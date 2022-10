V průběhu celé své profesionální kariéry hrával levého obránce, v Jankově ale nastupuje v záloze. První gól dal z penalty. „Dlouhou dobu jsem penalty kopal, takže jsem si věřil,“ ujistí. „Druhý gól mi krásně připravil Pája Mizera, který mi dal balon pod sebe. Povedlo se mi to trefit, i když to nebyl úplně lehký kop. Na třetí gól mi podobně přihrál Martin Hüttner,“ popsal své branky.

Šest bodů ze dvou důležitých zápasů přineslo do jankovské kabiny přece jen větší klid. „Určitě nám to pomohlo. Ale chtělo by to na podzim ještě něco uhrát. Nejlépe hned teď v sobotu v Semicích,“ vyhlíží nejbližší duel.

Jankov patřil tradičně do vyšších pater tabulky krajského přeboru a v minulosti hrával i divizi. „Před sezonou odešlo šest hráčů základní sestavy. To samozřejmě musí být znát. Nahrazují je mladí kluci, kteří potřebují nabrat zkušenosti. Doufám, že se to povede a budeme hrát zase v klidu,“ přeje si.

Hanzlík přišel do Jankova před rokem. „Přesvědčil mě prezident klubu Vašek Maxa, jenž je můj dobrý kamarád. Trávíme spolu hodně času, chodíme spolu na pivko. Dlouho mě lámal, až mě nakonec zlomil,“ směje se. „Hrál jsem v té době v Rakousku, ale trefil jsem tam špatný tým. Hrozně jsem na to nadával, on to musel poslouchat, tak využil situace a přetáhl mě do Jankova,“ dodá s úsměvem.

Přechod z profesionálního fotbalu do toho amatérského zvládl dobře. „Ale určitě je to jiné,“ potvrdí. „Předtím jsem trénoval každý den, teď jednou, maximálně dvakrát týdně. Věnuji se totiž ještě s Dianou Benátovou dívčímu týmu v mládežnické akademii Dynama. Diana je teď sice na mateřské dovolené, ale všechno spolu konzultujeme,“ připomíná nedávné narození malého fotbalisty, jehož otcem je šéf akademie a bývalý výborný ligový fotbalista Petr Benát.

Ze své kariéry, ve které nastřádal devatenáct prvoligových startů, Hanzlík nejraději vzpomíná na postup s Dynamem do nejvyšší soutěže v roce 2014, když se rozhodovalo v posledním kole v utkání proti Táborsku, které na Soukeníku sledovalo více než sedm tisícovek diváků. „Vyhráli jsme 6:0 a ještě jsem dal gól. To bylo super,“ vzpomíná. Zahrál si také v mládežnických reprezentacích. „Uteklo mi mistrovství světa dvacítek v Kanadě, protože jsem si předtím urval koleno. To mě tehdy hodně štvalo,“ přiznává.

Rodák ze severu Čech zakotvil na českém jihu a možná natrvalo. „Jsem tady už devět let, narodil se mi tady syn. Už se považuji skoro za Jihočecha,“ neskrývá a návrat na sever zatím neplánuje. „V nejbližší době ne, ale nikdy nevíte,“ uzavře.

