Závěrečné utkání fotbalového krajského přeboru proti Olešníku bylo pro útočníka Martina Tomana (31) tím úplně posledním v jindřichohradeckém dresu. Na jeho výkony okořeněné góly, kterých i přes zdravotní trable a několik absencí stihl v právě skončené sezoně 24, se trenér Roman Lukáč vždy mohl spolehnout. Pověst obávaného střelce potvrdil i proti druhému celku tabulky, jemuž vstřelil dva góly a také díky tomu vítěz krajského přeboru vyhrál 5:3. Dačický odchovanec strávil u Vajgaru šest let a od podzimu bude působit v rakouském Heidenreichsteinu.

Martin Toman už v jindřichohradeckém dresu pokračovat nebude, Vyhlášený kanonýr bude od podzimu střílet góly v Rakousku. | Foto: archiv Deníku

Jak hodnotíte utkání s Olešníkem? Soupeř prý zejména v prvním poločase hodně zlobil?

Olešník, to je kvalita sama o sobě a byl to pro nás hodně těžký souboj.

Již dříve jste avizoval, že po sezoně v Jindřichově Hradci skončíte. Nerozmyslel jste si to?

Za Hradec to byl opravdu můj poslední zápas. Divize už je na mě moc, není mi pětadvacet, abych třikrát v týdnu trénoval a jezdil takové dálky. S vedením klubu jsem domluvený už delší dobu, že tato sezona je pro mě u Vajgaru poslední.

Jaké jste měl během posledního zápasu v jindřichohradeckém dresu pocity?

Pocity jsem měl krásné. Olešník nám udělal koridor, jako přeborníkům kraje, a při nástupu nám protihráči tleskali. Bylo to od kluků z Olešníku opravdu hezké. Jen tak se někomu nepoštěstí, aby mu tleskal David Lafata.

Jak jste zisk krajského titulu oslavili?

Dokopná proběhla na hřišti hned po utkání s Olešníkem a pak jsem společně vyrazili na vodu. Pořád si to užíváme, slavíme a máme velkou radost.

V krajském přeboru už máte něco odehráno. Jak hodnotíte letošní ročník soutěže?

Letošní ročník krajského přeboru se mi líbil asi nejvíc, protože jsme ho vyhráli… Z divize do krajského přeboru je to ale velký skok. V divizi jsme byli zvyklí úplně na něco jiného. Já osobně jsem byl v divizi mnohem lépe bráněný. Jakmile jsem převzal míč, hned byl na mě soupeř nalepený. V krajském přeboru jsem měl daleko víc volnosti. Mezi divizí a krajským přeborem by měla být ještě jedna soutěž, i když vím, že je to samozřejmě nereálné. Nejsou na to lidi ani týmy.

Kudy povedou vaše další kroky?

Hrát budu v rakouském Heidenreichsteinu. Bydlím v Dačicích a odtud to mám zhruba stejně daleko jako do Jindřichova Hradce. Budu tam jezdit jednou týdně na trénink a samozřejmě na zápasy.

Chystáte ještě nějakou rozlučku s týmem?

Už jsem si to užil na dokopné a pak na vodě, jak už jsem zmiňoval. Do Hradce budu na fotbal dál jezdit, je to tady moje rodina. Je to pro mě trochu smutné loučení, protože je tu fajn parta a rád bych ještě v týmu byl. Věk ale nezastavíte, každá pohádka jednou končí. Samozřejmě ale budu za kluky jezdit a budu jim držet v divizi palce.

Se kterými spoluhráči jste si po fotbalové stránce nejlépe sedl?

Asi bych musel vyjmenovat celou základní jedenáctku včetně náhradníků. Nemám v mužstvu žádného nejlepšího kamaráda, mám je rád všechny. Rád se budu vídat taky s předsedou klubu Vaškem Císařem a trenérem Romanem Lukáčem.

Jak hodláte strávit léto?

Hlavně v rodinném kruhu. Máme dvě děti, takže jistě naplánujeme nějakou dovolenou. Budu především odpočívat a nabírat síly po náročné sezoně.