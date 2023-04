Proti Lokomotivě jste zaznamenal hattrick, z toho jste se dvakrát trefil z přímého kopu. Je to vaše silná disciplína, pilujete to nějak speciálně?

Trestné kopy moc nepiluji, občas to vyjde, občas ne. V tomto zápase mi spíše pomohl brankář, který si při prvním gólu nepostavil dobře zeď a u druhého si sám špatně stoupl, takže to stačilo pouze správně trefit, což se mi povedlo.

Co říkáte na ten zápas plný zvratů, který jste nakonec prohráli 4:5?

Chtěl bych najít nějaká slova, která nebudou sprostá a mohla by se publikovat… Zápas jsme vůbec nezvládli, naopak soupeř měl pět šancí, které jsme mu sami nabídli, a dal z nich pět gólů, takže zaslouženě vyhrál.

Deset inkasovaných branek v posledních dvou duelech není zrovna lichotivá bilance. Trenér Josef Novák žehral především na individuální chyby v defenzivě, které vás stály body. Co na to říkáte?

Z deseti branek, které jsme obdrželi, jich devět padlo z našich chyb, které bychom těžko hledali v okresním přeboru. Nevím, kde je příčina, ale musíme na tom zapracovat, protože pokud soupeři darujete v každém zápase zadarmo pět šancí, nemůžete pomýšlet na zisk bodů.

Máte za sebou tři jarní zápasy a výkony jsou podle výsledků 4:1, 0:5 a 4:5 docela nevyrovnané. Čemu to přisuzujete?

Tak na tuto otázku nedokážu odpovědět. Příprava byla pečlivá a rozhodně nás tito soupeři nepředčili herně ani fyzicky. Každý z nás se proto musí vzpamatovat, zapomenout a hlavně se vyvarovat těch nesmyslných minel.

Vy sám si však „jedete“ trochu jinou ligu. Po 17. kole máte na svém kontě úctyhodných 27 branek, a to jste neodehrál všechny zápasy. Dal jste jich kdy v sezoně víc?

Já jsem samozřejmě rád, že mi to tam takhle padá, ale pokud to nevede k zisku bodů, je to stejně k ničemu. Pokud nebudu počítat poslední sezonu v dorostu, kdy jsem vstřelil přes sedmdesát gólů, tak mám teď jednoznačně našlápnuto ke svému maximu. Ale jak říkám, kdybych si mohl vybrat, radši zvolím body než góly.

V nejbližším utkání hostíte Lišov, který na vás ztrácí jen tři body, a je asi zapotřebí zvítězit, aby Dačice neztratily kontakt s vyrovnaným čelem tabulky. Co je pro to potřeba udělat?

Jak jsem koukal na výsledky, Lišov na jaře ještě neprohrál, ale já věřím, že pokud se vyvarujeme těch zmiňovaných chyb, můžeme porazit kohokoliv. Takže náš úspěch záleží čistě na tom, jak to zvládneme v našich hlavách.