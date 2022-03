Tomáši, hned v prvním jarním duelu hattrick. Přestože patříte k nejlepším kanonýrům, musí takový počin těšit. Jsem rád, že jsme tento zápas vyhráli. Není důležité, že jsem dal tři góly, hlavně že jsme to zvládli jako tým. To je pro nás nejpodstatnější.

Byl zápas s Milevskem hodně těžký?

Ze začátku jsme to zvládali dobře a na hřišti dominovali. Pak přišel zbytečný gól po vlastní chybě v obraně. To soupeře trochu nabudilo a bylo to náročné. Milevsko začalo kousat, naštěstí mi to tam pak ještě dvakrát padlo a ovládli jsme to.

Jak jste branky viděl ze svého pohledu na hřišti?

První byl po přihrávce Honzy Makoše někam kolem penalty a já to uklidil na zadní tyčku. Druhý byl po krásné akci zleva a přetaženém centru, kdy mi Adam Srch připravil balon kolem vápna a já to obtočil kolem hráče na zadní tyč. No a třetí? Bohužel se nám celý zápas nedařilo zavírat při standardkách zadní tyč, tak jsem se toho ujal a trefilo mě to přímo do břicha. Hlavně že to skončilo v bráně. Třetí gól tak byl nejjednodušší.

U druhého gólu bylo vidět již pár vteřin dopředu, co uděláte. Nakonec z toho byl krásný gól dlouhým obstřelením gólmana. Tyto obstřely mám docela rád a jsem si v nich docela jistý. Věděl jsem, že pokud trefím bránu, tak na to gólman nedosáhne a bude z toho gól.

Kolik bude hattrick stát do klubové kasy?

Sám ještě nevím, jsem zvědavý. Trochu se toho bojím, ale samozřejmě to k tomu patří.

Zdroj: Deník