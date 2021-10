Jan Beneš, trenér Dačic: „Domácí zápas se Ševětínem nám bohužel nastavil zrcadlo, v jaké formě se momentálně nacházíme. A sice, že pouze fotbalovostí nejsme schopní přehrát ani slabšího soupeře. Ševětín poctivě bránil a čekal na naše chyby, které jako obvykle přicházely. Tři z nich potrestal a odvezl si vítězství. Obě naše branky jsem vstřelil já, další šance bohužel zůstaly nevyužity. Je otázkou, zda prohra byla, či nebyla zasloužená. Já si myslím, že pokud k fotbalovosti nepřidáme bojovnost, tak si vyhrávat nezasloužíme.“

Branky: 24. a 56. Beneš – 44. a 73. Ardamica, 42. Novotný. ŽK: 1:5. Rozhodčí: Nedvěd – Kovařík, Saidl. Diváci: 40.

Dačice: Marek – Máša, Chyška, T. Zejda, Vacek (35. Lovětínský) – Vítkovský (46. Peňáz), Králíček, Brtník, Přikryl – Beneš, Křivánek.

TJ Nová Včelnice – FC Chýnov 0:1 (0:1)

Zdeněk Malý, trenér Nové Včelnice: „Nacházíme se stále v horším stavu a už pomalu nemáme s kým hrát. Proti Chýnovu musel na hřiště i Radek Vajda, který už normálně nehraje, na lavičce jsme měli dva šestnáctileté dorostence a v sestavě hráče z béčka. Jenže na marodku během duelu přibyli Petráš, Didek i já, což obnáší už celkem osm zraněných hráčů. Soupeř by byl za normálních okolnosti jistě k poražení. I tak jsme s ním odehráli vyrovnanou partii a zasloužili bychom si aspoň remízu. Ale fotbal se hraje na góly a Chýnov na rozdíl od nás aspoň jeden vstřelil. Jsem zvědavý, s jakým kádrem se vydáme nyní na Hlubokou, trochu mě to při formě soupeře děsí. Klíčový pro nás ale bude až další zápas se Ševětínem. Každopádně to musíme do konce podzimu nějak přečkat. Hráči se snad dají během přestávky zdravotně do pořádku a také musíme přivést nějaké posily.“

Branka: 25. Mládek. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Dimitrov – Valeš, Blažek. Diváci: 50.

N. Včelnice: Koudelka – Vokuš (51. M. Zápotoka), Malý (33. Havlíček), Šlapanský, P. Jaroš – Petráš (43. Mojžíšek), D. Jaroš, Vajda, Tuček – Didek, L. Zápotoka.