snížila. Naštěstí už si pak nevypracovala žádnou šanci a Maška nám poté v 81. minutě individuální akcí zajistil klidný závěr zápasu. Zasloužená výhra proti kompaktnímu týmu ze Stráže nás těší. Nyní se musíme dát do kupy hlavně personálně. Bohužel v zápase se zranil Makovička, který bude určitě nějakou dobu chybět.“

Vladimír Vrána, trenér Stráže: „Domácí nás prvních třicet minut přehrávali a měli dvě velké šance. Nutno ovšem podotknout, že jim k tlaku svými výroky dost pomáhal hlavní rozhodčí. Studená byla lepší na míči, ale i my měli dvě velké příležitosti, které jsme, bohužel, nevyužili. Na konci poločasu domácí po rychlém protiútoku dali na 1:0. Hned začátek půle druhé nám vzal vítr z plachet, když se po našem špatném odkopu trefil domácí hráč pod klandr a bylo to 2:0. Při vědomí, že už nemáme co ztratit, jsme začali hrát konečně fotbal. V 69. minutě Mikuláštík přeloboval brankáře a snížil. Domácí postupem času odcházeli fyzicky, my je drželi na jejich půlce, ale zase jsme zahazovali šance. V době našeho asi největšího tlaku jsme však nechali projít hráče středem přes pět lidí a ten pohodlně zvýšil na 3:1. Ač hlavní rozhodčí neměl svůj den, prohra jde za námi. A je úplně jedno, kdo nám chyběl či nechyběl. Prostě Studená dala o dva góly víc. Opět dík našim fanouškům, kteří za námi dorazili.“

Branky: 39. Dvořák, 47. Dokulil, 81. Maška – 69. Mikuláštík. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Janovský – Saidl, Kořínek. Diváci: 120.

FK Kardašova Řečice – Jiskra Třeboň B 5:1 (3:0)

Pavel Kučera, trenér K. Řečice: „Naši hráči vyběhli na trávník s velkou snahou odčinit předchozí ztráty bodů a od prvních minut nenechali nikoho na pochybách, kdo bude slavit. Sestavu jsme ještě víc posílili směrem do útoku a všichni hráči podali výborný výkon. Začátek se nám povedl a už v 6. minutě otevřel skóre Madar, jenž si prvním lobem přehodil obránce a druhým brankáře. Na hosty se pak valil jeden útok za druhým, ale skóre se měnilo až v 39. minutě, kdy se z dorážky po rohovém kopu prosadil Slavík. O tři minuty později se po standardce a signálu trefil znovu Madar. Na začátku druhé půle jsme trochu polevili v pozornosti, hosté trefili spojnici a rozhodčí nám odpustil penaltu, když střídající Kupka špatně zareagoval na únik hostů. Jediná naše chyba, která přišla v 79. minutě, stála brankáře Houdka čisté konto. Pak jsme znovu nabrali dech k dalším útokům a pálení šancí pokračovalo. Poslední dva údery jsme si schovali až na samý závěr, kdy vítězství završili Šergl s Kovářem.“

Roman Cigáň, asistent trenéra Třeboně B: „Utkání se mi hodnotí trochu těžko, protože se nám nepovedlo. Nastoupili jsem, jako bychom neměli žádnou energii a šťávu, působili jsme ospale, byli jsme neprůbojní a nedokázali si připravit šance. Domácí nás od začátku přehrávali, my hodně chybovali v rozehrávce. Je pravda, že nám chybělo hodně hráčů, ale na to nechceme vymlouvat. Ani na to, že jedním z nejslabších článků zápasu byl rozhodčí. První půle se nám tedy absolutně nepovedla a třikrát jsme inkasovali. O přestávce si to kluci v kabině trochu vyříkali a po změně stran se naše hra zvedla a zpřesnila, začali jsme napadat a vytěžili jsme z toho gól. Podle mého soudu jsme měli kopat i penaltu, ale sudí byl jiného názoru. A Čábela navíc trefil spojnici břevna a tyče. Kdyby z toho byly góly, mohlo to vypadat i jinak. Ale aspoň byla ve druhé půli vidět snaha.“

Branky: 6. a 41. O. Madar, 39. Slavík, 84. Šergl, 87. Kovář – 79. Rešl. ŽK: 1:4. Rozhodčí: Bartůněk – Crkva, Ryneš. Diváci: 122.

SK Ševětín – Jiskra Nová Bystřice 0:1 (0:0)

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Do Ševětína jsme odjeli s cílem bodovat, i když z různých důvodů jsme poskládali na utkání přesně jedenáct hráčů navíc s námi neodjel žádný člen realizačního týmu, takže naše lavička naprosto zela prázdnotou. Po celý první poločas jsme měli mírnou územní převahu a vypracovali jsme si i šance. Za Ševětín se dostal k zajímavé koncovce Radim Novotný, ale minul bránu. Druhy poločas se nesl v podobném duchu. Trpělivě jsme kombinovali, hráli jsme po zemi a drželi balon, ale koncovka byla nepřesná. Deset minut před koncem se povedla skvělá souhra, když Havel krásně uvolnil Frühaufa, jenž si už v zakončení věděl rady. Domácí vrhli v závěru všechny síly do útoku, ale defenziva v čele s nejlepším hráčem utkání Ondrou Nováčkem odolala. V těžké situaci jsme vyválčili důležité, ale zasloužené tři body.“

Branka: 82. Frühauf. ŽK: 2:0. Rozhodčí: Ondra – Hakr, Feitl. Diváci: 30.

Tatran Lomnice nad Lužnicí – Sokol Neplachov 3:3 (0:1)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Konečně jsme byli téměř kompletní a na hře to bylo hodně znát. Bohužel, zkazila nám to špatná koncovka. Hned v první minutě jsme dostali míč do malého vápna, ale prázdnou branku jsme přestřelili a podle známého nedáš - dostaneš jsme za dvě minuty inkasovali. Herně jsme byli minimálně vyrovnaní, ale nedali jsme gól z nařízené penalty ani z následné dorážky do odkryté brány. Začátek druhé půlky jsme neskutečně zaspali, po pěti minutách to bylo již 0:3 a vypadalo to na další příděl. Naštěstí se mužstvo nepoložilo a trpělivě dotahovalo až do remízy, když se postupně trefili Jirka Burda, Tomáš Prášek a Petr Pancíř. Kaňkou na celkem povedeném utkání je nezaviněné zranění kolene velmi dobře hrajícího Jirky Burdy v samém závěru utkání, které ho asi vyřadí ze hry na delší dobu.“

Branky: 52. Jiří Burda, 71. Prášek, 85. Pancíř – 3. a 50. Hindy, 48. Dušák. ŽK: 3:3. Rozhodčí: Zabilka – Rous, Bumba. Diváci: 120.