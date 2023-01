Začátek sezony však přinesl velmi smutné okamžiky. Po dlouhé nemoci ještě před startem sezony zemřel trenér František Distel, což samozřejmě na týmu od Dyje zanechalo stopy. Mužstvo nakonec převzal v roli kouče bývalý dačický fotbalista Josef Novák, který jej vede společně s Dušanem Lovětínským. Dačice se pyšní výbornou produktivitou, o čemž svědčí 46 nastřílených branek, což je nejvíc ze všech účastníků skupiny B. O plnou polovinu se postaral nejlepší kanonýr soutěže Robin Štolba, jemuž se 13 trefami zdatně sekundoval i mladík Jan Vacek. O tom, co je v klubu nového, zda jej čekají změny v kádru a s jakými cíli bude vstupovat do druhé části sezony, hovoří pro Deník trenér Josef Novák.

Jak byste vaše vystoupení v podzimní části zhodnotil?

Myslím si, že s umístěním, bodovým ziskem i s předváděnou hrou můžeme být spokojeni. Máme velmi mladý, perspektivní tým a cílem pro tuto část sezóny bylo vybudovat si pevnou pozici v horní polovině tabulky, což se podařilo.

Která utkání se podle vás nejvíce povedla?

Velmi spokojený jsem byl s našim výkonem v Lišově, Bernarticích a na budějovické Slavii. V těchto zápasech jsme udrželi nasazení a kvalitu celých devadesát minut. A ač to nevedlo k plnému bodovému zisku, tak jsme velmi dobře odehráli také první poločas na půdě Třebětic a druhou půli doma s Jistebnicí.

Co vím, když jsme spolu během úvodní části soutěže hovořili, hodně vás rozladil váš výkon ve Čtyřech Dvorech.

Absolutně jsme se nezvládli vyrovnat s těžkým terénem a jednoduchou a tvrdou hrou domácích. Tento zápas jsem si zpětně několikrát přemítal v hlavě a vím, že jsem některé věci měl udělat jinak. Proto porážku ve Čtyráku beru na sebe. Podle mých představ nebyl ani poslední podzimní zápas s Veselím nad Lužnicí.

Kteří hráči byli vašimi největšími oporami?

Nerad vyzdvihuji jednotlivce, protože fotbal je kolektivní sport. A u našeho týmu to platí dvojnásob. Vytvořil se tu skvělý kolektiv, vše do sebe zapadá a každý hráč má svoji důležitost pro tým. Musel bych mezi opory zařadit snad všechny kluky. Ovšem jednoho přece jenom pro jeho neskutečná čísla zmínit musím, a to je Robin Štolba.

Bude se dačický kádr pro druhou část ročníku nějak výrazněji měnit?

Registrujeme zatím jediný odchod. Matěj Votava s největší pravděpodobností odejde do Jankova. Jeho rozhodnutí je zcela pochopitelné, protože má v Českých Budějovicích rodinu i zaměstnání. Přestože pro to mám absolutní pochopení, nezastírám, že nám Matěj bude chybět jak kvalitou na hřišti, tak i lidsky v kabině. Co se týče příchodů, chtěli bychom kádr na určitých postech vhodně doplnit. Zatím jsme ve fázi vyjednávání, uvidíme, jestli z toho něco klapne nebo budeme pokračovat v téměř stejném složení jako na podzim.

Kdy jste zahájili zimní přípravu a co vás během mí čeká?

Trénovat jsme začali 21. ledna. Připravujeme se převážně v domácích podmínkách, kde využíváme halu, posilovnu či tartan. A pátky budeme dojíždět na umělou trávu do Jindřichova Hradce. V plánu máme čtyři přátelská utkání, všechna s týmy z Vysočiny. S Kostelcem, Jemnicí, Žirovnicí a generálku máme naplánovanou s Kamenicí nad Lipou na domácím stadionu.

S jakými ambicemi půjdete do jarní části I. A třídy?

Tady budu mluvit sám za sebe, protože s vedením jsme ještě ambice pro jaro neřešili. Pro mě jsou primární cíle, aby došlo k dalšímu progresu v předvedené hře celého týmu, stálosti výkonnosti u mladších hráčů a zapojení dalších hráčů z mládeže. Co se týče celkového umístění, tak bych chtěl, abychom se udrželi v TOP 5.