Stoprocentní bilanci si udržují Velenice, i když náročný duel s béčkem Třeboně rozhodly až v závěru. V patách mají týmy Studené a Třebětic, jež také nezaváhaly a potvrdily roli favorita. První výhru v sezoně si připsal Suchdol, který vyhrál derby na lomnické půdě.

Lokomotiva České Velenice – Jiskra Třeboň B 4:1 (1:1)

Karel Macho, předseda Lokomotivy České Velenice (1. místo): „Začátek utkání nám vůbec nevyšel. Od počátečního hvizdu byla Třeboň hodně aktivní a dostala nás pod tlak. Trvalo čtvrt hodiny, než jsme se s tím srovnali, ale to jsme už od 7. minuty prohrávali. V 17. minutě Fiala dokázal pěknou střelou srovnat skóre. I ve druhé půli se hrálo poměrně vyrovnané utkání až do 61. minuty, kdy se po druhé žluté poroučel pod sprchy dle mého názoru nejlepší hráč hostí Franěk. Od té doby jsme převzali aktivitu a bylo pouze otázkou času, kdy dokážeme překonat hostujícího brankáře. To se nám podařilo v 80. minutě Banašíkem. Hosty tato branka zlomila a Fiala s Jabůrkem těsně před koncem přidali ještě dva góly. Z naší strany to byl opět kolektivní výkon a jsem rád, že i když se nám nedaří herně, dokážeme to zlomit srdíčkem.“

Michal Rezek, trenér Jiskry Třeboň B (11): „Začali jsme dobře a v 7. minutě nás Beníšek poslal do vedení. Domácí sice o deset minut později vyrovnali, ale herně jsme se jim vyrovnali. To platilo i v úvodu druhého poločasu, ale v 61. minutě uviděl přísnou druhou žlutou kartu Franěk a musel ven. Následně nám sudí navíc pro údajný ofsajd neuznali podle mého soudu regulérní branku, což nám také nepomohlo. V 81. minutě naopak vstřelily vedoucí gól Velenice a v závěru jsme inkasovali ještě dvakrát.Nepodali jsme špatný výkon, kluci bojovali, ale chybí nám zkušený hráč, který by mužstvo v klíčových momentech usměrnil.“

Branky: 17. a 89. Fiala, 81. Banašík, 89. Jabůrek - 7. Beníšek.

Rozhodčí: Šťastný - Zajan, Filo. ŽK: 4:2. ČK: 0:1 (61. Franěk). Diváci: 140.

FK Studená – SK Mladé 3:1 (0:0)

Petr Adamec, trenér FK Studená (2.): „V prvním poločase jsme hráli velmi špatně. Chvátali jsme a chtěli dát brzy gól, ale naše hra byla plná nepřesností a chyběl i lepší pohyb. Máme velké problémy se zraněními, a to se projevilo. Někteří hráči nemohli hrát, jiní nastoupili se sebezapřením. Proto jsem kluky v poločase hlavně uklidňoval, protože příležitosti ke skórování jsme i tak měli. V druhé půli jsme naštěstí již své šance proměnili, soupeř snížil v nastavení z jasné penalty. Nutno dodat, že Mladé mělo také své příležitosti, při kterých nás podržel brankář Kadlec. Někdy jsou vydřené a ubojované body cennější než vysoké vítězství.“

Branky: 52. vlastní (Kočvara), 72. Péč, 83. Dvořák - 90. Kočvara (pen.).

Rozhodčí: Prinz - Blažek, Bartyzal. ŽK: 3:2. Diváci: 100.

SK Horní Žďár – Sokol Třebětice 0:1 (0:0)

Tomáš Roštek, trenér SK Horní Žďár (8.): „Po úvodním oťukávání převzali hosté iniciativu, zhruba pětadvacet minut byli lepší a v té době měli dvě tutovky. Při jedné nás podržel gólman Rešl, v druhé přestřelili z malého vápna. Pak jsme začali hrát i my, měli jsme i nějaké náznaky šancí, ale nedotáhli jsme je. Po změně stran to bylo vyrovnané zhruba do sedmdesáté minuty, než jsme odpadli fyzicky. Třebětice rozhodly deset minut před koncem, kdy jeden z jejich hráčů levačkou neskutečně trefil šibenici. Myslím, že jsme mohli pomýšlet na bod, ale finální fázi řešíme špatně. Tým i tak zaslouží pochvalu za bojovnost.“

Vojtěch Novák, asistent trenéra Sokola Třebětice (3.): „Už v prvním poločase jsme měli řadu příležitostí a čtyři tutovky. Kdybychom je proměnili, mohli jsme dohrávat úplně v klidu. Byli jsme však jasně lepší. Domácí neměli prakticky žádné šance. Druhou půli jsem oživili útok, šel tam Pokorný a později také Nguyen, který svůj debut za áčko ozdobil po pěti minutách na hřišti nechytatelnou střelou , kterou vymetl všechny pavouky v šibenici a zajistil nám tři body. Takový gól se jen tak nevidí. Poté ještě Habr nastřelil tyč.“

Branka: 80. Nguyen.

Rozhodčí: Picka - Novák, Cigáň. ŽK: 1:1. Diváci: 100.

