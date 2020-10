Největší překvapení se zrodilo v Lomnici, kde domácí Tatran, který na chvostu tabulky zatím marně čekal na první výhru, pěti góly deklasoval favorizovanou velenickou Lokomotivu. Po dvou venkovních porážkách zabrala doma pod Javořicí Studená a řečickým fotbalistům nachystala první porážku v sezoně. Laxní výkon suchdolských fotbalistů v Dolním Bukovsku hodně rozhněval jejich kouče Rostislava Kuchyňku. Program skupiny D nebyl kompletní, protože koronavirus odložil duel Nové Bystřice s vedoucími Třeběticemi. Kdy se bude pokračovat, a zda vůbec, není v současnosti jasné.

FK Studená – FK Kardašova Řečice 3:0 (1:0)

Petr Adamec, trenér FK Studená (3.): „Po dvou utkáních venku jsme chtěli zase zabrat a vybojovat doma výhru. Narazili jsme na soupeře, který ještě neprohrál a je na rozdíl od nás v herní pohodě. Proto byla cestou k úspěchu enormní bojovnost všech kluků a jsem rád, že to splnili. V první půli jsme šli do vedení po pěkné akci krajních záložníků, kdy Maška asistoval Doležalovi, který se trefil po dlouhé době. Po změně stran to byly ještě velké nervy, protože jsme za stavu 1:0 zahodili pět vyložených šancí a nebyli schopni soupeři odskočit na větší rozdíl. Řečice naštěstí nebyla v útoku nebezpečná a hrozila pouze z rohů či přímých kopů, které parádně zahrával Madar. Festival zahozených šancí se nám naštěstí nevymstil a přidali jsme ještě dva góly. Zasloužené výhry nad silným soupeřem si ceníme.“

Roman Kačur, trenér FK Kardašova Řečice (5.): „Snahu hráčům nemohu upřít, navíc někteří nastupovali více či méně indisponovaní, ale tohle utkání se nám po žádné stránce nepodařilo. V útočné fázi jsme nedokázali být jakkoliv nebezpeční, v té obranné jsme naopak hráli velmi nedůrazně a pouze nadstandardní výkon Dana Houdka v brance nás uchránil od většího debaklu. Celkově byl pro mě náš projev zklamáním. Doufám, že v nucené pauze doléčíme zranění a opět najedeme na předchozí týmovou vlnu.“

Branky: 72. a 76. Dvořák, 12. Doležal.

Rozhodčí: Ryneš - Macháček, Šťastný. ŽK: 2:1.

Tatran Lomnice – Lokomotiva České Velenice 5:1 (3:1)

Václav Nohava, předseda Tatranu Lomnice (13.): „Jestli jsem minulý týden hovořil o nejhorším výkonu na podzim, tak tentokrát to byl v divné atmosféře bez diváků pravý opak. Zahájili jsme sice zakřiknutě a prvních deset minut patřilo Velenicím, pak se ale kluci zvedli, začali hrát po zemi a soupeře přehrávali. Vytvořili si plno šancí, většinou po pohledných akcích, a jen díky špatné koncovce nebo horšímu vyřešení předfinální fáze skončila první půle pouze 3:1. Po změně stran pokračovalo zahazování šancí, přesto jsme ještě o dva góly navýšili stav. Třikrát se trefil Vojta Strouha a dvakrát Honza Burda. Když se možná konečně zablýskalo na lepší časy, tak teď musíme zase čekat, co se bude dít dál.“

Karel Macho, předseda Lokomotivy České Velenice (2.): „Utkání pro nás začalo velmi dobře a ve třetí minutě jsme se po pěkné akci dostali do vedení. Chvíli na to jsme přidali další branku, jež ale nebyla uznána pro údajný ofsajd, který viděl snad jen pomezní rozhodčí. Od té doby jsme už nebyli aktivní. Dělali jsme chyby v základních činnostech, domácí byli u všeho dříve. Postupně tak po našich chybách skončilo utkání debaklem. Lomnice vyhrála zcela po zásluze, i když nevím, jak by se to vyvíjelo v případě uznané druhé naší branky.“

Branky: 18., 65. a 89. Strouha, 14. a 32. Burda - 2. Fiala.

Rozhodčí: Svoboda - Hanes, Bartyzal. ŽK: 3:2.

