Krajská fotbalová I. B třída mužů pokračovala 20. kolem. V něm se vytáhl Buk, který dokázal remizovat s vedoucím Neplachovem. Ztráta lídra se hodila druhé Nové Bystřici, která potvrdila roli favorita v Lomnici a na první příčku už ztrácí jen dva body. Uspěla i třetí Kardašova Řečice, jež v taháku kola porazila Horní Žďár. Strážský nováček si naopak dojel pro sedmigólový debakl do Suchdola. Přinášíme ohlasy.

Fotbalisté Buku (v modrobílém) remizovali v 20. kole I. B třídy s vedoucím Neplachovem 1:1. | Video: Deník/Zdeněk Prager

Sokol Suchdol nad Lužnicí – Sokol Stráž nad Nežárkou 7:1 (2:1)

Jan Heřman, trenér Suchdola: „Už před zápasem bylo na hráčích vidět odhodlání porvat se o co nejlepší výsledek a i když jsme od 23. minuty prohrávali, vzápětí jsme vyrovnali a do přestávky přidali druhou branku. Po změně stran jsme už dominovali, měli jsme velkou převahu a vytvářeli jsme si šance, které jsme zaplaťpánbůh začali proměňovat. Výsledkem bylo krásných sedm branek a pro diváky z naší strany zajímavý fotbal.“

Vladimír Vrána, trenér Stráže: „V první půli se nám celkem dařilo. Věděli jsme, že fotbalově Suchdol nepřehrajeme, a tak jsme vsadili na zabezpečenou obranu a rychlé kontry. Dokonce jsme se po jednom z nich dostali Martinem Podsclanem do vedení. Žel bohu nám vydrželo pouhé dvě minuty, kdy z rohu domácí hodně lacině srovnali. Do přestávky se Suchdol dostal do vedení po naší špatné komunikaci. My zahodili několik dalších šancí. Do druhého poločasu jsme museli dvakrát nuceně střídat, přesto jsme šli z kabiny s tím, že se porveme aspoň o bod. Ovšem přímo tragický vstup do druhé půle uťal naše plány hned v zárodku. Je fakt, že Arenbergerovy góly byly výstavní, ale nemůžeme neustále soupeřům k těm brankám pomáhat naší laxností. Dokud si někteří neuvědomí, že na hřiště jdu vyhrát a ne si zahrát, budeme stále vypadat jak banda pitomců, co hraje fotbal dva týdny. O vzdávačích ani nemluvě. Chyba je jen a pouze v nás. Je mi líto našich fanoušků, že se na tu bídu musí koukat.“

Branky: 50., 65. a 73. R. Arenberger, 36. a 66. Čáp, 25. Špale, 52. Kuchyňka – 23. Podsclan. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Bartůněk – Ernst, Kořínek. Diváci: 71.

FK Kardašova Řečice – SK Horní Žďár 2:1

Pavel Kučera, trenér K. Řečice: „Souboj třetího se čtvrtým sliboval zajímavý zápas. A hrál se opravdu kvalitní fotbal. My na soupeře vlétli a hosté pětadvacet minut nevěděli, kde jim hlava stojí. Ve 13. minutě jsme zahrávali rohový kop nakrátko, Šergl zamotal kličkami u lajny obranu hostů, prudkým centrem po zemi našel Tajmla a ten střelou o tyč otevřel skóre. Poté jsme v tlaku polevili a hosté se dostali do hry, ale bez výraznějšího ohrožení brány. To samé ale platilo i pro nás, i když jsme stále byli ta aktivnější strana. Po obrátce náš tlak pokračoval, šance na naší straně přibývaly a v 79. minutě jeden z mnoha rohových kopů konečně našel adresáta, když Bílek naservíroval balon přesně na Bačáka a jeden z nemenších hráčů na hřišti nedal hlavou brankáři šanci. O šest minut později přišlo naše jediné zaváhání. Po dlouhém autu a několika našich nedorozumění útočník Žďáru špičkou a na poslední chvíli přehodil našeho gólmana. Konec zápasu jsme již dokázali ohlídat, a tak jediné, co zamrzí, je kvalitní zakončování všech vypracovaných šancí z toho tlaku, který jsme dokázali na tak silného soupeře vyvinout.“

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Vstup do zápasu nám nevyšel a domácí měli jednu šanci za druhou. Proměnili asi až tu pátou po rohovém kopu. Poté se hra vyrovnala a hrálo se bez větších šancí mezi vápny. To samé platilo i druhý poločas. Řečice zvýšila náskok deset minut před koncem opět z rohu a to nejmenším hráčem hlavou. Nám se podařilo za pět minut snížit zásluhou Kince, ale to bylo z naší strany vše. Je třeba uznat, že domácí hráli s větším zaujetím a nasazením, jednoznačně nás přehráli. My se přijeli jen zúčastnit bez většího zájmu.“

Branky: 13. Tajml, 79. Bačák – 85. Kubinec. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Ondřej – Papáček, Bumba. Diváci: 150.

