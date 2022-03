Konto gólmana Blatné Chlandy jste zatížil třemi góly. Vzpomenete na to, kdy jste dal naposledy hattrick? Dal jsem jich v kariéře jen pár, takže si všechny pamatuji. Naposledy to bylo v přípravném přátelském utkání v dresu Milevska asi před čtrnácti dny. Jinak jsem dal dva hattricky v Sepekově jako dorostenec, který doplňoval A družstvo mužů Sepekova.

Blatnou jste porazili vysoko 7:1. Jaký to byl zápas?

Byli jsme trochu nervozní, přeci jenom začíná zápas za stavu 0:0. Blatné se moc nedaří, nemá ještě žádný bod, ale snažili jsme se k tomu přistoupit, jako kdybychom hráli s favoritem. Chtěli jsme to urvat obzvláště proto, že jsme minule trochu smolně prohráli v Prachaticích. Brali jsme to jako každý jiný zápas.

KANONÝR DENÍKU: Tomáš Pecka odstartoval jaro skvělým hattrickem

Jak jste viděl své branky z vlastního pohledu?

Všechny tři góly jsem dával ze hry. Jednou mě našel v náběhu stoper Tomáš Vakoč. Uviděl díru, poslal mi tam krásný balon a já již běžel skoro sám na gólmana a snažil se to uklidit k tyči. Pak mi dvakrát nahrával Jarda Sedláček před branku a já víceméně dobíhal a dorážel míče do sítě.

Kolik Vás bude hattrick stát do klubové kasy?

Dlouho prý hattrick v Milevsku nikdo nedal, tak mi to v kabině hned zvedli. Trochu jsem se sice hádal, ale kabina to odsouhlasila. (smích) Zkrátka něco mě to stát bude. To ale k fotbalu samozřejmě patří.

Zdroj: Deník