TJ Dolní Bukovsko – Sokol Suchdol 1:0 (1:0)

Rostislav Kuchyňka, trenér Sokola Suchdol (4.): „Jsem zklamaný, byl to velmi nepovedený a odfláknutý zápas. V první půli jsme prohospodařili tři čtyři tutovky z prostoru malého vápna, nevyužili jsme ani výhodu pokutového kopu, který jsme zahráli tak laxně, že se za to stydím ještě teď. Domácí si s penaltou poradili mnohem lépe a těsně před pauzou šli do vedení. Ve druhém poločase jsme navíc dostali červenou kartu, kdy náš hráč strčil do soupeře, přestože byl nedovolený zákrok na něj odpískaný. Nicméně i o deseti jsme si ještě připravili další příležitosti, ale když nedokážeme najít odvahu, abychom balon dopravili do sítě prakticky ani z brankové čáry, tak nevím, co dodat. Myslím, že Bukovsko slaví ještě dnes, z naší strany to byla ostuda.“

Branka: 43. Cihla (pen.).

Rozhodčí: Frček - Čarek, Formánek. ŽK: 3:2. ČK: 0:1 (66. D. Trmal).

Slavoj Ledenice – Jiskra Třeboň B 0:1 (0:0)

Michal Rezek, trenér Jiskry Třeboň B (7.): „Na podmáčeném hřišti se střela mužstva, která ani zdaleka nebyla kompletní. Nám chyběli někteří zranění hráči, neměli jsme k dispozici ani pendly z áčka, a tak jsme museli vzít ještě dorostence, aby nás bylo aspoň dvanáct. Zápas tedy byl hlavně o bojovnosti a s přibývajícím časem se dalo vytušit, že kdo dá gól, uspěje. Štěstí se nakonec usmálo na nás, když jsme v 83. minutě nastřelili tyč a z dorážky míč nasměroval do sítě Beníšek. Jinak se moc šancí neurodilo, těžký terén totiž nepřál kombinaci.“

Branka: 83. Beníšek.

Rozhodčí: Muzika - Bartoníčková, Primus. ŽK: 2:0.

SK Mladé – AC Buk 2:1 (1:1)

Libor Vondráček, útočník AC Buk (9.): „Soupeř byl od začátku velmi aktivní a vyrovnaný první poločas skončil i vyrovnaný výsledkem. Nám dobře zachytil brankář Vondrák a Mladé zase od druhého gólů zachránila tyč. I po přestávce byl obraz hry velmi podobný, soupeř však tentokrát skóroval dřív a následně začal urputně bránit. My sice poté ovládli hru, ale bylo to málo platné, protože jsme neproměnili žádnou z vyložených šanci. Ty nakonec měl i soupeři, a proto by utkání slušela remíza. Aktuálně doufáme, ze se plukovník Prymula umoudří a tato prohra nebude posledním zápasem v letošním kalendářním roce.“

Branky: 5. Šafrata, 64. V. Moudrý - 3. P. Jaroš.

Rozhodčí: Petričák - Zabilka, Hora. ŽK: 3:1.

SK Horní Žďár – Sokol Neplachov 3:1 (1:0)

Tomáš Roštek, trenér SK Horní Žďár (12.): „Hosté na nás vlétli a byli hodně pohybliví, až mě to překvapilo. Celou čtvrthodinu tlačili, měli i jednu velkou šanci, ale naštěstí trefili jen tyč. My v 16. minutě zúročili nacvičený rohový kop, po němž se trefil Beneda. Pak se hra hodně vyrovnala a my zvládali sbírat jejich dlouhé nakopávané balony. Po změně stran nás Neplachov opět zmáčkl, naštěstí jsme z ojedinělé akce přidali druhý gól, když se kapitán Völfel minimálně z dvaceti metrů trefil neskutečně z otočky. V 63. minutě navíc hostující brankář uviděl červenou kartu za sražení Voldána mimo velké vápno. Brzy na to jsme si opět pomohli standardkou. Tu rozehrával Voldán a Heine tečoval balon do sítě. Místo toho, abychom utkání v poklidu dohráli, vyrobili jsme penaltu, kterou sice Rešl chytil, ale kluci balon nedobíhali a z dorážky jsme tak inkasovali. Nebyla to reklama na fotbal, ale máme tři důležité body.“

Branky: 16. Beneda, 57. P. Völfel, 72. Heine - 74. Hindy.

Rozhodčí: Svoboda - Hanes, Kořínek. ŽK: 2:3. ČK: 0:1 (63. Dvořák).