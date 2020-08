Svěřenci trenéra Václava Domina absolvovali v průběhu června Turnaj přátelství pro šest předních jihočeských týmů. V něm se Slavoji výsledkově příliš nedařilo, ale kouč účast kvitoval.

„Hlavně, že hráči tři měsíce nestáli a měli zápasovou praxi. Byla to dobrá příprava, která splnila účel,“ podotkl.

Přípravu na novou sezonu krumlovští fotbalisté zahájili 22. července. Slavoj po úvodní porážce v Trhových Svinech další účastníky I. A třídy, konkrétně Netolice, Planou u ČBa Novou Ves u ČB, deklasoval bez inkasované branky.

„Bohužel, kvůli preventivnímu opatřením ohledně koronaviru ze strany soupeře bylo zrušeno utkání s třetiligovým Pískem,“ mrzelo krumlovského kormidelníka.

Generálku na start jihočeského přeboru absolvoval Slavoj po uzávěrce přílohy na Složišti s béčkem Dynama.

Václav Domin je s přístupem svých svěřenců spokojený. „Hráči si uvědomili, že je zapotřebí se na nový ročník soutěže poctivě připravit. Zodpovědně najeli na pravidelný tréninkový proces, trochu jsme zapracovali i na kondici. Naším krédem je góly neinkasovat, ale dávat je,“ usmívá se trenér.

Z kádru Slavoje odešli tři hráči: Persán do Zlaté Koruny, Wagner do Rakouska a Malý do Roudného.

Žádné velké posily Český Krumlov neplánoval, pouze vyhlíží příchod druhého brankáře k Trnkovi.

„Jednáme se Štefanem Beránkem, který naposledy chytal v Německu. Doufám, že to dopadne. Jinak máme dostatečně široký kádr, v němž by měli dostávat příležitost i někteří dorostenci,“ tvrdí.

Krumlov sice odmítl nabídku posunout se do divize administrativně místo Čížové, ale sportovní cestou by se případnému postupu v nadcházejícím ročníku nebránil.

„Máme těžký začátek, jedeme do Třeboně a pak hostíme Olešník. Uvidíme, jak se to vyvine. Kádr jsme udrželi pohromadě, máme mladé a ambiciózní mužstvo, které by si vyšší soutěž chtělo vybojovalo, ale určitě nebudeme sami,“ dodává Václav Domin.

Kádr Slavoje Český Krumlov



Brankáři: Trnka, Š. Beránek (?).

Obránci: V. Beránek, Kabele, Švec, Paráček, Ryneš, Svoboda.

Záložníci: Novák, Vávra, Tůma, Kuna, Strapek, Vnuk, Šára.

Útočníci: Růžička, Tauber, Kordík, Filip.

Realizační tým

Trenér: Václav Domin. Asistent trenéra: Jiří Černý. Vedoucí mužstva: Jiří Werner. Fyzioterapeut: Karel Bednařík.