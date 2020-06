Zatímco po úvodním turnajovém utkání, v němž Jiskra nečekaně podlehla v Roudném domácímu účastníkovi I. A třídy 2:3, trenér Karel Kladenský nešetřil na adresu svých svěřenců kritikou, nyní byl o poznání spokojenější.

„Odčinili jsme ostudu v Roudném, konečně jsme předvedli slušný výkon a naznačili, na co opravdu máme. Předváděli jsme rychlý, přímočarý fotbal s větší odvahou v ofenzivě a po pohledných kombinačních akcích jsme za půl hodiny nastříleli tři góly, o které se postarali oba útočníci Martin Průcha a Pavel Tůma,“ podotkl třeboňský kouč.

Jankov těsně před přestávkou dokázal snížit zásluhou Smékala, jenž jinak působí v Rakousku, a stejný hráč po hodině hry stáhl jankovské manko na rozdíl jediné trefy, kdy dorazil balon do sítě poté, co jej Kroneisl z přímého kopu napálil do tyče. Naději na lepší výsledek vzalo hostům vyloučení Sedlice v 68. minutě. Deset minut před koncem ještě Třeboň podržel při velké šanci soupeře brankář Skála.

„Závěr zápasu byl nervózní a zbytečně vyhrocený, a to především zásluhou hostujících hráčů. Jankov, který jinak považuji za inteligentní tým, v závěru hodně přitvrdil, čímž nám vlastně paradoxně pomohl, neboť se tím připravil o možnost závěrečného tlaku. Výhry si ceníme,“ uvedl Karel Kladenský.

V dalším kole Turnaje přátelství čeká Třeboň v pátek 19. června od 18 hodin utkání na půdě suverénního Olešníku, který v každém ze tří absolvovaných duelů svým protivníkům nastřílel pět gólů a suverénně vede tabulku.

„Prověří nás velmi těžký soupeř. Uvidíme, jak se naše mládí popasuje s ohromnou zkušeností na straně soupeře,“ dodal.

Jiskra Třeboň – SK Jankov 3:2 (3:1)

Branky: 20. a 32. Průcha, 18. P. Tůma – 45. a 59. Smékal.

Rozhodčí: Vican. ŽK: 1:4. ČK: 0:1 (68. Sedlic). Diváci: 100.

Třeboň: Skála – Schneider, Koktavý, Zavadil – Matoušek, Cimerhanzl, Kubata, Hromádka, Bartl – P. Tůma, Průcha. Střídali: T. Tůma, Týnavský, Švejda, Vranovský, Rossmann, Dostál.