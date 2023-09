Šesté kolo krajské fotbalové I. A třídy mužů přineslo plný bodový zisk oběma zástupcům Jindřichohradecka ve skupině B. Zatímco dačický celek vcelku podle očekávání porazil Mladou Vožici, a to hlavně zásluhou hattricku kanonýra Robina Štolby, vítězství Nové Včelnice nad favorizovaným táborským Meteorem, jenž patří k okruhu favoritů na nejvyšší příčky, lze považovat za velké překvapení.

Včelnický David Jaroš dvěma góly dotáhl svůj tým k nečekanému vítězství 3:2 nad Táborským Meteorem. | Foto: Deník/Zdeněk Prager

FK Dačice – Sokol Mladá Vožice 4:1 (1:1)

Petr Distel, asistent trenéra Dačic: „Do pětadvacáté minuty panovala s naším výkonem spokojenost. Byli jsme herně lepší a povedlo se nám jít zásluhou Štolby do vedení. Pak jsme však nepochopitelně přestali hrát, soupeř vyrovnal hru i skóre a my měli i štěstí, že poločas skončil 1:1. Po přestávce jsme se zlepšili, hosté také začali postupně ztrácet fyzicky. Konečně také začaly létat centry do vápna, kde úřadoval především Štolba a dvěma krásnými hlavičkami završil hattrick. Mezitím se ještě trefil Brtník. Jsme rádi, že jsme získali další tři body, ale snadný zápas to rozhodně nebyl. Nyní jedeme na budějovickou Slavii, kde to bude těžké, ale pokud bychom uspěli, přiblížíme se hodně čelu tabulky.“

Branky: 20., 69. a 90. Štolba, 75. Brtník – 33. (pen.) Kukla. ŽK: 6:4. Rozhodčí: Prinz – Ovčáček, Klimeš. Diváci: 52.

Dačice: Jakubec – Přikryl, Chyška, Šívr, Slabý (80. Vítkovský) – Moučka (65. Škoda), Brtník, M. Distel, T. Zejda – Šimánek (78. O. Krejča), Štolba.

TJ Nová Včelnice – Meteor Tábor 3:2 (1:1)

Michal Pivko, trenér N. Včelnice: „Musím podotknout, že nikdo nečekal, že vyhrajeme. A možná ani my sami ne. Před zápasem jsme řešili absence, takže jsme narychlo oslovili fotbalové důchodce brankáře Koudelku a stopera malého. A musím říct, že patřili k nejlepším a moc nám pomohli. Hosté potvrzovali roli favorita, byli mnohem lepší, předváděli pohledné akce a zaslouženě šli do vedení. Nám se v 33. minutě povedlo po rychlé akci vyrovnat, když se trefil Tuček, ale pak následoval úsek, kdy měl Meteor snad šest gólových šancí a my měli štěstí, že jsme přečkali zbytek první půle bez úhony. I po obrátce měl soupeř převahu, ale skóre se nakonec měnilo v náš prospěch. V 58. minutě nejprve hosté nastřelili tyč, z odkopu získal balon Tuček, přenesl jej na nabíhajícího Davida Jaroše a ten přeloboval brankáře. O deset minut později se stejný hráč postaral o další lahůdku. Téměř z poloviny vyslal ze standardky míč na branku, táborský brankář jej podběhl a balon zapadl až do sítě. Meteor nás tlačil až do konce, ale už se mu povedlo pouze v nastavení korigovat. Mužstvo zaslouží velkou pochvalu. Přálo nám sice štěstí, ale fotbal se hraje na góly a my jich dali víc. Snad nás tento výsledek nakopne a povzbudí před soubojem na budějovické Lokomotivě.“

Branky: 58. a 68. D. Jaroš, 33. Tuček – 18. Lachout, 90. Dařena. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Crkva – Bartůněk, Ryneš. Diváci: 44.

N. Včelnice: Koudelka – Vokuš, Šlapanský, Malý, P. Jaroš (84. Kašša) – Kalkus, Pivko, Blažek, D. Jaroš, Petráš – Tuček.