FK Studená – Jiskra Třeboň B 5:0 (3:0)

Petr Adamec, trenér Studené: „Hosté dorazili k zápasu v deseti. Po zranění jednoho hráče dokonce dohrávali v devíti. Snažili jsme se co nejdříve vsítit branku a tím se uklidnit, což se nám naštěstí povedlo a po pěkných střelách Brunnera a Dokulila to bylo v patnácté minutě 2:0. Obraz hry byl po celý zápas stejný, dobývali jsme branku hostů, kteří byli v hlubokém bloku a nám se těžko hledala skulinka do obrany. Nakonec jsme ještě nějaké branky vstřelili, párkrát orazítkovali břevno a nějaké šance i trestuhodně zahodili. Zažili jsme však pohodový zápas a všechna čest patří klukům z Třeboně, že celý zápas bojovali a ani jednou se neuchýlili k nějakým faulům z frustrace.“

Branky: 15. a 34. Brunner, 6. Dokulil, 51. Dvořák, 73. Maška. ŽK: 1:2. Rozhodčí: P. Šťastný – Ovčáček, Tomeček. Diváci: 120.

Tatran Lomnice nad Lužnicí – Jiskra Nová Bystřice 1:4 (12)

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Jeli jsme do Lomnice s cílem potvrdit roli favorita a získat tři body. V úvodu utkání jsme ještě hodně chybovali v rozehrávce a problém nám dělalo i ostré slunce, které způsobovalo nedorazy v soubojích. Po dvaceti minutách zahrávali domácí standardku z velké dálky a centrovaný balon zapadl do naší brány. Inkasovaná branka jako by nás probrala a po chvilce pěknou střelou vyrovnal Janata. Lomnice se hodně zatáhla, my zvýšili tlak a výsledkem byla vedoucí trefa Frühaufa. Druhý poločas se už odehrával zcela v naší režii, zlepšili jsme pohyb i kombinaci a řekl bych že domácím už došly síly. Převahu jsme vyjádřili i brankově, když se nejprve prosadil opět Janata a po něm trochu šťastně i Bobál. Utkání jsme kontrolovali a v klidu si dokráčeli pro tři body.“

Branky: 18. Čáp – 23. a 58. Janata, 37. Frühauf, 70. Bobál. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Svoboda – P. Vican, Landa. Diváci: 130.

AC Buk – Sokol Neplachov 1:1 (0:1)

Libor Vrána, trenér Buku: „Už před zápasem bylo z mužstva cítit velké odhodlání bodovat, a to se povedlo. Musíme pochválit všechny, hlavně však brankáře Moudrého, který předvedl několik výborných zákroků a hodně mu pomohli i ostatní. Sice jsme prohrávali, ale kluci to nevzdali a odměna v podobě vyrovnání přišla. Bylo to utkání nahoru dolů, plné pohledných akcí i tvrdých osobních soubojů. Bolelo to, ale tak se bojuje za Buk.“

Branky: 51. Jasanský – 42. Hindy. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Mrosko – Rous, Devera. Diváci: 120.

Sokol Slavonice – SK Nemanice 3:0 (2:0)

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Jsem spokojen s tím, jak jsme utkání zvládli. Přestože jsme museli se sestavou improvizovat, podařilo se nám odehrát solidní zápas a zvítězit s čistým kontem. V prvním poločase jsme vstřelili dvě branky a měli jsme výraznou převahu v držení míče. Přesto jsme nebyli dostatečně efektivní v zakončení a občas jsme se spíše potýkali sami se sebou než se soupeřem. Ve druhém poločase jsme se už plně soustředili na naši hru a nedovolili jsme žádné dramatické obraty. Je škoda, že jsme nevstřelili více gólů, ale celkově považuji výkon týmu za pozitivní.“

Branky: 5. a 56. T. Lukš, 24. M. Balík. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Janovský – Saidl, J. Šťastný. Diváci: 170.

SK Ševětín – SK Dobrá Voda 1:0 (0:0)

Branka: 89. Beznoska. ŽK: 5:3. Rozhodčí: Novák – Picka, Pileček. Diváci: 30.