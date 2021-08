Hned první kolo nabídlo souboj týmů, které by měly aspirovat na nejvyšší příčky. Třebětice přijely do Nové Bystřice s novým trenérem Markem Černochem a tomu premiéra vyšla na jedničku, neboť si odvezl cennou výhru 3:2. Nezaváhala ani ambiciózní Studená, jež si poradila s Lomnicí, ale hosté pod Javořicí statečně vzdorovali. Šest branek bylo k vidění v Břilicích, kde třeboňské béčko remizovalo s Kardašovou Řečicí. Naopak s prázdnou se vrátil Suchdol i České Velenice.

Fotbalové výsledky však zastínil incident v Buku, kde proti domácímu týmu nastoupil v derby dvou jindřichohradeckých místních částí Horní Žďár. Osudný moment přišel v 52. minutě, kdy si po odpískané penaltě domácí Pavel Heger neodpustil kritiku rozhodčího, který jej za to ocenil i žlutou kartou. Vzhledem k tomu, že už to byla jeho druhá v tomto duelu, putoval pod sprchy. V zápise o utkání se však objevilo, že výše popsaného jednání se nedopustil Heger, ale jiný hráč Buku Radek Puhlovský, který přitom v té době na hrací ploše vůbec nebyl… Trestuhodná chyba arbitrů, nebo záměr? Případ už řeší krajská fotbalová disciplinárka.

Jiskra Třeboň B – FK Kardašova Řečice 3:3 (1:1)

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Byl to souboj našeho mládí se zkušeným soupeřem, který byl hodně vyrovnaný a skončil asi zaslouženou remízou. Třikrát jsme vedli, Řečice pokaždé vyrovnala. Kopali jsme i dvě penalty, které po jasných faulech proměnil Kopecký. V poslední minutě jsme mohli urvat výhru, ale velkou šanci jsme neproměnili.“

Roman Kačur, trenér K. Řečice: „Utkání mělo z mého pohledu zvláštní průběh. Kromě prvních deseti minut jsme byli lepším, fotbalovějším týmem. Ovšem první branku vstřelili z pokutového kopu domácí. My jsme si vytvořili několik jasných brankových příležitostí, ale vyrovnali jsme až po půlhodině hry. Ve druhém poločase jsme opět inkasovali z penalty, ale vyrovnání zařídil po hezké kombinaci Ondřej Madar. Třetí branku jsme obdrželi ze hry, po zbytečné ztrátě míče v přechodové fázi. Už za dvě minuty jsme však dokázali opět vyrovnat, když se podruhé trefil Slavík. Zápas skončil dělbou bodů a to především kvůli naší slabé produktivitě, na které budeme dále pracovat. Všechny hráče musím nakonec za přístup a výkon pochválit.“

Branky: 9. a 56. Kopecký (2 x pen.), 76. Bicenc – 34. a 79. Slavík, 58. O. Madar. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Krejník – Ernst, Janák. Diváci: 45.

Slavoj Ledenice – Lokomotiva České Velenice 3:2 (1:1)

Karel Macho, předseda Č. Velenic: „K prvnímu utkání do Ledenic jsme jeli v hodně poslepované sestavě. Chybělo nám šest hráčů základního kádru a také proto musela nastoupit naše brankářská jednička Tomáš Maroušek do pole. V sedmé minutě si po faulu na Mikudima postavil Samec míč na hranici velkého vápna a nádhernou střelou do šibenice nás dostal do vedení. Hra byla poměrně vyrovnaná a my si poté dokázali vytvořit další slibné brankové příležitosti. Bohužel, buď jsme zklamali v zakončení, nebo se zaskvěl domácí brankář. Okolo dvacáté minuty jsme zahrávali tři rohové kopy za sebou, ale po tom posledním Ledeničtí odkopli balon a využili toho k vyrovnání. Náš brankář měl také několik skvělých zákroků. Ve druhé části měli domácí více míč na svých kopačkách a po naší zbytečné chybě se dostali do vedení. Nám se v 75. minutě po rohovém kopu podařilo vyrovnat Marouškem. Jenže pět minut před koncem po odraženém míči ve vápně soupeř rozhodl zápas ve svůj prospěch. Utkání by asi více slušela remíza, ale vzhledem k tomu, v jaké jsme odjeli sestavě, musím kluky za odvedený výkon pochválit. Zejména kapitána Samce spolu s Tomášem Marouškem. Doufám, že pro příští utkání se dáme dohromady a doma urveme tři body.“

Branky: 24. Winkler, 56. Fencl, 85. Kadlec – 7. Samec, 75. T. Maroušek. ŽK: 5:2. Rozhodčí: Pánek – Tůma, Kubeša.

TJ Dolní Bukovsko – Sokol Suchdol nad Lužnicí 1:0 (0:0)

Otakar Matouš, trenér Suchdola: „Začátek byl vcelku vyrovnaný, zhruba od dvacáté minuty jsme soupeře začali přehrávat a vytvořili jsme si asi tři brankové příležitosti, které jsme však nezužitkovali. V 34. minutě jsme inkasovali po chybě našeho brankáře, který vyběhl mimo vápno a chtěl hlavičkovat balon, ale netrefil ho, takže jejich útočník měl snadnou práci a dával do prázdné branky. Druhou půli trochu ovlivnilo zranění našeho stopera Aleše Arenbergera, takže jsme museli přeskupit řady. Nastřelili jsme břevno a vyloženou šanci měl i Kuba Záruba, ale jinak hra byla postupem času poměrně dost rozháraná. Domácí zdržovali, faulovali a odkopávali míče a my se už do souvislejšího tlaku nedokázali dostat. Porážka mrzí, protože si myslím, že máme lepší tým než soupeř.“

Branka: 34. Klika. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Křížovský – Zabilka, Brom. Diváci: 73.

