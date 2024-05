V krajské fotbalové I. B třídě mužů začíná ve skupině D vrcholit boj o celkové prvenství a postup. Čtyři kola před koncem sezony zůstávají ve hře minimálně tři týmy. Vedoucí Kardašova Řečice zvládla náročný souboj v Buku, druhý Neplachov zdolal Studenou. Třetí Nová Bystřice, která na čelo ztrácí jediný bod, pak po vlažnějším začátku uspěla na půdě třeboňského béčka. A pořadím může zamíchat ještě i čtvrtý Horní Žďár. Přinášíme ohlasy.

Fotbalisté Horního Žďáru v 23. kole I. B třídy porazili doma Ševětín přesvědčivě 5:1 a nadále jim patří čtvrtá příčka skupiny D. | Foto: Andreas Berger

AC Buk – FK Kardašova Řečice 2:3 (1:3)

Jakub Jaroš, trenér Buku: „Na domácím hřišti v Buku jsme přivítali vedoucí celek tabulky Kardašovu Řečici, která se prezentuje pohledným a rychlým fotbalem, nicméně úvodních dvacet zápasu patřilo nám, kdy se především dařilo kombinovat po stranách. Už ve 12. minutě jsme zahrávali standardní situaci, z níž uklidil balon do brány Heger. Bohužel jsme do konce prvního poločasu už vyloženou šanci neměli. Naopak to nakoplo hosty, kteří použili své největší zbraně, rychlého Tajmla se Šerglem, a do přestávky otočili na 1:3. Druhý poločas jsme začali aktivně a už v 56. minutě opět po standardce snížil Moravec. Přišly i další možnosti, z nich jsme mohli vyrovnat, ale žádnou už jsme neproměnili. Přesto kluky musím pochválit a poděkovat jim, že bojovali až do konce a nic nevzdali.“

Pavel Kučera, trenér K. Řečice: „Krásy a fotbalovosti tento zápas moc nepobral, ale podle místních fanoušků tu byly k vidění i horší bitvy. Byl jsem dopředu varován, že tady se náš fotbal hrát nebude a realita to jen potvrdila. Utkání přineslo plno střetů, faulů, nakopávaných míčů a zbytečných žlutých karet. Do vedení se dostal Buk, když jsme zaspali v obraně. To nás probudilo a ve 22. minutě Tajml srovnal. O chvíli později Petrásek trefil tyč a skóre se měnilo v 35. minutě, kdy se právě Petrásek jako lasička protáhl kolem o hlavu většího obránce a střelou pod brankáře nás poslal do vedení. Těsně před přestávkou jsme dokonali obrat. Kovář přesným pasem poslal do sprintu Tajmla a ten se nemýlil. Boj pokračoval i po změně stran. Buk ucítil šanci, k čemuž mu pomohlo i snížení na 2:3 v 53. minutě. Šance se v dalším průběhu přelévaly z jedné strany na druhou, publikum hnalo domácí borce za vyrovnáním, ale naštěstí se nám to podařilo ukopat. Byla fuška, z Buku se body snadno nevozí.“

Branky: 12. Heger, 56. L. Moravec – 22. a 44. Tajml, 35. Petrásek. ŽK: 3:7. Rozhodčí: P. Vican – Svoboda, Z. Havlík. Diváci: 168.

SK Horní Žďár – SK Ševětín 5:1 (2:0)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Nám gólově vyšly vstupy do obou poločasů. Brzy jsme šli do vedení, které jsme po dvaceti minutách navýšili a měli jsme i několik dalších slibných možností, které však zneškodnil dobře chytající ševětínský brankář. Náskok nás však uspokojil, přestali jsme být aktivní a hosté nás přehrávali. Naštěstí žádnou příležitost nevyužili. Hned po změně stran jsme přidali další dva góly, čímž jsme rozhodli o osudu utkání. Pak už se spíše jen dohrávalo a nic moc zajímavého se neudálo.“

‚Branky: 22. a 48. Rybčák, 5. vlastní (Hegr), 47. Jan Beneda, 53. Josef Beneda – 56. Bárta. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Klimeš – Ryneš, Brož. Diváci: 60.

Třeboň trápí marodka a doma ztratila, v Třeběticích bylo hotovo za tři minuty

Sokol Slavonice – Tatran Lomnice nad Lužnicí 6:1 (4:1)

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Do utkání jsme šli s jednoznačným cílem vyhrát a splnit tak předsezonní úkol zvítězit nad všemi týmy, které se nacházely v tabulce pod námi, a to se nám po domácím vítězství nad Lomnicí podařilo. Utkání jsme měli od začátku pod kontrolou, už za necelých pětadvacet minut jsme vedli o čtyři branky a naší největší starostí bylo udržet koncentraci. Ve druhém poločase jsme dvěma dalšími góly navýšili skóre a zápas dohráli v klidu a bez zranění, což je důležité s ohledem na nadcházející souboj proti vedoucímu týmu soutěže.“

Branky: 6. a 11. Marhoun, 16. Horák, 23. Slabý, 67. Vlk, 74. V. Balík – 37. (pen.) Melichar. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Ryneš – Klimeš, Janovský. Diváci: 160.