Tatran Lomnice n. Luž. – Sokol Suchdol n. Luž. 2:3 (1:1)

Václav Nohava, předseda Tatranu Lomnice (13.): „Hrál se oboustranně slušný fotbal. Hosté šli do vedení po nádherné střele, která opravdu chytit nešla. Nám se podařilo vyrovnat ještě do přestávky, když Vojta Strouha předložil míč před prázdnou bránu a Jirka Milaberský přesně zakončil. Druhý poločas jsme začali zbytečně zatažení a byli tak pod tlakem, který jsme však ustáli. Poté jsme se zvedli a měli dvě vyložené šance, jež jsme bohužel neproměnili. A opět přišel trest. Suchdol během pěti minut dvakrát vyvezli míč od postranní čáry až do pokutového území a tyto akce dokázal proměnit. Nám už se podařilo pouze snížit, kdy ze závaru před hostující brankou hlavičkoval přesně Tomáš Kabele. Herně to není špatné, šancí si vytváříme poměrně dost, ale zatím nás sráží jejich neproměňování.“

Rostislav Kuchyňka, trenér Sokola Suchdol (8.): „První půle přinesla vyrovnaný fotbal se šancemi na obou stranách. My se ujali vedení v 18. minutě po krásné střele Špaleho z pětadvaceti metrů, ale po půlhodině hry jsme udělali hrůzostrašnou chybu, kterou Lomnice potrestala. Ve druhé půli už jsme byli jasně lepší, což jsme vyjádřili dvěma trefami Milana Heřmana. Domácí sice v závěru ještě korigovali, ale zaslouženou první výhru jsme si vzít nenechali.“

Branky: 33. Milaberský, 85. Kabele - 70. a 75. M. Heřman, 18. Špale.

Rozhodčí: Novák - Picka, Hanes. ŽK: 1:1. Diváci: 100.

Slavoj Ledenice – Jiskra Nová Bystřice 2:2 (1:0)

Aleš Benkovský, trenér Jiskry Nová Bystřice (5.): „Přijeli jsme si pro tři body, ale první poločas byl z naší strany tragický. Do hry jsme se vůbec nedostali a kazili jsme i lehké přihrávky. Ledeničtí to vycítili a díky bojovností byli lepším týmem. Podolský nás ještě podržel při šanci Kadlece, ale po uklouznutí stopera dostal soupeře do vedeni Winkler. Naši velkou příležitost Havel neproměnil. Nástup do druhé půle nám vyšel mnohem lépe a po po pěkné kombinační akci uklidil Schmidtův centr pěkným volejem do sítě Janoušek. Za chvilku jsme však domácím darovali druhou trefu. V závěru jsme se tlačili do zakončení, bylo to nahoru dolů, Ledenice mohly z brejků rozhodnout, z naší strany měl zase dvě tutovky Havel. Na konci jsme hrozili ze standardek a v 90. minutě se po jedné z nich šťastně prosadil novic Králíček. Bod musíme brát.“

Branky: 29. Winkler, 55. Volák - 46. Janoušek, 49. Králíček.

Rozhodčí: Juráň - Brom, Pojar. ŽK: 1:2. Diváci: 64.

Sokol Neplachov – FK Kardašova Řečice 1:1 (0:1)

Roman Kačur, trenér FK Kardašova Řečice (6.): „Tentokrát byl z naší strany lepší první poločas. Dobře jsme kombinovali a vytvořili si několik vyložených příležitostí, ale bohužel jsme proměnili až tu poslední v úplném závěru. Po výborné kombinaci od vlastní branky se z finální přihrávky Madara přesně trefil Klokner. Úvod druhého dějství patřil domácím, kteří hru oživili dvojím střídáním. Dostávali jsme se pod tlak především na naší levé straně, kde jsme byli nuceni střídat. Výsledkem byla vyrovnávací branka po tečované střele. Jsem rád, že nás to nepoložilo. Naopak, dokázali jsme hru vyrovnat a vytvářel si další příležitosti. Utkání mohla nakonec vyhrát obě mužstva. Věděli jsme, že nás v Neplachově nečeká jednoduchý zápas, ale hráči podali velmi dobrý výkon, podpořený nasazením a bojovností.“

Branky: 59. Vařák - 45. Klokner.

Rozhodčí: Šťastný - Křížovský, Brom. ŽK: 3:1. Diváci: 120.

TJ Dolní Bukovsko – AC Buk 1:1 (1:0)

Libor Vondráček, hráč AC Buk (7.): „Utkání začali domácí aktivně a vstřelili první branku. Pak už ale předvedli dopředu vlastně jen jeden brejk a inkasovali celkem čtyřikrát. Pomezní sudí ovšem absolutně nezvládali posuzovat ofsajdové situace a neviděli ani zákrok brankáře Bukovska za brankovou čarou. A protože jsme nakonec kopali jen jednu penaltu, kterou v 56. minutě proměnil Tomšík, utkání skončilo oficiálně 1:1.“

Branky: 14. Kokeš - 56. Tomšík (pen.).

Rozhodčí: Bartůněk - Studený, Trněný. ŽK: 2:4. Diváci: 120.