Jiskra Nová Bystřice – Sokol Třebětice 2:3 (1:1)

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Věděli jsme, že nás v prvním utkání čeká velice těžký soupeř, vedený výborným trenérem Markem Černochem, a to se také potvrdilo. Na to, že se jednalo o první utkání, tak si myslím, že se hrál velmi kvalitní zápas. My se dostali do vedení, ale Třebětice krátce před odchodem do šatny vyrovnaly. Ve druhém poločase jsme hosty hodně lacino pustili do vedení, Havel však srovnal skóre nádhernou trefou z přímého kopu. Hrál se naprosto vyrovnaný duel, jemuž by slušela remíza, ale v závěru vyšla hostům brejková situace a misky vah nakonec překlopili na svou stranu. My se ještě snažili o vyrovnání, ale chyběla nám síla. Musíme hráčům Třebětic sportovně pogratulovat, prezentovali se kvalitním fotbalem.“

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Jsme rádi, že se nám podařil vstup do soutěže, vítězství na půdě jednoho z favoritů má svou váhu. Bystřice disponuje velmi kvalitním týmem a v zápase jí patřil úvod, my jsme však po dvaceti minutách hru vyrovnali a začali být nebezpeční. V utkání se až do konce střídaly pasáže, kdy aktivita byla buď na naší, nebo domácí straně. Nakonec jsme velmi zajímavé utkání strhli na svou stranu.“

Branky: 23. Bobál, 68. Havel – 41. D. Kelbler, 59. M. Kelbler, 81. Novotný. ŽK: 4:2. Rozhodčí: J. Chvála – Filípek, Melzoch. Diváci: 57.

FK Studená – Tatran Lomnice nad Lužnicí 2:0 (0:0)

Petr Adamec, trenér Studené: „Od začátku jsme byli lepším týmem, který se tlačil za úvodním gólem. Bohužel, celý první poločas se změnil v neuspěšné dobývání hostujícií brány. Nutno dodat, že hosté hráli celý zápas velmi kompaktně a obětavě. I přesto střely Soukala, Šimánka nebo hlavička Dvořáka měly skončit v síti. Na začátku druhého poločasu si po rohu ve skrumáži našel balon střídající Strojek a poslal nás do zaslouženého vedení. Lomničtí poté ještě více zjednodušili hru a dlouhými míči se dostávali na dostřel. Novic v bráně Duchoň však vážnější šanci soupeře za celé utkání nemusel řešit. V 72. minutě pojistil naše vedení Dvořák a v závěru jsme ještě nastřelili břevno. Kluky je potřeba pochválit za trpělivost a hlavně bojovnost, protože v tomto úmorném vedru nám chyběl lepší pohyb. Utkání jsme měli rozhodnout už v prvním poločase, šancí bylo dost. Lomnice však hrála velmi dobře a vůbec nám vítězství neulehčila.“

Antonín Beck, trenér Lomnice: „K prvnímu zápasu uprostřed léta jsme odjeli, již klasicky, v okleštěné sestavě. Přesto hráčům nemůžeme vytknout málo nasazení, bojovnosti a snahy hrát kombinačně. Podle mého názoru ve vyrovnaném utkání zvítězili šťastnější domácí, kteří dokázali míč do branky dostat, kdežto my ne.“

Branky: 48. Strojek, 72. Dvořák. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Svoboda – Blažek, Janovský. Diváci: 80.

AC Buk – SK Horní Žďár 1:1 (0:0)

Libor Vondráček, útočník Buku: „Parná sobota zažila utkání plné tvrdých střetů a také hodně emocí. V prvním poločase si obě mužstva vypracovala pár drobných šancí. Některé zastavil praporek pomezního, některé brankáři. Zejména prvních třicet minut patřilo spíše nám, ale žádná střela neskončila v brance. Po změně stran hosté vyrovnali hru. Po velice sporné penaltě a po ještě spornějším vyloučení se ujali nejen vedení, ale hráli také v přesile. My jsme se však nevzdali a po zaslouženém vyrovnání jsme měli i blíž ke vstřelení druhé branky. Žďár však náš tlak ustál. A protože postupně začali odpadat hráči na obou stranách, posledních deset minut už bylo spíše ve znamení čekání na závěrečný hvizd.“

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Od domácích jsem čekal víc, my byli po řadě změn v kádru v očekávání. Ale kluci se nezalekli a remíza je zcela spravedlivá. Jinak to byl ale hlavně boj, fotbal nic moc a oba týmy měly jen po třech šancích. Bohužel, během utkání a po něm se staly věci, nad nimiž nehodlám přivírat oči, takže jsem po víkendu už s chladnou hlavou vedení klubu oznámil, že končím. Moje tříletá práce byla jistými okolnostmi znehodnocena a to, co se dělo, nemíním tolerovat. Klukům samozřejmě přeji jen to nejlepší a budu jim dál fandit.“

Branky: 68. Mischnik – 53. Beneda (pen.). ŽK: 7:1. ČK: 1:0 (53. Heger). Rozhodčí: Filípek – J. Chvála, Melzoch. Diváci: 64.