Jižní Čechy – Fotbalová I. B třída mužů pokračovala 10. kolem. Přinášíme ohlasy.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Lomnice – Studená 6:0 (2:0)

Michal Rybák, trenér Tatranu Lomnice (1. místo): „Do utkání jsme vstoupili dobře a již v 9. minutě se dostali do vedení. Soupeř hrál od začátku zatažený a čekal na brejky, ale ty jsme mu naší hrou vůbec nedovolili. Celé utkání jsme byli ve všem lepší a Studenou jednoznačně přehráli. Tentokráte se nám povedlo vše, na co jsme sáhli. A to jsme ještě některé šance neproměnili. Po prohře ve Velenicích a následujících třech utkáních venku to pro nás byla velice důležitá výhra. Dvakrát skórovali Prášek s Pancířem, jednou se trefili Leiš a Glaser.“



Petr Adamec, trenér FK Studená (5.): „Myslím, že si domácí pěkně zatrénovali. Náš výkon byl hluboko pod našimi možnostmi, nedařilo se nám prakticky nic. Míč se od nás odrážel jak od radiátoru. Byl to jednoznačně nejhorší výkon za tři roky, co jsem u týmu. Ano, chybí nám kvůli zranění klíčové opory, ale to není omluva pro trapný a bezduchý výkon prakticky od všech hráčů.“



Třebětice – Suchdol 4:0 (2:0)

Vojtěch Novák, asistent trenéra Sokola Třebětice (4.): „Hrálo se za silného větru a bylo důležité, jak se s tím kdo popasuje. Ve 12. minutě uplatnil svůj přehled Šťastný a otevřel skóre, ve 34. minutě na to navázal Vojta Habr druhou trefou. Kaňkou první půle byla nezaviněná srážka dvou protihráčů s krvavou stopou. Po obrátce jsme se snažili přidat uklidňující třetí branku, což se povedlo v 54. minutě, kdy krásnou akci Vojty Habra zakončil Marek Kelbler. Další šance jsme zahodili, ale v 80. minutě sudí pískl penaltu a Vojta Habr s přehledem uzavřel skóre.“



Rostislav Maxa, trenér Sokola Suchdol (3.): „Na každého jednou přijde zápas blbec a my si to vybrali v Třeběticích. V úvodní šanci jsme se sice ocitli my, ale ve 12. minutě udeřil soupeř. Nám se příliš nevedla kombinace, všude jsme byli později a špatně jsme se vyrovnávali s taktikou dlouhých nakopávaných míčů soupeře. Domácí po půlhodině zvýšili a pak přišel nešťastný moment, kdy se hlavami srazili dva hráči a ten náš musel na šití do nemocnice. Třebětičtí po změně stran kontrolovali vývoj a přidali ještě dvě trefy. Já jim k výhře blahopřeji, pro nás je však důležitější, aby se dal brzy dohromady zraněný hráč Matěj Bednář.“



České Velenice – Mladé 3:0 (1:0)

Karel Macho, předseda Lokomotivy České Velenice (6.): „S Mladým jsme chtěli potvrdit vítězství z minulého týdne proti Lomnici. Bylo to ale úplně jiné utkání. Hosté přijeli s defenzivní taktikou a v prvním poločase se nehrál pěkný fotbal. My byli bez pohybu a přizpůsobili se soupeři. Světlý moment přišel ve 42. minutě, kdy Samec uvolnil Fialu, který se štěstím z úhlu překonal hostujícího brankáře. Ve druhé půli jsme zvýšili aktivitu a soupeře jsme vůbec k ničemu nepouštěli. Druhá branka přišla ve 73. minutě, kdy Macho zahrával standardní situaci, hlavou prodloužil Fiala a osamocený Kopecký opět hlavou zvýšil. Třetí gól přišel na konci utkání po centru Macha a následné hlavičce Kopeckého do protipohybu hostujícího brankáře. Před tím měl ještě tutovku Samec po přihrávce Fialy, ale hostující brankář byl zázračným zákrokem proti. Vítězství zcela zasloužené, hosté v podstatě nevystřelili na naší bránu.“



Olešnice – Slavonice 4:1 (2:1)

Ladislav Burghard, trenér Sokola Slavonice (8.): „Domácí tým využil našich chyb k dvoubrankovému vedení, když druhý gól padl z pokutového kopu. V 35. minutě Vojta Balík krásně vysunul Davida Bártů, který snížil. Ani po přestávce jsme se nevyvarovali minel v obraně, které domácí dvakrát potrestali. Defenziva nám teď vůbec nefunguje, budeme s tím muset před derby s Třeběticemi něco udělat.“



Nová Bystřice – Dobrá Voda 4:2 (1:0)

Jozef Košťál, trenér Jiskry Nová Bystřice (12.): „Od první minuty jsme se tlačili do útoku. Šance si vytvořili například Frühauf, Bobál či Schramhauser, ale do vedení jsme šli až v 24. minutě zásluhou Bobála, jenž zužitkoval centr Schramhausera. Na začátku druhé půle hosté vyrovnali z penalty, ale pak jsme úřadovali my. V 55. minutě se trefil po samostatné akci Frühauf, stejný hráč se prosadil i v 61. minutě a v 87. zakončil Havel akci agilního Bobála. Dobrá Voda korigovala až v poslední minutě.“