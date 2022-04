Musím říct, že jsem zápas čekal podstatně těžší, než ve finále byl. Při vší úctě k soupeři, hosté působili strašně odevzdaně a to se podepsalo na prvním poločase, který prakticky rozhodl o naší výhře.

Už se vám někdy povedlo dát tolik gólů v jednom utkání?

Párkrát už se mi to určitě podařilo, ale už to bude nějaký pátek. Každopádně za poločas to bylo poprvé.

Po dlouhé době jste se vrátil do sestavy Centropenu. Jak dlouho jste byl pryč a kde jste hrál?

Z Dačic jsem odcházel na jaře roku 2017 a od té doby jsem působil v rakouském Karlsteinu. Po covidové pauze a narození syna jsem se rozhodl hrát v místě, kde bydlím, tedy v Chlístově, který působí v okresním přeboru Třebíčska.

Jak jste se tedy ocitl zpět v Dačicích?

Jelikož se s předsedou klubu panem Točíkem znám osobně hodně dlouho a požádal mě o pomoc, tak jsem kývl. Centropen je můj mateřský klub a k Dačicím mám citovou vazbu. Navíc je to z mého současného bydliště jen zhruba třicet kilometrů.

Pamatujete nejlepší dačické fotbalové časy v krajském přeboru. Můžete nějak předchozí a současný tým porovnat?

Upřímně, vůbec netuším, kdy Dačice sestoupily z krajského přeboru, ale za mého působení to naštěstí nebylo (smích). Nynější kádr je dost omlazený, má skvělé mladé hráče, což si myslím, že je příslib do budoucna. Mužstvo, s kterým jsem hrával dřív, mi bylo přece jen trochu bližší, protože jsme spolu hráli jak fotbal, tak futsal.

Jste rozený střelec? Jaká pozice v sestavě vám nejvíce vyhovuje?

Nejvíc mi to vyhovuje nastupovat na hrotu, jelikož zrovna dvakrát velký technik nejsem. Myslím si, že ale nějaký ten čich na šance, a když se zadaří tak i na góly, mám.

Jak vnímáte momentální postavení Dačic v I. A třídě?

Současné umístění se nikomu asi moc nelíbí, ale věřím, že si všechno sedne a do konce soutěže budeme hrát v klidném středu tabulky.

Máte ještě nějaké nesplněné fotbalové přání?

Mám jediné, a to je bavit se fotbalem a udělat si žízeň. (smích)