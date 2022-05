SK Čtyři Dvory – Centropen Dačice 2:0 (0:0)

Jan Beneš, trenér Dačic: „Ve vyrovnaném prvním poločase, kdy se na obou stranách urodilo několik šancí, ale více to byl boj o střed hřiště, branka nepadla. Po necelé hodině hry běžel domácí hráč sám na brankáře, udělal mu kličku a trefil na čáře bránícího Chyšku do ruky. Rozhodčí za to udělil našemu hráči červenou kartu a soupeř zahrával pokutový kop, který proměnil, takže jsme byli potrestáni hned dvakrát. Tato situace rozhodla celé utkání. Čtyři Dvory přesilovku využily, přidaly druhou branku a bez problémů si vítězství pohlídaly. My sice mohli z některých šancí snížit, ale bohužel jsme je neproměnili. Body odtud by byly navíc, my se však nyní chceme soustředit na poslední tři kola, z nichž chceme vytěžit plný počet devíti bodů.“