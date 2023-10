Deváté kolo krajské fotbalové I. A třídy přineslo plný bodový import obě týmům z Jindřichohradecka. Dačice dokázaly zvítězit na půdě Čtyřech Dvorů, kde se jim dlouhodobě nedaří, a uhájily první příčku. Nová Včelnice pod vedením nového kouče Libora Holce zvládla nervózní souboj v Mladé Vožici a dočkala se tak třetí výhry v sezoně.

Včelničtí fotbalisté vyhráli v Mladé Vožici 3:2. | Foto: archiv Deníku

SK Čtyři Dvory – FK Dačice 1:2 (1:1)

Petr Distel, asistent trenéra Dačic: „K utkání jsme jeli s cílem uspět a prolomit prokletí, protože na půdě soupeře se nám dlouhodobě nedaří. Podřídili jsme tomu i taktiku, byli jsme aktivní a domácí nás ani moc nenapadali, takže jsme si vytvořili několik šancí a Štolba navíc trefil tyčku. Do vedení se však paradoxně dostaly Čtyři Dvory, když jsme inkasovali takový smolný polovlastní gól. Chtěli jsme do přestávky aspoň srovnat skóre, což se nám povedlo zásluhou kapitána Brtníka. Do druhé půle jsme nic neměnili, protože naše hra špatná nebyla. Nadále jsme soupeře tlačili a nakonec jsme se dočkali vítězné trefy, o kterou se postaral po úniku a střele k tyči kanonýr Štolba. Byl to však náročný zápas, mladý domácí tým s námi vydržel běhat. Vítězství je vydřené, ale zasloužené.“

Branky: 21. Bukovský – 42. Brtník, 72. Štolba. ŽK: 4:4. ČK: 1:0 (90. Rachač). Rozhodčí: Černý – Ťupa, Juráň. Diváci: 70.

Dačice: Marek – Šívr (60. Kněžínek), V. Leitkep (81. Vítkovský), Chyška, Přikryl – M. Distel, Brtník, Burian (84. M. Krejča), T. Zejda – Šimánek (85. Moučka), Štolba.

Sokol Mladá Vožice – TJ Nová Včelnice 2:3 (0:2)

Libor Holec, trenér Nové Včelnice: „Nevěděli jsme, co od soupeře očekávat, protože porazil třeba silné týmy Veselí a Sezimova Ústí, ale na druhou stranu prohrál se slabšími. Ale chtěli jsme bodovat, protože si myslím, že kluci nehrají špatně, jen jim něco málo chybí. Ve Vožici tým plnil to, co měl, hrál bojovně, s velkým nasazením a v prvním poločase se k tomu přidala i fotbalovost. Úvodní dějství nemuselo skončit jen 2:0, protože jsme měli i další velmi dobré příležitosti. Domácí hráči to moc dobře nenesli, stále řečnili, ale sudí se nenechal rozhodit a tuto část odřídil velmi dobře. Krátce po změně stran však při souboji našeho brankáře s protihráčem, který do něj vletěl, však udělal velkou chybu, když místo faulu na Koudelku odpískal penaltu, z níž Vožice snížila. To se samozřejmě odrazilo do dění na hřišti, začalo to být vyhecované, pět minut se nehrálo a Vokuš si navíc nechal dát naprosto zbytečnou žlutou kartu. O pět minut později dostal za neúmyslný faul druhou a my šli do deseti. Oslabení jsme však zvládali velmi dobře. Soupeř nás sice chvílemi zatlačil, ale my měli prostor pro rychlé brejky. Z nich jsme mohli dát aspoň tři góly, ale finální fázi jsme řešili špatně. Naštěstí nám jeden protiútok vyšel a Didek vstřelil třetí gól. Domácí už stihli jen v samotném závěru korigovat.“

Branky: 49. (pen.) Kukla, 90. Kratochvíl - 27. a 83. Didek, 23. Petráš. ŽK: 5:8. ČK: 0:1 (55. Vokuš). Rozhodčí: R. Šťastný - P. Vican, Svoboda. Diváci: 70.

N. Včelnice: Koudelka – Mojžíšek (60. Horák), Šlapanský, Vokuš, P. Jaroš (71. Kalkus) – Mareš, Tuček, Pivko (90. Poslušný), Petráš – Blažek, Didek.