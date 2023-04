Krajská fotbalová I. A třída pokračovala druhým jarním kolem. Do něj ze zástupců okresu zasáhly pouze Dačice, ale zápas se jim hrubě nepovedl a po hrubých chybách schytali od táborského meteoru doma debakl 0:5. Třebětice měl nastoupit v Jistebnici, ale utkání se kvůli nezpůsobilému terénu nehrálo.

Fotbalisté Dačic doma prohrál s táborským Meteorem vysoko 0:5. Ilustrační snímek. | Foto: archiv Deníku

FK Dačice – Meteor Tábor 0:5 (0:4)

Josef Novák, trenér Dačic: „Začátek nebyl úplně špatný, ale z třetího rohu soupeře jsme inkasovali, i když jsme se celý týden na nebezpečné standardky Meteoru připravovali. Pak jsme jsme během dvou minut po fatálních individuálních chybách dostali další dva góly, což značně otřáslo sebevědomím našich hráčů. Po půlhodině přišla hrůzostrašná minela našeho krajního beka, jenž poslal hostujícího útočníka samotného na branku a bylo hotovo. Přestože jsme si o přestávce řekli, že se pokusíme s výsledkem něco udělat, aby nevypadal tak hrozně, kluci byli zlomení a neměli vůli se s tím nějak popasovat. Druhý poločas kromě pátého gólu v naší síti nenabídl vůbec nic, ani střely ani šance. Kdyby se nehrál, bylo by to jedno. Tábor hrál údržbu a my nebyli schopni něco vymyslet a vytvořit. Bohužel, máme příliš úzký kádr, tak ani nelze v průběhu zápasu, pokud se nedaří, sestavu moc oživit. Navíc nám chyběli oba vykartovaní stopeři.“

Branky: 18. a 32. Sedláček, 19. a 64. Dařena, 13. Fiala. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Průchová – Tupý, Janovský. Diváci: 88.

Dačice: Marek – T. Zejda (46. Přikryl), Vít Leitkep, Šívr, Slabý – Š. Hric (78. R. Máša), M. Distel, Brtník, Šimánek (74. Šmíd), Vacek – Štolba (83. Točík).

1.FC Jistebnice – Sokol Třebětice nehráno

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Dostali jsme informaci, že hřiště je po vytrvalém dešti pod vodou, tudíž je terén nezpůsobilý, takže jsme do Jistebnice ani nejeli. Náhradní termín je stanovený na státní svátek v pondělí 8. května od 15 hodin.“