Sokol Neplachov – FK Studená 4:3 (2:1)

Petr Adamec, trenér Studené: „Do Neplachova jsme bohužel odjížděli bez Péče, Laciny, Šimánka a stále i bez kapitána Lindourka. Začátek se nám nepovedl a špatnou rozehrou jsme soupeři první gól nabídli. Druhý z dvoumetrového ofsajdu asi ani nemá cenu komentovat. Celý poločas nám pomezní sudí Krčín jasně naznačoval, jak utkání povede. Bez okolků i před delegátem. Klobouk dolů před klukama, kteří se dokázali i po trapných verdiktech zkoncentrovat a ve zbytku poločasu jsme Neplachov přehrávali. Maška nastřelil nejprve tyč, napodruhé se už nemýlil a snížil na 1:2. O přestávce bylo cítit, že si kluci na ne zrovna dobře hrajícího soupeře věří. Nastoupili jsme opět aktivně a Maška druhým gólem z blízkosti vyrovnal. Poté jsme bohužel neuhlídali Hindyho na zadní tyči a domácí šli opět do vedení. Od 75. minuty už nám došla šťáva a nevypadalo to, že budeme mít na to zápas ještě zdramatizovat, ale po úniku Mašky, který přihrál Reidlovi, bylo čtyři minuty před koncem vyrovnáno. Bohužel jsme se hnali asi zbytečně za vítězným gólem, střelu Mašky domácí zblokovali a vyslali do brejku Hindyho, který se trefil nádherně do šibenice. Zápasu by určitě slušela více remíza. Zhruba šedesát minut jsme byli lepším týmem, který chtěl hrát, a to mě těší. Domácí, pro mě překvapivě, úplně upustili od kombinační hry, která je několik sezon zdobila.“

Branky: 12., 64. a 88. Hindy, 3. Švec – 39. a 58. Maška, 86. Reidl. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Ryklík – Křížovský, Krčín. Diváci: 103.

Jiskra Třeboň B – Jiskra Nová Bystřice 2:5 (2:3)

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Do utkání jsme vstoupili hodně špatně. Nejprve postihlo svalové zranění Nováčka, který nebyl schopen sprintu, a domácí šli do vedení. Po patnácti minutách Třeboň zaslouženě zvýšila na 2:0. Zhruba po dvaceti minutách jsme začali soupeře přehrávat hlavně v prostředku hřiště a nádherný trestný kop Frühaufa nás vrátil do hry. Chvilku po něm vytáhl klíčový zákrok gólman Podolský a poté se prosadil po rohovém kopu hlavou Radek Schramhauser. Ještě do přestávky se nám povedla pěkná kombinační akce, kterou zakončil krásnou hlavičkou Bobál. Začatek druhé půle nám tentokrát vyšel a po pěkné akci Wölfla se prosadil opět důrazný Bobál. Utkaní jsme už kontrolovali, Třeboň zazdila jednu tutovku a v závěru se po brejku prosadil kapitán David Frühauf. Mrzí nás dvě zranění, pokusíme se dát dohromady na těžký zápas proti Hornímu Žďáru.“

Branky: 3. Pfeifer, 14. Rešl – 21. a 90. Frühauf, 39. a 52. Bobál, 38. R. Schramhauser. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Ondra – Rous, Bumba. Diváci: 50.

Strmilov prohrál v Novosedlech gólem z 90. minuty, Stará Hlína ucítila šanci

Sokol Stráž nad Nežárkou – SK Dobrá Voda 0:5 (0:1)

Vladimír Vrána, trenér Stráže: „Před utkáním jsme minutou ticha uctili památku našich v minulém týdnu zesnulých fanoušků Jardy Palkoviče a Zdeňka Pundy. Od počátku bylo vidět, že hosté budou dominovat na míči, čímž nás přehrávali hlavně ve středu hřiště. My na druhou stranu využívali křídelních prostor. Šancí bylo na obou stranách poměrně dost, žel Bohu se šlo do kabin za stavu 0:1. Do druhé půle jsme vstoupili aktivněji a vypracovali si tlak i poměrně dost příležitostí ke skórování. Bohužel jsme v 75. minutě po našem rohu inkasovali z brejku na 0:2 a v tu chvíli jsme se složili. A tak je z remízového zápasu výsledkový debakl. Už v první půli pro zranění kolene odstoupil Kozel a postupem času začali odpadávat další. V sobotu nás čeká zápas pravdy v Lomnici, tak se musíme dát fyzicky i psychicky dohromady.“

Branky: 75., 85. a 87. Nekola, 11. Šteyer, 83. Janů. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Janovský – Saidl, Bicek. Diváci: 100.

SK Nemanice – Sokol Suchdol nad Lužnicí 0:4 (0:0)

Jan Heřman, trenér Suchdola: „Opět jsme jeli k zápasu s trochu pozměněnou sestavou, ale měli jsme hned od začátku územní převahu. Předvedli jsme několik hezkých akcí, které ale skončily v náručí gólmana, ať již po centrech nebo po střelách. Po půlhodině nám byl vyloučený Brabec za faul a zdálo se, že bychom mohli mít problém. Ale i když poločas skončil bez branek, řekli jsme si, že nemá cenu betonovat. Po změn stran jsme nadále drželi balon na svých kopačkách a i v deseti jsme měli velkou převahu, kterou jsme nakonec korunovali čtyřmi góly. Vítězství bylo zasloužené a klukům patří dík.“

Branky: 57., 85. a 87. D. Trmal, 61. Kříž. ŽK: 3:1. ČK: 0:1 (33. Brabec). Rozhodčí: Mazour – Ovčáček, Hora. Diváci: 87.